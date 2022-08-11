Захарова о решении Латвии признать Россию спонсором терроризма: базируется на "животной ксенофобии"
Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг раскритиковала действия Латвии, провозгласившей РФ государством-спонсором терроризма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свою реакцию Захарова обнародовала в Telegram.
"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, то и называть идеологов нужно не иначе, как неонацистами", - написала она.
Топ комментарии
+65 Белка со свистком
показать весь комментарий11.08.2022 18:13 Ответить Ссылка
+49 Світлана #522555
показать весь комментарий11.08.2022 18:13 Ответить Ссылка
+43 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий11.08.2022 18:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ця війна чітко розставила всі пріоритети:
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли московити провалять свою чергову авантюру і на деякий час затихнуть, до нас прийде молодий та ввічливий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити".
То была шутка товарисчей чЛенина и Свердлова...😁🤣против была только Фанни Каплан...замочившая чЛенина в сортире...и немного генерал Деникин...
Латвія - РЕСПЕКТ!!!
И не ксенофобии, а пьяньроисяфобии к оркам и мордору.