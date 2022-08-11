Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают и одобряют ракетные удары по украинским городам
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, не поддержавшего идею общего запрета на въезд россиян в ЕС.
Об этом идет речь в его сообщении в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не Путин, а реальные российские солдаты пришли из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне преимущественно поддерживают войну, болеют ракетными ударами по украинским городам и убийствами украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - говорится в сообщении.
Напомним, Шольц в четверг заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета на въезд россиян в ЕС.
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+25 Александр Чуднивец #474549
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Кацапня не залишить Європу в покої , поки не здохне ,, і німців у тому числі . Я не розумію , як так в них не вистачає клепки це зрозуміти нарешті ,, ну немов би ж не ідіоти якісь , кінчені .. Україна зараз воює - в тому числі і за те щоб в майбутньому не воювали вони . Німці мали б бути навпаки - зацікавлені в наданні Україні всієї необхідної зброї .
До того ж - Україна добровільно відмовилась від ЯЗ , в обмін на зобов'язання країн підписантів ( тут вже не про Німеччину мова ) - в наданні допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії . От тепер нехай і допомагають .
Как и говорить про шашлык, когда тебя 28 раз официально предупредили.
- Биттешон
- Данкешон
- проезжайте
- Нет вы
- А почему мы?
- А вот данкешон
- А шо за наклеечка у вас там Зю?
- Так это Зинка...(звуки крепких ударов по рылу)
- Биттешон, ..... господинчик уснул и ехать уже не хочет
але щось не заладилось
(Д.Судин, Пушкін і Путін говорять те саме» https://zaxid.net/statti_tag50974/).
Чекають коли настане час коректувати кацапські гарматні і ракетні удари по Німеччині.
В інших країнах вони такого ж ждуть.