РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6020 посетителей онлайн
Новости Судебная реформа
6 150 57

"Слуги народа" хотят провалить голосование за назначение адвоката Маселко членом ВСП, потому что им "надо свой человек на порешать", - волонтер Синицын

маселко,сініцин

Народные депутаты от "Слуги народа" не хотят голосовать за то, чтобы членом Высшего совета правосудия стал адвокат, член правления Фонда DEJURE Роман Маселко.

Об этом сообщает в фейсбуке волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что сейчас погружен в помощь армии и не имеет времени, чтобы разбираться в реформах, законах, ходить на какие-то акции или организовывать их.

"Но то, что до меня кое-где доходит, ужасно вкурливает. Пока большинство неравнодушных людей заняты защитой Украины, власть под шумок продолжает творить х#ню.

Читайте также: Судебная реформа: Зеленский распорядился провести конкурс в Высший совет правосудия

Я всегда поддерживал судебную реформу, потому что нормальные суды – это база, без которой не может существовать нормальное государство и развиваться экономика.

А сейчас это еще и залог того, что вражеский корректировщик, предатель, коллаборант, продажный военком присядут надолго и серьезно, а не выйдут из зала суда под залог или за взятку, или потому что судья сам поддерживает "русский мир" втихаря.

Но несмотря на войну, реформа косо-криво продолжается - проходит конкурс в Высший совет правосудия.

От ВСП будет зависеть, кто завтра будет сидеть в суде, куда вы придете защищать свои права.

Читайте также: Судебная мафия проталкивает через Верховную Раду ряд неконституционных решений по восстановлению ВСП, - Жернаков

До меня дошли слухи, что депутаты большинства не хотят голосовать за то, чтобы членом ВРП стал Роман Маселко, потому что он кому-то вроде бы очень мешает в ОП.

Я знаю Рому как адвоката Майдана, который добился увольнения кучи зашкварных судей за аресты активистов и взятки. Это человек, к порядочности и профессиональности которого вообще нет никаких вопросов. И очевидно монобольшинство не хочет за него голосовать, потому что ему нужно свой человек на порешать, а не независимый член ВСП", - рассказывает Синицын.

Он просит "слугу народа" Давида Арахамию способствовать, чтобы его коллеги из фракции "сделали свою работу нормально и назначили на должность человека, который этого заслуживает как никто". Он также просит всех обратиться к нардепам, чтобы те способствовали назначению Маселко.

Голосование будет проходить 15 или 16 августа.

Читайте также: В Верховном Суде убеждены, что Украина успеет до декабря выполнить рекомендации Европейской комиссии по судебной реформе

Слуги народа хотят провалить голосование за назначение адвоката Маселко членом ВСП, потому что им надо свой человек на порешать, - волонтер Синицын 01

Напомним, 22 февраля 10 из 15 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВСП потерял кворум и прекратил свои полномочия. Причиной такого шага в ВСП назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал оценивать одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного суда. 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.

23 июля президент Владимир Зеленский образовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и распорядился провести конкурс.

Планируется, что новый состав ВСП будет сформирован до сентября.

Читайте также: "Побоялись собеседований с международниками", - ЦПК об отставке 10 членов Высшего совета правосудия

Автор: 

