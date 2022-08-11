Новые фото уничтоженных самолетов и разгрома 43-го авиаполка ВС РФ на аэродроме Новофедоровка. ФОТО
Новые спутниковые снимки разрушенной российской авиабазы в оккупированном Крыму. На них видны бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, дислоцирующиеся на авиабазе до и после взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Necro Mancer
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что разорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
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НО! Главное - это летуны, и технари! Сколько их,даже живых, отправилось на больничный?
https://twitter.com/i/status/1557221135321911297
https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg
Повторювати своє видалене повідомлення не буду, щоб не стати рецидивістом і не заслужити бан пожиттєво. Вислову лише жаль, що шанований мною Борменталь опустився до хамства як до останнього аргументу.
PS Навряд чи хтось прочитає цей допис, бо за три доби з'явились інші новини, а ця десь на 90% вже втратила актуальність.
сігарети не так шкодить, а конопля навіть корисна
Вибухову хвилю та гучний звук більше за всіх чули мешканці віддалених мікрорайонів зі сторони Маріуполя.
Ймовірно, вибухи могли статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка, де розташовано декілька захоплених окупаційними військами - для розміщення особового складу, колишніх баз відпочинку.
https://t.me/brdVP/1673
свиноцабаки - лучше сидите на бутылке...\вам не так будет обидно...)\
І здригнулася земля.
Немає москаля.
А всякі макрони з шольцами , постійно переймаються «щоб не розізлити рашку» і « зберегти морду лиця *****»..- об тих він ноги і витирає..
Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше на аэродроме авиации нету.
нынче его одолел энурез.
Мочится мальчик совсем неспроста,
ведь всей нарабсее приходит пяаста.
Они планировали в воздушном потоке))))))))))))))
А может не хаймарсы, может цезари упражняются в точности стрельбы.
https://twitter.com/i/status/1557787280147890176
Может и F-16 в комплекте уже