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Новости Война
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Письма из архива военной прокуратуры РФ подтверждают бесчеловечное отношение руководства к своим солдатам, - Bellingcat

рф,армія,білорусь

Российских срочников обманом или по принуждению бросают в зону боевых действий в Украине, не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь. Их родители не могут получить никакой информации о своих пленных или убитых детях.

The Insider и Bellingcat обнародовали новое расследование, основанное на архиве жалоб в военную прокуратуру России, сообщает Цензор.НЕТ.

Расследователям удалось независимо подтвердить подлинность писем из этого архива.

Жалобы в прокуратуру подтверждают, что многие военнослужащие узнали, что участвуют не в учениях, а в агрессивной войне, только когда уже оказались на территории Украины, причем, разумеется, согласия их не спрашивали ни до, ни после.

Смотрите также: Семьи российских солдат, погибших на войне в Украине, получают похоронки на бланках 1974 года. ФОТО

Контрактники тоже не всегда хотели участвовать в "спецоперации", их тоже приходилось бросать на фронт обманным путем или насильно. Чаще всего – угрозой уголовного дела.

Несколько десятков офицеров-контрактников из разных регионов и воинских частей (в том числе имеющих важное стратегическое значение) как под копирку (видимо, по совету одних и тех же юристов) написали жалобы, в которых сообщили, что они уже давно нарушают все условия контракта, не являются на службу, получают выговоры, публично вывешивают данные о себе и месте своей службы в соцсетях, но их все никак не увольняют.

Многие обращения в прокуратуру связаны с розыском родственников военных, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Во многих случаях военное руководство проявляет циничное безразличие к исчезнувшим или погибшим солдатам, но иногда и родственники проявляют не меньший цинизм. Например, история о том, как родители решили не заниматься поиском сына, который, вероятно, попал в плен, потому что получили за него похоронные деньги.

В большинстве своем в российскую военную прокуратуру посылают жалобы родственники военных или сами военные, но после 24 февраля вал обращений стал поступать и от россиян, чьи родственники пострадали от насилия и мародерств на оккупированных территориях.

Смотрите также: Расследователи Bellingcat идентифицировали российского оккупанта, который кастрировал украинского военнопленного. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19633) Bellingcat (139)


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Топ комментарии
+12
То давайте їх пожаліємо - піднімемо чарку, не чокаючись! За упокій! В пеклі, з чортами!)))
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11.08.2022 20:42 Ответить
+12
"Юні строковики...Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..." (це казала фсб-шна консерва Верещук). Останнє, що я відчуваю зараз - так це жалість до цих потвор ... Знову тихенько привідкривають вікно Овертона. Поступово привчають спочатку жаліти цих сук, потім пробачити їх, потім відшукати в мордорі "нетаких" русскіх, потім помиритися ...
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11.08.2022 21:06 Ответить
+11
ща розридаюсь..

бідненьких примусили вбивати..

не хотіли??? отримали зброю, розвернулись і відзвіздюлили офіцерів..ридати опосля може кожна падла..
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11.08.2022 20:41 Ответить
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Звісно нелюдське, бо люди так не роблять.
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11.08.2022 20:36 Ответить
А на расєє люди є?
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11.08.2022 20:44 Ответить
это из разряда фэнтези...
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11.08.2022 20:48 Ответить
Згоден!
Ці скоти-рядові не кращі за своїх отцов-командіров і варті такого поводження!
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11.08.2022 21:13 Ответить
Вони фіфті-фіфті:
половина патологічні скоти-вбивці, а інша половина - безвольні гівнюки, які виконують преступні накази
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11.08.2022 21:18 Ответить
"Бачили очі що купували" !
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11.08.2022 21:30 Ответить
Скот есть скот.
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11.08.2022 20:38 Ответить
ща розридаюсь..

бідненьких примусили вбивати..

не хотіли??? отримали зброю, розвернулись і відзвіздюлили офіцерів..ридати опосля може кожна падла..
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11.08.2022 20:41 Ответить
То давайте їх пожаліємо - піднімемо чарку, не чокаючись! За упокій! В пеклі, з чортами!)))
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11.08.2022 20:42 Ответить
який - покій їм і там буде в 10 разів гірше там боги і прадіди - дадуть їм на всю катушку
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11.08.2022 21:32 Ответить
стоит жалеть свиноцабак...?
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11.08.2022 20:46 Ответить
Та плювати якось. Єдині хороші руццкіє - це ті, про кого казала їхня лошадь.
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11.08.2022 20:49 Ответить
якось до спини яким чином цей непотріб потрапив зі зброєю в Україну - будуть демілітарізовані в гімно.
Хаймарси небалакучі і не задають багато питань...
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11.08.2022 20:50 Ответить
А как с карателями поступать? Так и поступают.
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11.08.2022 21:01 Ответить
"Юні строковики...Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..." (це казала фсб-шна консерва Верещук). Останнє, що я відчуваю зараз - так це жалість до цих потвор ... Знову тихенько привідкривають вікно Овертона. Поступово привчають спочатку жаліти цих сук, потім пробачити їх, потім відшукати в мордорі "нетаких" русскіх, потім помиритися ...
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11.08.2022 21:06 Ответить
Вот это и беспокоит больше всего! Тем более, что у нас во власти сидят те, которые "понять, простить и отпустить..."!
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11.08.2022 22:00 Ответить
У раши не вышло с Амнести Интернейшнл натравить всех на украинцев, так они пошли через другие свои организации. Все раскрученные организации НА ГРАНДЫ РОССИЯН затыкают миру рты про геноцид россиян
про 1 млн убитых россиянами гражданских сирийцев все молчат , ЗАТО СТАЛИ заботиться о российских военных
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11.08.2022 22:05 Ответить
быдло хавает...быдлу нравится...быдло не изменится
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11.08.2022 21:07 Ответить
все так - їм туда дорога, там пращури будуть за своїх внуків відплату тримати, вони живіші від живих виють вітром, падають зливою, підіймають хвилі до неба, перевертають гори, знищують всю гниль..
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11.08.2022 21:38 Ответить
Собакам - собача смерть.
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11.08.2022 21:45 Ответить
Волноваться надо об украинцах . Россияне имеют то , что заслужили
https://theins.ru/politika/252097 The Insider і Bellingcat должны об украинцах беспокоиться, а не о военных оккупантах ‼️‼️‼️‼️
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11.08.2022 22:00 Ответить
Та на бутылку(после отшвабрения) скотов рашистских. По-скрепному.
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12.08.2022 00:08 Ответить
Чушь несусветная о рашпризывниках и контрактниках.В лето-осень 1941г,многие из РККА не хотели воевать и десятками тысяч сдавались Вермахту..Нет ничего проще россиянину, для сохранение своей никчемной жизни, как воткнуть штык в землю и взять в руки белый платок..
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12.08.2022 10:09 Ответить
 
 