судебная реформа (1802) Арахамия Давид (990) Синицын Роман (54) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94) Слуга народа (2635)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Довольні хами, ситі в них *****"
показать весь комментарий
11.08.2022 19:40 Ответить
+17
Та не потрібно вже пальцем показувати на "слуг" і Зеленського. Це ви 73% все це зробили. Хавайте, дивіться "свати" і Голобородьку і платіть за все в 10 раз дорожче, бо кінець епохи бідності у них пройшов у 2019 році, грошей стало купа, то і платіть і мовчіть. Ви все своє і наше профукали.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:10 Ответить
+16
Цікаво було б розібратися про джерела фінансування серіалу "Слуга народу".
Як на мене - це була давно спланована піар акція. І навряд чи патріотами...
показать весь комментарий
11.08.2022 19:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слава преЗеденту Єрмаку!
я голосував за нього на виборах 2019
показать весь комментарий
11.08.2022 19:05 Ответить
ой, байюсь разаблачєнія!
пусть майо імя будєт в тайнє!
показать весь комментарий
11.08.2022 19:11 Ответить
ой, тока нє ето! мєня можетє рєзать на кускі, тока нє накривайтє ботофєрму!
а можетє лічно прійті мєня денацифіцировать?
у мєня до вас вопроси лічнава характєра єсть
показать весь комментарий
11.08.2022 19:23 Ответить
Не отвечайте новорождённому на Цензоре каZZапу. Сразу в спам его.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:26 Ответить
))) междупрочим, это один из тутошних многолетних "ветеранов", судя по его "почерку".
показать весь комментарий
11.08.2022 19:51 Ответить
"Почерк" забаненного каZZапа уже никто здесь не увидит, но как видите предельную степень тупости любого коммента- то это каZZап обыкновенный.
показать весь комментарий
11.08.2022 22:25 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2022 19:30 Ответить
ни хера себе тебя накрыло ? ты рядом с арестовичем сидел ? или слугам свежие бошки подогнали ?
показать весь комментарий
11.08.2022 19:16 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2022 19:37 Ответить
пєтушиний куточок
показать весь комментарий
11.08.2022 19:38 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2022 19:56 Ответить
Псевдовченість... Напускна вченість для плебсу...
показать весь комментарий
11.08.2022 22:32 Ответить
)))))))))))) главное, шо зе откопал топор войны и щас порубает им всех и слева и справа!
показать весь комментарий
11.08.2022 19:26 Ответить
Та не потрібно вже пальцем показувати на "слуг" і Зеленського. Це ви 73% все це зробили. Хавайте, дивіться "свати" і Голобородьку і платіть за все в 10 раз дорожче, бо кінець епохи бідності у них пройшов у 2019 році, грошей стало купа, то і платіть і мовчіть. Ви все своє і наше профукали.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:10 Ответить
Цікаво було б розібратися про джерела фінансування серіалу "Слуга народу".
Як на мене - це була давно спланована піар акція. І навряд чи патріотами...
показать весь комментарий
11.08.2022 19:13 Ответить
так визнали всі, і рашисти, і зеслуги, що кремль давав зекоманді гроші на передвиборчу компанію, а зекоманда брала.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:53 Ответить
зелені підарки
показать весь комментарий
11.08.2022 19:16 Ответить
Слуги дорішаються, що «порєшають» іх самих!
показать весь комментарий
11.08.2022 19:16 Ответить
А хто буде "решать" "слуг"? Вівці 73%? Та ні, "оні ужє нє галасавалі", " ані палітікаю нє занімаюца", "во всьом вінават Парашенка, млг би както даходчівіє расказать, шо нє нужно біло єтого дєлать".
показать весь комментарий
11.08.2022 19:21 Ответить
Та досить вже скиглити/істерити в кожному пості про 73%. Хто буде «рішать» - народ України, вам що досі не видно,що всупереч, і що було до того в нашій історії не пам'ятаєте?
показать весь комментарий
11.08.2022 20:23 Ответить
а що Вам у написаному мною не зрозуміло? Все, що твориться сьогодні в державі зробили своїми копитцями вівці і барани 73%, чи не так? Не думали єрмаки, подоляки, лисі, юзіки, тамбовські вовки, зеленські, портнови сідати у владні кабінети і косити бабло.Вони попробували биканути і вийшло, 73% надивилися бігуса, сучкимойсея, яка правильно звучить ********** і кіно про Голоборольку зганьбили державу і наперед своїх дітей, внуків, те що себе, то хто їм дохтор. Я буду продовжувати при кожній нагоді нагадувати про це наріду 73% не скігліти, бо це їх копиток справа.
показать весь комментарий
11.08.2022 20:33 Ответить
Ви хоче звинувати міфічні 73%, бо на виборах були не 100% виборців, ) доречі чому?) при цьому не хочете проаналізувати чому така маніпуляція мала змогу з'явитися. Це результат не року і не двох, а процес довжино з нашу незалежність, багато уроків було, висновків зроблено не достатньо, і урок виборів 2019р нам прийдеться «відкашляти» але безумовно, краще б без цього всьго гівна…
показать весь комментарий
11.08.2022 21:03 Ответить
я нікого не бажаю звинувачувати, я констатую факт не міфічного, а реального відсотку за Боневтіка і серед проголосовавших 73%, які реально були за нього, були за війну, за підвищення цін, за долар по 50, за безробіття, за знищення економіки, за страждання дітей і жінок, за постійні нічні обстріли Миколаєва, Харкова, Нікополя, Маріуполя...
показать весь комментарий
11.08.2022 21:20 Ответить
Їх так і не поменшало , ну може 1%. Так що нічого доброго нас не чекає. Ось маляр повідомило що один із високопоставлених військових повідомив пресі секретну інформацію. Тепер гадають хто. Є версія що Кривоніс хоча він не в справі і може викласти тільки свою думку - це не зрада. Другий Марченко ( між іншим я слухав обох і ніякої зради не помітив) . Так от справи на півдні пішли на краще , можна Марченко відсторонити в кращому випадку і поставити свого пацика. До кінця війни це чекає і Залужного. Війну повинні виграти - величайший , арестович , єрмак, маляр, резніков ,верещак і т.д.
показать весь комментарий
12.08.2022 07:01 Ответить
Всіх зелених ********* загрузити на вантажівки та відправити в Піски копати окопи. Хто виживе - повернути в Раду і нехай далі приймають закони.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:21 Ответить
Тільки після тебе
показать весь комментарий
11.08.2022 19:37 Ответить
Каклета, це ти? Значить сидіти в Раді красти бабло - це ти. А захищати тебе - це я. Так виходить?
показать весь комментарий
11.08.2022 19:57 Ответить
На скільки треба бути конченими уродами,ну просто д..білами щоб в такий час займатись головотяпством,жадністю,і цинізмом.Ви йолопи зелені,сьогодні ви є а завтра може і не бути,зробіль щось для держави реально нормального,для військових які бережуть ваші дупи від оркостану.Дурепи, там вас кинуть на підвал або тупо спалять,якщо ми не будемо в нато і єс нам всім п велика,ну як того не розуміти.Трутні зелені ви розумієте що зараз вас годує США і євросоюз,купу соціалки покривають їхні фінанси.
показать весь комментарий
11.08.2022 19:28 Ответить
Позбавити Маселка громадянства і не має проблем... а за компанію і волонтера Сініцина.,
показать весь комментарий
11.08.2022 19:29 Ответить
а що є підстави, мають інше громадянство?
показать весь комментарий
11.08.2022 19:42 Ответить
Харкая кровью

