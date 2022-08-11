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Новости Война
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Более 1,5 миллиарда евро доноры решили предоставить Украине на конференции в Копенгагене

гроші

В конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Дании Мортен Бедсков.

По его словам, средства могут быть израсходованы на закупку оружия для Украины или подготовку украинских военных, и эта сумма, вероятно, будет расти.

Польша, Словакия и Чехия согласились расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого оборудования.

Британия в свою очередь пообещала прислать в Украину больше реактивных систем залпового огня. Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, также будет отправлено "значительное количество" высокоточных ракет M31A1.

В совместном заявлении страны-участники конференции пообещали продолжать военную поддержку Украины и договорились провести следующую виртуальную встречу в сентябре.

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Автор: 

Дания (593) деньги (933) помощь (7866)


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Топ комментарии
+3
Спасибо друзьям. Украина поставит ху.лостан назад на колени.
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11.08.2022 20:19 Ответить
+3
ща Люсьок на стрімє всьо абісніт
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11.08.2022 20:28 Ответить
+2
Пошёл процесс и суммы красивые, главное чтобы по делу и эффективно распределялись
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11.08.2022 20:15 Ответить
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Пошёл процесс и суммы красивые, главное чтобы по делу и эффективно распределялись
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11.08.2022 20:15 Ответить
Зеля, ермак и компания не понимают, что их цена для снайпера намного меньше этой суммы. И, если доноры выделяют такую сумму, то для снайперов, в случае неадекватного поведения суммыполучателей, они (доноры) тем более найдут. Как и сами цели.
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11.08.2022 20:15 Ответить
Какой то бред. Ты о чем?
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11.08.2022 20:46 Ответить
Наркоман напевно
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11.08.2022 23:09 Ответить
Спасибо друзьям. Украина поставит ху.лостан назад на колени.
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11.08.2022 20:19 Ответить
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11.08.2022 20:24 Ответить
контрнаступления Украины в Херсонской области следует ожидать в августе - Буданов
ВСУ скоро пойдут в контрнаступление - Арестович
25 июля 2022 в 09:24
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11.08.2022 20:25 Ответить
де напступ підор?
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11.08.2022 20:27 Ответить
ща Люсьок на стрімє всьо абісніт
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11.08.2022 20:28 Ответить
напступ это что-то твое *********?
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11.08.2022 20:48 Ответить
1) може в серпні наступного року?
2) "скоро" - дуже не чіткий термін. Може "скоро" по арестовичу - че після 2-3 тижнів.
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11.08.2022 21:20 Ответить
люсе еще 50 семей содержать своим ****\\жом... нам его наверное должно быть жалко
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11.08.2022 20:32 Ответить
Теж неонацисти зібрались проти бідної та доброї рашки?
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11.08.2022 20:35 Ответить
"міровая руссофобія"(С)
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11.08.2022 21:22 Ответить
 
 