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Для военных передали 50 000 наборов питания с подогревом, - Кличко встретился с послом Израиля

кличко

Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским, который передал готовое питание с нагревающими элементами для военных.

Об этом мэр Киева сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским. Посольство передало Киеву 50 тысяч пакетов готового питания, с нагревающими элементами. Город передаст их на нужды Вооруженных сил Украины, нашим защитникам. Такая помощь – реализация договоренностей столицы и посольства Израиля в Украине. Мы благодарны Израилю за поддержку, которую он оказывает Украине и Киеву с начала широкомасштабного российского вторжения. Это сотни тонн гуманитарной помощи, медицинская помощь. А также подготовка наших специалистов-психологов для работы с украинцами, которые пострадали от войны", - сообщил Кличко.

Виталий Кличко и Михаэль Бродский обсудили также дальнейшее сотрудничество.

"Обсудили с Михаэлем Бродским и сотрудничество по созданию реабилитационных центров в Украине. Также господин посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских защитников, в частности, тех, кто нуждается в протезировании. Будут принимать и детей с онкологией", - отметил Кличко.

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Автор: 

Израиль (1940) Кличко Виталий (4652) Бродский посол (30)


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Топ комментарии
+14
А це нічого що "жиди" "плюнули" ракетами під Дамаск і сотні дронів, які планувалися передать кацапам, не піднімуться в повітря і не принесуть нам смерть - бо згоріла і готова продукція і сам завод по їх випуску? Вони нам нічим не зобов"язані, тому дякувать треба за будь-яку підтримку! А ті "пайки" - шикарна штука для тих, хто знає, що таке мерзнуть у полі і жерти сухарі та холодну кашу з бараниною з консервної банки і снігом заїдать!
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11.08.2022 18:42 Ответить
+5
батьки майже третини ізраїльтян вихідці з України- чесно не очікував такого наплювательського відношення з їх боку-
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11.08.2022 18:32 Ответить
+4
Шлемы и аптечки тоже уже пошли, так что одними завтраками они не отделались, +приём раненных с протезированием, за что и спасибо
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11.08.2022 19:11 Ответить
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Шлемы и аптечки тоже уже пошли, так что одними завтраками они не отделались, +приём раненных с протезированием, за что и спасибо
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11.08.2022 19:11 Ответить
Ізраїль нічого так просто не робить.
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11.08.2022 18:31 Ответить
батьки майже третини ізраїльтян вихідці з України- чесно не очікував такого наплювательського відношення з їх боку-
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11.08.2022 18:32 Ответить
А це нічого що "жиди" "плюнули" ракетами під Дамаск і сотні дронів, які планувалися передать кацапам, не піднімуться в повітря і не принесуть нам смерть - бо згоріла і готова продукція і сам завод по їх випуску? Вони нам нічим не зобов"язані, тому дякувать треба за будь-яку підтримку! А ті "пайки" - шикарна штука для тих, хто знає, що таке мерзнуть у полі і жерти сухарі та холодну кашу з бараниною з консервної банки і снігом заїдать!
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11.08.2022 18:42 Ответить
Одне непокоїть - спи@дять зелені курви, ой спи@дять по дорозі! Або ж згноять на митних складах! Аби тільки ЗСУ не дісталося!
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11.08.2022 19:52 Ответить
І ще більше з параши.
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11.08.2022 18:50 Ответить
Вони там появились після третього(між АВІ,РІ,Прусії) розділу Речі Посполитої самий кінець 18ст.на території якої проживало 70% всіх євреїв у світі в тому числі і в ЗУ.
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11.08.2022 22:07 Ответить
Сподіваюсь мацу в сухпай поклали ?
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11.08.2022 21:43 Ответить
нам це на один зуб
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11.08.2022 18:42 Ответить
Еге, на півзуба, враховуючи кількість солдат на передку
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11.08.2022 21:44 Ответить
Уряд ФРН вирішив зробити відкритою інформацію про військову допомогу Україні на тлі критики щодо відставання Берліна в цьому питанні порівняно з іншими партнерами.
Вказано, зокрема, 3 тис. патронів Panzerfaust 3; 14,9 тис. протитанкових мін; 500 ракет STINGER і 2700 STRELA; 16 мільйонів набоїв до стрілецької зброї; 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами; 100 тис. ручних гранат; 350 тис. детонаторів; 23 тис. бойових шоломів; 178 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики); 100 наметів; 12 генераторів та ін., включаючи медичні матеріали та пальне. На черзі - 10 тис. артилерійських снарядів; 53 тис. зенітних ***********; 5,8 мільйона патронів; 7 САУ *************** 2000, 5 тис. бойових шоломів, дрони, тепловізори, гармати, вантажівки та БМП; 30 зенітних танків GEPARD, ЗРК IRIS-T; РЛС COBRA; РСЗВ MARS із ************ тощо.
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11.08.2022 18:46 Ответить
спасибі і за це
їжа ця прекрасна, я впевнена
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11.08.2022 19:58 Ответить
мало того, пайки еще и кошерные.
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11.08.2022 20:03 Ответить
Пригадався репортаж якоїсь західної ЗМІ з передка про операторів Стугни у засідці: дядьки тягали з собою бутильок із салом! 😂
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11.08.2022 21:49 Ответить
 
 