РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6020 посетителей онлайн
Новости Война
1 468 10

В порт "Южный" прибудет судно под погрузку зерном для Африки, - Мининфраструктуры

зерно

Из Украины пшеница будет доставлена в Эфиопию.

Об этом сообщается на странице Министерства инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

12 августа в порт "Южный" должно прибыть судно Brave commander под флагом Либерии. На него будут нагружены 23 тысячи тонн пшеницы. Судно зафрахтовано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН и будет направлено через порт Джибути в Эфиопию для борьбы с голодом в Восточной Африке.

Читайте также: Украденное из Украины зерно перевозят 87 судов, – посол Украины в Ливане

С начала августа из украинских морских портов Черноморск, Одесса и Южный вышли в Средиземное море 12 судов. Всего гуманитарным коридором из морских портов было вывезено около 375 000 тонн зерновых грузов и других продуктов питания. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ во время брифинга.

Автор: 

Африка (281) зерно (1070) зерновые (99) Мининфраструктуры (941)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
Теперь понятен вояж лаврова в Африку. Там большие залежи совецкого вооружения. Решил проехаться и попроситься, тварь...
показать весь комментарий
11.08.2022 17:55 Ответить
+1
Спочатку передзвоніть спитай чи воно їм треба. Бо буде як з Лівією яка вже закупилася краденим.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:28 Ответить
+1
ну це вже прогрес. пшениця в ефіопію. а була кукурудза в сомалі.
я впевнена, ці всі інвестори/зернотрейдери - це все коломойша і зелена шобла, того вони так за ту кукурудзу і паряться.
шось ботиха наша зернова десь поділася, не пише. мабуть, замовлення від подоляка нема.
показать весь комментарий
11.08.2022 20:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь понятен вояж лаврова в Африку. Там большие залежи совецкого вооружения. Решил проехаться и попроситься, тварь...
показать весь комментарий
11.08.2022 17:55 Ответить
арааааааа!!!! це пырымога!! пофуй азовстальці, тереторіі украінські - такі да, пофуй!!
показать весь комментарий
11.08.2022 17:57 Ответить
Окупанти готують СУДИЛИЩЕ над бійцями полку "АЗОВ" https://youtu.be/AhYGtK3yc54 https://youtu.be/AhYGtK3yc54

показать весь комментарий
11.08.2022 20:11 Ответить
казали, що в місяць хочуть відвантажувати 3-3,5 млн тон, а якщо навіть кожного дня буде приходити таке судно, то це всього 0,7 млн тон на місяць. Не густо. Але одне судно прийшло і це вже новина.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:00 Ответить
На голод в Україні відповімо організаторам розстрілом.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:47 Ответить
Русня от этого видео пьет антидепресанты
Последствия прилетов в Крыму -17 самолетов и около 100 военных включая обслуживающий персонал и пилоты https://m.youtube.com/watch?v=rhaJN2XkQL0&t=6s
показать весь комментарий
11.08.2022 18:03 Ответить
віктор, ти як пилип з конопель. ми цю тему в іншому місці обговорюємо. неприлічно.
показать весь комментарий
11.08.2022 20:10 Ответить
Спочатку передзвоніть спитай чи воно їм треба. Бо буде як з Лівією яка вже закупилася краденим.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:28 Ответить
ну це вже прогрес. пшениця в ефіопію. а була кукурудза в сомалі.
я впевнена, ці всі інвестори/зернотрейдери - це все коломойша і зелена шобла, того вони так за ту кукурудзу і паряться.
шось ботиха наша зернова десь поділася, не пише. мабуть, замовлення від подоляка нема.
показать весь комментарий
11.08.2022 20:09 Ответить
 
 