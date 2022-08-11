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Новости Война
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Новые фото уничтоженных самолетов и разгрома 43-го авиаполка ВС РФ на аэродроме Новофедоровка. ФОТО

Новые спутниковые снимки разрушенной российской авиабазы в оккупированном Крыму. На них видны бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, дислоцирующиеся на авиабазе до и после взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Necro Mancer

Новые фото уничтоженных самолетов и разгрома 43-го авиаполка ВС РФ на аэродроме Новофедоровка 01
Новые фото уничтоженных самолетов и разгрома 43-го авиаполка ВС РФ на аэродроме Новофедоровка 02
Новые фото уничтоженных самолетов и разгрома 43-го авиаполка ВС РФ на аэродроме Новофедоровка 03
Новые фото уничтоженных самолетов и разгрома 43-го авиаполка ВС РФ на аэродроме Новофедоровка 04

Смотрите: Момент взрыва на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ВИДЕО

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что разорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Крым (26421) аэродром (300)


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Топ комментарии
+146
Обстрел Крыма показал, что российские ПВО эффективны только в борьбе против пассажирских самолетов.
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11.08.2022 19:32 Ответить
+128
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11.08.2022 19:34 Ответить
+109
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11.08.2022 19:31 Ответить
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11.08.2022 19:31 Ответить
Так вот какое оно «наку# с пляжа»
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11.08.2022 19:37 Ответить
по снимкам ДО насчитал примерно 14 бортов по снимкам после осталось в наличии хотя трудно сказать о пригодностик эксплуатации 3 борта .... ну что выходит практически за один бабах целая эскадрилья по российским расчетам 12-15 бортов испарилась или отрицательно взлетела
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11.08.2022 19:58 Ответить
Есть внешне целые борта,но могут быть внутренние повреждения. Время 15.30(15.45?) рабочий день. Солнце светит с моря. Совпадение?
НО! Главное - это летуны, и технари! Сколько их,даже живых, отправилось на больничный?
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11.08.2022 20:31 Ответить
100%. Осколками посікло корпуса, баки для палива, авіоніку, електрокабелі і т.п. Це їх рік-два треба ремонтувати...
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11.08.2022 22:11 Ответить
Да что гадать, позвонить им и спросить цифру, у них эта инфа уже должна быть, всего делов-то.. )
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11.08.2022 23:33 Ответить
Креветки крупные, там таких нет, феейк!!!
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11.08.2022 19:50 Ответить
Раннее начало бархатного сезона 2022
https://twitter.com/i/status/1557221135321911297
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11.08.2022 19:52 Ответить
мамулечка нада свалівать ат сюда.

https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg
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11.08.2022 23:29 Ответить
Обстрел Крыма показал, что российские ПВО эффективны только в борьбе против пассажирских самолетов.
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11.08.2022 19:32 Ответить
то что до момента удара никто это не знал, в твою тупую бошку не приходит мысль?
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11.08.2022 20:07 Ответить
Не пересмикуй. Щось він збити може, зокрема літаки радянського виробництва, але заявленим характеристикам не відповідає. Російсько-українська війна це продемонструвала всьому світові. Нехай тепер спробують продати. Хіба що, з великим дисконтом.
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11.08.2022 20:15 Ответить
У кредит. А потім пробачить його.
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11.08.2022 20:34 Ответить
по ціні металу, доставка в ціні.
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11.08.2022 23:31 Ответить
интересноа ЭРДОГАНУ В ТУРЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ УКРАИНА СПРАВОЧКУ какое лайно ему впарил ***** посорив Турцию с НАТО???!!! когда продал вот те расхваленные С 400
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11.08.2022 19:59 Ответить
Может он их и слил "на опыты"
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11.08.2022 20:06 Ответить
А не для целей ПВО они покупались!
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11.08.2022 20:33 Ответить
Да подготовили. Эрдоган которого вы тут в жоЬпу целовали согласился использовать росийскую систему банковского расчета и перейти на рос рубли в оплате росийского газа.
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11.08.2022 20:45 Ответить
дятел кацапский Эрдоган после переговоров с дохлым путлером прислал Украине более ста бронетсранспортеров с защитой
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12.08.2022 00:52 Ответить
Та ,ти хворе незрозумієш,але відповім за нього ,згідно звіту вашого міністерства пападєнія великі укри перегріли сонце,згідно наших ваші долбоцоби швиряють окурки де попало ,попало де треба, задоволена свинособака здохла
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12.08.2022 07:14 Ответить
можна порадіти за витрачені на вітер грощі Ердогана, через що він ще посварився з США
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11.08.2022 21:12 Ответить
Блин, ну почему тоже самое постоянно. Не могут и не собьют. ХИМАРС не выпускает ракеты, это реактивные снаряды. РЗСО. Купола у них нет. Точка. У свиноросов жопа голая
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11.08.2022 22:17 Ответить
Подяка всі хто прічастний до плохого навчання військ і обворовиваня у рф
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12.08.2022 05:46 Ответить
Вчора закінчився мій черговий триденний бан. Не вперше, переживу (хоч і неприємно), але я так і не зрозумів, за що мене цього разу лінчували - підходить саме цей термін, бо видалення повідомлення та бан на три доби призначають "автоматом" за кількістю тих, хто відправив моє повідомлення в спам (хотів би помилитись але все підтверджує цю версію).

