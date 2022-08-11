РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6020 посетителей онлайн
Новости Война
8 904 26

Рашисты снова ударили по Запорожской АЭС: Попали на территорию станции вблизи первого энергоблока

заес

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию вблизи Запорожской АЭС. В этот раз рашисты попали по территории АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем неподалеку от первого энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.

Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты третий раз за сутки обстреливали район вблизи ЗАЭС, попали в пожарную часть, - "Энергоатом". ФОТО

АЭС (545) обстрел (27760) Энергоатом (411) Запорожская АЭС (718)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Украина пока терпит. Но терпение может закончится. И, раз ООН, Красный Крест и прочая х#йня так лижут жопу путину, то ЗАЭС взлетает на воздух, и в мире начинается резкий движ.
Украина будет либо целостной и свободной, либо ядерной пустыней. Для всех. И не только она.
Но рабами она НЕ БУДЕТ.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:21 Ответить
+7
У передмісті Бердянська пролунав сильний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму.
Привіт від ЗСУ.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:44 Ответить
+5
переговоров с єрмаком просят: перемирие и закрепление "успехов".
показать весь комментарий
11.08.2022 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прям перед совбезом ООН!!!Как неожиданно!
показать весь комментарий
11.08.2022 18:28 Ответить
Імперський дух шкалить! Аби не зашкалило…
показать весь комментарий
11.08.2022 18:31 Ответить
Мабуть ***** домагається перемовин таким чином.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZyL0umN1IZ0 КРЫМ и HIRMAS | Перспективные объекты для атаки видео
показать весь комментарий
11.08.2022 18:34 Ответить
Хотят суки с помощью ядерного терроризма надавить на запад, чтобы не дать возможности контрнаступления ЗСУ
показать весь комментарий
11.08.2022 18:41 Ответить
І з соплежуями на заході то, нажаль, може ще й спрацювати.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:43 Ответить
вони ж її контролюють. навіщо стріляють?
показать весь комментарий
11.08.2022 18:42 Ответить
переговоров с єрмаком просят: перемирие и закрепление "успехов".
показать весь комментарий
11.08.2022 19:15 Ответить
У передмісті Бердянська пролунав сильний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму.
Привіт від ЗСУ.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:44 Ответить
Могут и повредить специально немного

А потом "ликвидация последствий"
Очередные перемирия и т п.
показать весь комментарий
11.08.2022 18:49 Ответить
Якщо станція генерую електроенергію в мережу України, чого окупанти її не зупиняють?
показать весь комментарий
11.08.2022 18:54 Ответить
А ***** не думает, что курскую АЭС в ответ может прилететь?
на курской РБМК-1000 стоит, путину это ни о чем не говорит (он идиот), а тот кто кое-что знает, тот поймет всю глубину вопроса=)
показать весь комментарий
11.08.2022 19:03 Ответить
Может

Но ведь понятно что этого не будет

Если подумать реально
показать весь комментарий
11.08.2022 19:06 Ответить
блеф, - это не то, что "будет", а то, что "может быть". Это понимать надо)
показать весь комментарий
11.08.2022 19:21 Ответить
Я понял всю глубину: такой же как на ЧАЭС
показать весь комментарий
11.08.2022 19:35 Ответить
ты, явно, умнее путина=)
показать весь комментарий
11.08.2022 19:36 Ответить
А что ты предлагаешь им прямо заявить что они взорвут АЭС если не выполнят требования?
показать весь комментарий
11.08.2022 19:16 Ответить
Украина пока терпит. Но терпение может закончится. И, раз ООН, Красный Крест и прочая х#йня так лижут жопу путину, то ЗАЭС взлетает на воздух, и в мире начинается резкий движ.
Украина будет либо целостной и свободной, либо ядерной пустыней. Для всех. И не только она.
Но рабами она НЕ БУДЕТ.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:21 Ответить
Так вони це декілька днів тому заявили, але чомусь всі організації строчущі антиукраїнські звіти як води в рота набрали інші вважають що це нібито фейк бо росіяни на таке не здатні.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:35 Ответить
А не пошел бы ты нах,тролль кацапский?🤔
показать весь комментарий
11.08.2022 19:33 Ответить
Та хай стріляють. Пох. Не звертайте увагу. Раніше треба було думати. А тепер морською капустою запасаємось. Головне,що дєрьмак і татаров повинні здохнути.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:32 Ответить
И не только они. Там список
показать весь комментарий
11.08.2022 21:48 Ответить
Хоч розуміє бєніна макака що вона накоїла, три роки руйнуючи обороноздатність країни і запустивши ворога так глибоко, дозволивши захопити спочатку Чорнобильську, а потім і Запорожську АЕС??? Заглядач мамін, в очі #уйла…
показать весь комментарий
11.08.2022 22:50 Ответить
 
 