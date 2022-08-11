Рашисты снова ударили по Запорожской АЭС: Попали на территорию станции вблизи первого энергоблока
Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию вблизи Запорожской АЭС. В этот раз рашисты попали по территории АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем неподалеку от первого энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.
Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", - говорится в сообщении.
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+8 Vladyslav Novikov
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Привіт від ЗСУ.
А потом "ликвидация последствий"
Очередные перемирия и т п.
на курской РБМК-1000 стоит, путину это ни о чем не говорит (он идиот), а тот кто кое-что знает, тот поймет всю глубину вопроса=)
Но ведь понятно что этого не будет
Если подумать реально
Украина будет либо целостной и свободной, либо ядерной пустыней. Для всех. И не только она.
Но рабами она НЕ БУДЕТ.