Живя на войне

Страна утопала

В ЗЕленом #@вне
показать весь комментарий
11.08.2022 19:29 Ответить
Довольні хами, ситі в них *****"
показать весь комментарий
11.08.2022 19:40 Ответить
чем больше тєла, тем больше можно на нём патриотических тату набить! понимать надо! )
показать весь комментарий
11.08.2022 19:53 Ответить
Біба і Боба...
показать весь комментарий
11.08.2022 20:10 Ответить
А шо? У Польщі ситно, не стріляють. Тим більше, що за все платить нарід. Чому б і не відростити рило?
показать весь комментарий
11.08.2022 20:57 Ответить
адвокатам вірити не можна, депутатам вірити не можна. там де немає відповідальності ні якої
показать весь комментарий
11.08.2022 19:56 Ответить
Окупанти готують СУДИЛИЩЕ над бійцями полку "АЗОВ" https://youtu.be/AhYGtK3yc54 https://youtu.be/AhYGtK3yc54

показать весь комментарий
11.08.2022 19:56 Ответить
Не може такого бути. Я особисто бачив відос нашого президента де він чітко заявив про контрольовану евакуацію наших захисників Маріуполя. То як тоді могло таке статися? Невже двіяв на боці ворога? Якщо так,тоді скадається пазл із "вагнерівцями" і не підготовку до війни, розмінування Чонгара і здача півдня із Запорізькою АЕС.
показать весь комментарий
11.08.2022 20:06 Ответить
Та вже пазл давно склався. А діють по обставинам, ну якби 73% відсотків про які ви часто згадуєте, підтримали Стамбул наприклад, то… а так проти більшість і промови під це коректуються. Не сприймають арахама - от і немає його в медіапросторі з ранку до ночі. Чи є ? Бо марафон не дивлюсь ))
показать весь комментарий
11.08.2022 20:35 Ответить
То і правильно робите, що марафон "Бені-Зелі" не дивитися, бо то частинки підготовки нового кіно замість Голобородько. Привчають худобу до стойла і пастухів.
показать весь комментарий
11.08.2022 21:06 Ответить
А що можна ще чекати від зеленого лайна ...
показать весь комментарий
11.08.2022 20:09 Ответить
Шо шо, він просить абдристрвича щоб він допоміг. Та абдристович серед тих хто проти того призначення.
показать весь комментарий
11.08.2022 20:12 Ответить
поки якийсь комбат чи комбриг своїми силами не зробить дострокові вибори в ВР
так і будуть всякі арахамії, колі-катлети татарові і єрмаки деребанити Україну
а ті ******* в ВР яких народ не знає ні по прізвиську ні в обличчя
за 20=30 штук баксів продали нас з першого засідання
оцеВам по списках
оце Вам більшість в ВР
подивіться уважно на другу стрічку...
за них хтось з Вас голосував?
ВР їх призначала на посади?
як що ні, то якого куя ці чмирі роблять погоду в УКРАЇНІ, мать вашу?
показать весь комментарий
11.08.2022 20:54 Ответить
Слугу народу арахамію треба *******, а не просити
показать весь комментарий
11.08.2022 23:50 Ответить
Без коментарів, одразу резюме:
кожного "зеленого" депутата треба відловлювати та просто ****#ти, як шуфрича. Без варіантів.
показать весь комментарий
12.08.2022 00:36 Ответить
Слуги Зе готовят себя к трём срокам пребывания в Раде , при трёх или четырёх пребываниях Зе президентом. Сейчас в законодательной и исполнительной власти - легкий лукашизм , но идём мы в сторону С Кореи и ,, любимого сына Солнца и утренней зари,, Лукашизм уже есть , Лукашенко первые 10 лет все аплодировали. СН и Зе постоянно нарушают все мыслимые и не мыслимые законы и Констииуцию...
показать весь комментарий
12.08.2022 09:28 Ответить
Захисники та ветерани дуже обурені тим, що два зрадника. труса та ухилянти від служби в ЗСУ постійно виступають на каналі Рада за рахунок держави. ЧОМУ держава оплачує їх виступи на цьому телеканалі?. Зараз усіх цікавить питання, чому усі мовчать, чому Квартал 95, Свати та інші заробляють гроші в рф, платять там податки чим спонсорують армію рф? У поточному році тільки їх представники вийшли з російських структур? Надходить ветеранам багато пропозицій назвати ці структури спонсорами тероризму та запретити їх виступ в Україні. Ця пропозиція має дуже велику підтримку.
показать весь комментарий
12.08.2022 20:22 Ответить
 
 