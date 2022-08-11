В результате взрывов на военном аэродроме в Беларуси был уничтожен танк Т-72 и боекомплект
В результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наводки для ЗРК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"
По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект - около 10 снарядов. Подтверждением тому является то, что сегодня вблизи аэродрома "Зябровка" заметили МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".
Также мониторинговая группа отмечает, что, вероятно, ночью на аэродроме был уничтожен российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е. Он помогает зенитно-ракетным комплексам выявлять цели и уничтожать их.
"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые стоят на аэродроме, теперь недееспособны", - говорится в сообщении.
Также, по непроверенной информации, есть пострадавшие в результате взрывов.
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Умерла - так умерла !
Слава ВСУ !!!
рашисти і білоруси, не вірте, то все постановка!
Правда виясниться.
Хто читав "Освободітєль" В. Суворова - той згадає епізод, коли там нечанно спалили мотоцикл.
"а чего же вы не говорили что у вас коньяк есть ? столько времени потрачено зря на шмурдяк"