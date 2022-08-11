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В результате взрывов на военном аэродроме в Беларуси был уничтожен танк Т-72 и боекомплект

зябровка

В результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наводки для ЗРК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"

По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект - около 10 снарядов. Подтверждением тому является то, что сегодня вблизи аэродрома "Зябровка" заметили МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".

Также мониторинговая группа отмечает, что, вероятно, ночью на аэродроме был уничтожен российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е. Он помогает зенитно-ракетным комплексам выявлять цели и уничтожать их.

Смотрите: Момент взрыва на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ВИДЕО

"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые стоят на аэродроме, теперь недееспособны", - говорится в сообщении.

Также, по непроверенной информации, есть пострадавшие в результате взрывов.

В результате взрывов на военном аэродроме в Беларуси был уничтожен танк Т-72 и боекомплект 01

Беларусь (7919) взрыв (6799) аэродром (300)


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Топ комментарии
+23
Бульбаши и кацапы, хватит себя обстреливать и плодить фейки !
Умерла - так умерла !
Слава ВСУ !!!
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11.08.2022 19:39 Ответить
+14
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11.08.2022 20:47 Ответить
+11
Так там ще й ТАНКОдром???? ....Курва....
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11.08.2022 19:42 Ответить
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Бульбаши и кацапы, хватит себя обстреливать и плодить фейки !
Умерла - так умерла !
Слава ВСУ !!!
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11.08.2022 19:39 Ответить
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11.08.2022 20:47 Ответить
Так там ще й ТАНКОдром???? ....Курва....
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11.08.2022 19:42 Ответить
сподіваюсь, хаймарси про те зябліково давно в темі...
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11.08.2022 19:46 Ответить
Был танкодром. Теперь синепалый остался без вооружения.
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11.08.2022 20:14 Ответить
То кондиционер в танке взорвался, а взрыв подстроили нянечки и таксисті с Гомеля
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11.08.2022 19:42 Ответить
данні достовірно не перевірені
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11.08.2022 19:43 Ответить
Вот это я понимаю ЗСУ показывает на карте!
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11.08.2022 19:44 Ответить
белорашкинцы сами себя обстреливают.
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11.08.2022 19:44 Ответить
шестой месяц дамбят бЯлорусь
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11.08.2022 19:57 Ответить
И все?
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11.08.2022 19:46 Ответить
та ми пОняли. воно само.
рашисти і білоруси, не вірте, то все постановка!
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11.08.2022 19:46 Ответить
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11.08.2022 19:48 Ответить
Што такоє, знову "головотяпство"?
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11.08.2022 19:51 Ответить
негусто
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11.08.2022 19:54 Ответить
Що негусто?! Зробити сліпим їхнє ППО?!
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11.08.2022 20:35 Ответить
танк близко к кунгу подогнали, наверное бухали вместе с дежурным расчетом станции, а тут внезапно AGM-88 прямо в клистрон прилетела.
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11.08.2022 20:00 Ответить
Я якого дідька там танк був на взльотці?
Правда виясниться.
Хто читав "Освободітєль" В. Суворова - той згадає епізод, коли там нечанно спалили мотоцикл.
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11.08.2022 20:05 Ответить
Вот и провели учения.
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11.08.2022 20:11 Ответить
бульбаши мой вам совет "курите" возле всего военного русского ... и мабуть кара в майбутньому буде не така жорстока.....
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11.08.2022 20:14 Ответить
Жаль, що на аеродромі тоді не було кацапських літаків.
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11.08.2022 20:26 Ответить
а вот не факт
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11.08.2022 20:54 Ответить
************ намагаються навчитись літати на танках?
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11.08.2022 20:27 Ответить
Протирадарні ракети в дії. Боже, благослови Америку.
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11.08.2022 20:28 Ответить
"а шо так можна было раньше?" или
"а чего же вы не говорили что у вас коньяк есть ? столько времени потрачено зря на шмурдяк"
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12.08.2022 01:32 Ответить
нехер ставити купу радарів під боком
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11.08.2022 20:36 Ответить
а где же им еще ставить? у белорусов все бока и яйца в литовско-украинских тисках
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12.08.2022 01:34 Ответить
Здається наши жахнули по кацпам у Криму та РБ не тільки щоб знищити кацапів, але й щоб перевірити їх реакцію. І то, як вони це проковтнути, представивши це як якесь "дітяче непорозуміння", дає усі підстави вважати, що таких непорозумінь скоро буде більше і більше.
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11.08.2022 20:41 Ответить
интересно, а что в Каче произошло....
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11.08.2022 20:55 Ответить
"чуточку по-медленнее пожалуйста , я записываю" ))
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12.08.2022 01:36 Ответить
с почином вас,белорусы...не хотели прогнать Лукавого,то теперь втянуты в войну с Украиной и в презрении всего мира..А атаки всё равно когда-то бы начались,нельзя оставлять безнаказанные запуски ракет с РБ и авианалёты с территории РБ (уж про военный контингент в составе войск РФ в войне с Украиной уже и упоминать не нужно)
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11.08.2022 21:32 Ответить
так а что беларусам по их то многоэтажкам никто не бьет и по торговым центарм и по школам - им то чего боятся
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12.08.2022 01:37 Ответить
 
 