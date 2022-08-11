Отражены штурмовые действия врага на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 11.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 169-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В Сумской области враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Ворожба, Мезеновка, Павловка и Белополье, а на Черниговщине - недалеко от села Логи. Значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке БПЛА.

На Харьковском направлении враг бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Уды, Родное, Прудянка, Слатино, Новое, Русская Лозовая, Петровка, Украинка, Перемога, Барановка, Чепиль, Одноробовка, Печенеги и Слобожанское. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Карнауховки, Мазановки, Великой Камышевахи, Долгенького, Новой Дмитровки, Грушевахи и Норцовки, а авиаудар - недалеко от Залимана.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 000 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 846 танков и 4 100 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления на Краматорск и Бахмут. С целью сковывания действий и недопущения переброски наших подразделений на другие направления осуществляет огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения.

На Краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение недалеко от Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка. Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцевого. Враг штурмовыми действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцевого, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены на Марьинку, Нетайлово, Авдеевку, Опытное и Красногоровку. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки. Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы фиксировались возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковлевки, Гуляйпольского, Великой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки. Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

Читайте также: В Украине уничтожены две российские эскадрильи новейших Су-35, оккупанты будут поднимать в небо устаревшие бомбардировщики

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачиваэт на недопущении продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой им территории. Обстрелял из танков и артиллерии разных калибров Николаев, Прибужское, Лиманы, Галициново, Зорю, Александровку, Шевченково, Новониколаевку, Киселевку, Любомировку, Поляну, Андреевку, Зеленый Гай, Березнеговатое, Лепетиху, Ивановку, Княжевку, Твердомедово, Осокоровку и Никополь. Противник нанес авиаудары неподалеку от Андреевки, Новогригорьевки, Лозового и Белой Криницы. Активно ведет воздушную разведку БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддерживать действия наземной группировки войск, выполнять задачи блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражения военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины. В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Личный состав противника деморализован. В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в сообщении.