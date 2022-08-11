В порт "Южный" прибудет судно под погрузку зерном для Африки, - Мининфраструктуры

Из Украины пшеница будет доставлена в Эфиопию.

Об этом сообщается на странице Министерства инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

12 августа в порт "Южный" должно прибыть судно Brave commander под флагом Либерии. На него будут нагружены 23 тысячи тонн пшеницы. Судно зафрахтовано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН и будет направлено через порт Джибути в Эфиопию для борьбы с голодом в Восточной Африке.

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С начала августа из украинских морских портов Черноморск, Одесса и Южный вышли в Средиземное море 12 судов. Всего гуманитарным коридором из морских портов было вывезено около 375 000 тонн зерновых грузов и других продуктов питания. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ во время брифинга.