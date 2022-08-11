Захарова о решении Латвии признать Россию спонсором терроризма: базируется на "животной ксенофобии"

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг раскритиковала действия Латвии, провозгласившей РФ государством-спонсором терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою реакцию Захарова обнародовала в Telegram.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, то и называть идеологов нужно не иначе, как неонацистами", - написала она.

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