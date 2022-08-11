"Слуги народа" хотят провалить голосование за назначение адвоката Маселко членом ВСП, потому что им "надо свой человек на порешать", - волонтер Синицын
Народные депутаты от "Слуги народа" не хотят голосовать за то, чтобы членом Высшего совета правосудия стал адвокат, член правления Фонда DEJURE Роман Маселко.
Об этом сообщает в фейсбуке волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что сейчас погружен в помощь армии и не имеет времени, чтобы разбираться в реформах, законах, ходить на какие-то акции или организовывать их.
"Но то, что до меня кое-где доходит, ужасно вкурливает. Пока большинство неравнодушных людей заняты защитой Украины, власть под шумок продолжает творить х#ню.
Я всегда поддерживал судебную реформу, потому что нормальные суды – это база, без которой не может существовать нормальное государство и развиваться экономика.
А сейчас это еще и залог того, что вражеский корректировщик, предатель, коллаборант, продажный военком присядут надолго и серьезно, а не выйдут из зала суда под залог или за взятку, или потому что судья сам поддерживает "русский мир" втихаря.
Но несмотря на войну, реформа косо-криво продолжается - проходит конкурс в Высший совет правосудия.
От ВСП будет зависеть, кто завтра будет сидеть в суде, куда вы придете защищать свои права.
До меня дошли слухи, что депутаты большинства не хотят голосовать за то, чтобы членом ВРП стал Роман Маселко, потому что он кому-то вроде бы очень мешает в ОП.
Я знаю Рому как адвоката Майдана, который добился увольнения кучи зашкварных судей за аресты активистов и взятки. Это человек, к порядочности и профессиональности которого вообще нет никаких вопросов. И очевидно монобольшинство не хочет за него голосовать, потому что ему нужно свой человек на порешать, а не независимый член ВСП", - рассказывает Синицын.
Он просит "слугу народа" Давида Арахамию способствовать, чтобы его коллеги из фракции "сделали свою работу нормально и назначили на должность человека, который этого заслуживает как никто". Он также просит всех обратиться к нардепам, чтобы те способствовали назначению Маселко.
Голосование будет проходить 15 или 16 августа.
Напомним, 22 февраля 10 из 15 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВСП потерял кворум и прекратил свои полномочия. Причиной такого шага в ВСП назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал оценивать одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного суда. 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.
23 июля президент Владимир Зеленский образовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и распорядился провести конкурс.
Планируется, что новый состав ВСП будет сформирован до сентября.
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я голосував за нього на виборах 2019
пусть майо імя будєт в тайнє!
а можетє лічно прійті мєня денацифіцировать?
у мєня до вас вопроси лічнава характєра єсть
Як на мене - це була давно спланована піар акція. І навряд чи патріотами...
Живя на войне
Страна утопала
В ЗЕленом #@вне
так і будуть всякі арахамії, колі-катлети татарові і єрмаки деребанити Україну
а ті ******* в ВР яких народ не знає ні по прізвиську ні в обличчя
за 20=30 штук баксів продали нас з першого засідання
оцеВам по списках
оце Вам більшість в ВР
подивіться уважно на другу стрічку...
за них хтось з Вас голосував?
ВР їх призначала на посади?
як що ні, то якого куя ці чмирі роблять погоду в УКРАЇНІ, мать вашу?
кожного "зеленого" депутата треба відловлювати та просто ****#ти, як шуфрича. Без варіантів.