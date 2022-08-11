Рашисты снова ударили по Запорожской АЭС: Попали на территорию станции вблизи первого энергоблока

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию вблизи Запорожской АЭС. В этот раз рашисты попали по территории АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем неподалеку от первого энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.



Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", - говорится в сообщении.

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