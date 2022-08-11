В результате взрывов на военном аэродроме в Беларуси был уничтожен танк Т-72 и боекомплект

В результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наводки для ЗРК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"

По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект - около 10 снарядов. Подтверждением тому является то, что сегодня вблизи аэродрома "Зябровка" заметили МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".

Также мониторинговая группа отмечает, что, вероятно, ночью на аэродроме был уничтожен российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е. Он помогает зенитно-ракетным комплексам выявлять цели и уничтожать их.

Смотрите: Момент взрыва на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ВИДЕО

"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые стоят на аэродроме, теперь недееспособны", - говорится в сообщении.

Также, по непроверенной информации, есть пострадавшие в результате взрывов.