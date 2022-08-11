Для военных передали 50 000 наборов питания с подогревом, - Кличко встретился с послом Израиля
Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским, который передал готовое питание с нагревающими элементами для военных.
Об этом мэр Киева сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским. Посольство передало Киеву 50 тысяч пакетов готового питания, с нагревающими элементами. Город передаст их на нужды Вооруженных сил Украины, нашим защитникам. Такая помощь – реализация договоренностей столицы и посольства Израиля в Украине. Мы благодарны Израилю за поддержку, которую он оказывает Украине и Киеву с начала широкомасштабного российского вторжения. Это сотни тонн гуманитарной помощи, медицинская помощь. А также подготовка наших специалистов-психологов для работы с украинцами, которые пострадали от войны", - сообщил Кличко.
Виталий Кличко и Михаэль Бродский обсудили также дальнейшее сотрудничество.
"Обсудили с Михаэлем Бродским и сотрудничество по созданию реабилитационных центров в Украине. Также господин посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских защитников, в частности, тех, кто нуждается в протезировании. Будут принимать и детей с онкологией", - отметил Кличко.
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їжа ця прекрасна, я впевнена