Более 1,5 миллиарда евро доноры решили предоставить Украине на конференции в Копенгагене
В конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Дании Мортен Бедсков.
По его словам, средства могут быть израсходованы на закупку оружия для Украины или подготовку украинских военных, и эта сумма, вероятно, будет расти.
Польша, Словакия и Чехия согласились расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого оборудования.
Британия в свою очередь пообещала прислать в Украину больше реактивных систем залпового огня. Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, также будет отправлено "значительное количество" высокоточных ракет M31A1.
В совместном заявлении страны-участники конференции пообещали продолжать военную поддержку Украины и договорились провести следующую виртуальную встречу в сентябре.
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ВСУ скоро пойдут в контрнаступление - Арестович
25 июля 2022 в 09:24
2) "скоро" - дуже не чіткий термін. Може "скоро" по арестовичу - че після 2-3 тижнів.