Повторювати своє видалене повідомлення не буду, щоб не стати рецидивістом і не заслужити бан пожиттєво. Вислову лише жаль, що шанований мною Борменталь опустився до хамства як до останнього аргументу.

PS Навряд чи хтось прочитає цей допис, бо за три доби з'явились інші новини, а ця десь на 90% вже втратила актуальність.
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15.08.2022 13:09 Ответить
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11.08.2022 19:32 Ответить
А МОЗ же попереджувало: КУРІННЯ ВБИВАЄ
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11.08.2022 19:45 Ответить
все через ПАПІРОСИ !

сігарети не так шкодить, а конопля навіть корисна
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11.08.2022 19:57 Ответить
свиноцабаки кацапские - вы уже понял что вам писец...?
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11.08.2022 19:32 Ответить
Сосун прохвесионал...
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11.08.2022 19:33 Ответить
Патєрь нет...
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11.08.2022 19:33 Ответить
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11.08.2022 19:33 Ответить
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11.08.2022 19:34 Ответить
Ось так, *******, ми знищимо всі твої стартові площадки стратегічних ракет, в момент дотику твого рахітного пальчика до червоної кнопочки
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11.08.2022 22:11 Ответить
Краще трохи раніше, щоб точно встигнути.
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15.08.2022 13:11 Ответить
Місцеві мешканці повідомляють про потужний вибух у передмісті Бердянська.

Вибухову хвилю та гучний звук більше за всіх чули мешканці віддалених мікрорайонів зі сторони Маріуполя.

Ймовірно, вибухи могли статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка, де розташовано декілька захоплених окупаційними військами - для розміщення особового складу, колишніх баз відпочинку.
https://t.me/brdVP/1673
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11.08.2022 19:34 Ответить
літо..море...пляжний сезон горящі путівки
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11.08.2022 19:41 Ответить
деревянные домики не спасли ))
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11.08.2022 19:55 Ответить
Там за совка на березі була учебка типу Десна (Астьор). Спеціалізація - зенітна артилерія. Шилка, С60. Казарми, склади дійсно могли перетворити на бази відпочинку.
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12.08.2022 00:58 Ответить
чи вдалося нашій розвідці нарешті добути марку цигарок, що потопила крейсер та знищила аеродром?
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11.08.2022 19:34 Ответить
Папиросная Артель "МИР"
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11.08.2022 19:50 Ответить
вторая армия в мире выгребает бычки из урны...)))
свиноцабаки - лучше сидите на бутылке...\вам не так будет обидно...)\
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11.08.2022 19:37 Ответить
всьо ідьот па плану?
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11.08.2022 19:38 Ответить
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля.
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11.08.2022 19:38 Ответить
І вітер зашумів,
Немає москаля.
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11.08.2022 20:40 Ответить
Это просто феерический ляпас по рылу *****. Оно ж своему стаду верещало, шо если по Крыму ударят, то будет БП. А в реальности - сглотнуло, утерлось, и попросило добавки. И добавка будет, я просто уверен.
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11.08.2022 19:39 Ответить
Так він завжди зглотує від тих , у кого є яйця!… Ердоган постійко його рилом у гівно макає- і нічого! Літак збив, посла грохнули, у Карабаху , взагалі, чмирили як сучку!…
А всякі макрони з шольцами , постійно переймаються «щоб не розізлити рашку» і « зберегти морду лиця *****»..- об тих він ноги і витирає..
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11.08.2022 19:58 Ответить
так і є, відіграється на слабких духом.
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11.08.2022 23:34 Ответить
В там была не хилая добавка по Беларуси.
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11.08.2022 19:59 Ответить
Я так думаю, что непременно будет!
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12.08.2022 00:32 Ответить
підтримую. ! то кондиціонери в літаках перегрілись, а гріли їх "нянечки и таксисты"
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11.08.2022 19:46 Ответить
Навеяло на злобу дня:

Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше на аэродроме авиации нету.
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11.08.2022 19:43 Ответить
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11.08.2022 19:43 Ответить
Нихрена не осталось ото вжарили, каждый день бы так
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11.08.2022 19:45 Ответить
Можно. в общем, спокойно фигачить по Крыму. Россиянцы скажут - само.
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11.08.2022 19:48 Ответить
"нас там нет"
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11.08.2022 20:25 Ответить
єто все доказивает что можно переносить потихоньку войну на территорию рашки (нужно терять западную робкость) хотя бьі с помощью регулярньі дрг.... кремль так хотел оьбядинения - так по себе же ЯО не жахнет...... АЕС есть на территории рашки тоже и их можно захватить.... если шо.....
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11.08.2022 20:00 Ответить
Гаразд глід вживати, москалі. СЛАВА ЗСУ!!!
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11.08.2022 20:00 Ответить
Мальчик ваалодя с войною к нам влез -
нынче его одолел энурез.
Мочится мальчик совсем неспроста,
ведь всей нарабсее приходит пяаста.
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11.08.2022 20:09 Ответить
Зеленському потрібно видати фрадкову і новикову Грамоту
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11.08.2022 20:35 Ответить
Які молодці ті хто провів цю операцію ,ворог втратив стільки літаків ,що і в страшному сні не могло приснитись кремлівським кривавим уродам.
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11.08.2022 20:39 Ответить
Ну что ж, можно точно сказать что а) все кацапокорыта успешно утилизированы, в радиусе аэродрома с вероятностью 100 процентов. б) если настолько четкие фотки со спутников дают в общественной просмотр, то на военных- секретных можно увидеть каждую жопу сгоревшего кацапа.
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11.08.2022 20:52 Ответить
А вот хренушки вам, а не пляжный сезон. Это для вас, сезон бумерангов возвращается, ой - толи ещё будет ой ой ой!
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11.08.2022 21:35 Ответить
Багато емоцій ... Які версії що це було, і що там бахнуло ? Хімарси туди не долетять.
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11.08.2022 21:44 Ответить
видосиками твоего боха жахнули...!
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11.08.2022 21:51 Ответить
Долетят. Как раз тогда был попутный сильный ветер.... И долетели.....
Они планировали в воздушном потоке))))))))))))))
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11.08.2022 22:42 Ответить
сначала туда долетели две AGM-88D Block 6, а потом через минуту две MGM-168 и две MGM-140В. А так да, не долетают.
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11.08.2022 22:46 Ответить
версия одна кацап - вам ПЕСТА
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12.08.2022 01:04 Ответить
Гарненько приклали

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11.08.2022 21:48 Ответить
ГОРИ россия В ОГНЕ !!!
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11.08.2022 21:52 Ответить
Дело к ночи - хаймарсы стали на крыло и полетели в сторону Ясиноватой.
А может не хаймарсы, может цезари упражняются в точности стрельбы.
https://twitter.com/i/status/1557787280147890176
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11.08.2022 22:13 Ответить
Джанкой на очереди

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11.08.2022 22:38 Ответить
The New York Times со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины. Для удара использовали оружие исключительно украинского производства.
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12.08.2022 00:08 Ответить
а шо ж еще остаётся говорить. Версия с ДРГ и корованом ишаков, нагруженных пластидом, не прокатила. Ото не надо на стабилизаторах всякую фигню писать.
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12.08.2022 00:43 Ответить
Она же авиационная

Может и F-16 в комплекте уже
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12.08.2022 06:18 Ответить
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12.08.2022 00:28 Ответить
Долітались, суки. Нехй шастать. Нахй с ппляжа!
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12.08.2022 07:55 Ответить
в контакте я уже говорил,30+- 5, с неба звеЗдоЧга *******....
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12.08.2022 08:48 Ответить
Если ВСУ захочет проверить защитный купол кремли........... Тоже самое наверное.....СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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12.08.2022 09:29 Ответить
 
 