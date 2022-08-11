Автомобиль полиции попал в Марьинке под обстрел во время эвакуации гражданских, есть раненые

В Марьинке Донецкой области полицейский автомобиль во время эвакуации гражданских попал под обстрел, ранены двое полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донетчины.

Как отмечается, рашисты ударили по Марьинке из артиллерии, снаряд разорвался у полицейского автомобиля. В этот момент в салоне было пятеро пожилых людей, они не пострадали. Двое из трех правоохранителей получили осколочные ранения, водителю перебило артерию. Несмотря на кровотечение, они продолжили движение, пока не доставили эвакуированных в безопасное место.

"Белые ангелы" забрали по адресам пятерых нуждающихся в эвакуации жителей Марьинки - маломобильных пенсионеров. Но одна из женщин забыла дома свою палочку, по просьбе пассажирки экипаж вернулся за ней. В этот момент раздался взрыв, а когда полицейские тронулись с места – еще один, уже прицельно по машине. Били из крупнокалиберного миномета. Броня спасла гражданских, а сотрудники полиции вовремя увезли их из-под огня. Сейчас все эвакуированные в безопасности", - отмечается в сообщении.

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Раненые правоохранители добрались до больницы в городе Курахово, где хирурги оказали им необходимую помощь.