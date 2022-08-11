Новые фото уничтоженных самолетов и разгрома 43-го авиаполка ВС РФ на аэродроме Новофедоровка. ФОТО

Новые спутниковые снимки разрушенной российской авиабазы в оккупированном Крыму. На них видны бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, дислоцирующиеся на авиабазе до и после взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Necro Mancer









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Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что разорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.