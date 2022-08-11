Письма из архива военной прокуратуры РФ подтверждают бесчеловечное отношение руководства к своим солдатам, - Bellingcat

Российских срочников обманом или по принуждению бросают в зону боевых действий в Украине, не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь. Их родители не могут получить никакой информации о своих пленных или убитых детях.

The Insider и Bellingcat обнародовали новое расследование, основанное на архиве жалоб в военную прокуратуру России, сообщает Цензор.НЕТ.

Расследователям удалось независимо подтвердить подлинность писем из этого архива.

Жалобы в прокуратуру подтверждают, что многие военнослужащие узнали, что участвуют не в учениях, а в агрессивной войне, только когда уже оказались на территории Украины, причем, разумеется, согласия их не спрашивали ни до, ни после.

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Контрактники тоже не всегда хотели участвовать в "спецоперации", их тоже приходилось бросать на фронт обманным путем или насильно. Чаще всего – угрозой уголовного дела.

Несколько десятков офицеров-контрактников из разных регионов и воинских частей (в том числе имеющих важное стратегическое значение) как под копирку (видимо, по совету одних и тех же юристов) написали жалобы, в которых сообщили, что они уже давно нарушают все условия контракта, не являются на службу, получают выговоры, публично вывешивают данные о себе и месте своей службы в соцсетях, но их все никак не увольняют.

Многие обращения в прокуратуру связаны с розыском родственников военных, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Во многих случаях военное руководство проявляет циничное безразличие к исчезнувшим или погибшим солдатам, но иногда и родственники проявляют не меньший цинизм. Например, история о том, как родители решили не заниматься поиском сына, который, вероятно, попал в плен, потому что получили за него похоронные деньги.

В большинстве своем в российскую военную прокуратуру посылают жалобы родственники военных или сами военные, но после 24 февраля вал обращений стал поступать и от россиян, чьи родственники пострадали от насилия и мародерств на оккупированных территориях.

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