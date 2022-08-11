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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают и одобряют ракетные удары по украинским городам

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, не поддержавшего идею общего запрета на въезд россиян в ЕС.

Об этом идет речь в его сообщении в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не Путин, а реальные российские солдаты пришли из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне преимущественно поддерживают войну, болеют ракетными ударами по украинским городам и убийствами украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, Шольц в четверг заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета на въезд россиян в ЕС.

Читайте: Шольц сомневается, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

виза (1240) россия (96125) Кулеба Дмитрий (2880) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+25
Шольц кремлівська шльондра тому не потрібно нічого доводити-бо воно шльондра...
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11.08.2022 20:39 Ответить
+24
У меня было наивное ожидание сначала, что россияне выйдут на протесты и сметут орка. Как такие зверства можно поддерживать? Они заслуживают полного уничтожения и ухода в небытие, весь мир вздрхнет с радостью и будут долгие гуляния
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11.08.2022 20:41 Ответить
+14
лишний раз напомнить , что именно Шредер и Меркель взростили Гитлера №2 диктатора -массового убийцу‼️Всегда закрывали глаза на все преступления и массовый террор в Ичкерии ,Грузии,Сирии , убийства его оппонентов -Бориса Немцова, Литвиненко, Боровика Артема Политковскую и сотни других
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11.08.2022 21:06 Ответить
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Цапа нульова, йди за поребрик...
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11.08.2022 20:43 Ответить
Шольц кремлівська шльондра тому не потрібно нічого доводити-бо воно шльондра...
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11.08.2022 20:39 Ответить
ты посмотри список шо нам передали, а потом возьми свои слова и скрути в трубочку. использовать по назначению как не скажу, так как я не кацап
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11.08.2022 20:43 Ответить
ты просто Иван...
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11.08.2022 20:49 Ответить
І шо передали???? Тебе? Засунь, що передали собі в сраку. Якраз влізе. Передавальник хренов.
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11.08.2022 22:26 Ответить
При тому тиску на "твого Шольца",включаючи внутришній від громадян Німеччини,це не диво.Пригадай краще 200 касок на початку війни,та відмови навіть у старих танках Леопард 1!Так що,не треба героїзировать цього послідовника фрау Рібентроп та Шрьодера.Все пам'ятаємо.
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11.08.2022 20:54 Ответить
А скіль ки часу він тянув резину?
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11.08.2022 20:56 Ответить
Досить вже цієї х.йні - пєрєдалі . . Вони нам не якесь одолжєніє роблять ,, пора б це вже й зрозуміти , і їм і тобі .
Кацапня не залишить Європу в покої , поки не здохне ,, і німців у тому числі . Я не розумію , як так в них не вистачає клепки це зрозуміти нарешті ,, ну немов би ж не ідіоти якісь , кінчені .. Україна зараз воює - в тому числі і за те щоб в майбутньому не воювали вони . Німці мали б бути навпаки - зацікавлені в наданні Україні всієї необхідної зброї .

До того ж - Україна добровільно відмовилась від ЯЗ , в обмін на зобов'язання країн підписантів ( тут вже не про Німеччину мова ) - в наданні допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії . От тепер нехай і допомагають .
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11.08.2022 21:12 Ответить
росія давно інвестує в депресивні регіони Німеччини, провідні телеканали висвітлюють події в Україні через московське бюро, фанати росії та путіна є чи не в кожній німецькій політичній партії, а "русскій дом" у Берліні активно просуває російські наративи https://texty.org.ua/articles/107458/ekonomika-mjaka-syla-propahanda-na-chomu-hruntuyetsja-rosijskyj-vplyv-u-nimechchyni/?src=main https://texty.org.ua/articles/107458/ekonomika-mjaka-syla-propahanda-na-chomu-hruntuyetsja-rosijskyj-vplyv-u-nimechchyni/?src=main

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11.08.2022 20:55 Ответить
лишний раз напомнить , что именно Шредер и Меркель взростили Гитлера №2 диктатора -массового убийцу‼️Всегда закрывали глаза на все преступления и массовый террор в Ичкерии ,Грузии,Сирии , убийства его оппонентов -Бориса Немцова, Литвиненко, Боровика Артема Политковскую и сотни других
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11.08.2022 21:06 Ответить
самі одразу закрийте в'їзд
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11.08.2022 20:40 Ответить
А у нвс видаґть туристичні візи?
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11.08.2022 20:48 Ответить
Не звизди тут. До нас росіяни не їздять. В Європі ж шляються повсюди.
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11.08.2022 21:37 Ответить
У меня было наивное ожидание сначала, что россияне выйдут на протесты и сметут орка. Как такие зверства можно поддерживать? Они заслуживают полного уничтожения и ухода в небытие, весь мир вздрхнет с радостью и будут долгие гуляния
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11.08.2022 20:41 Ответить
такое же ожидание было 8 лет подряд от населения ордило, которое сначала призвали оккупанта, а потом еще с ним спокойно сотрудничали и предавали Украину. Как можно такое вообще терпеть.
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11.08.2022 20:47 Ответить
"Как такие зверства можно поддерживать?"

Как и говорить про шашлык, когда тебя 28 раз официально предупредили.
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11.08.2022 21:11 Ответить
Те саме вiрив Зеленський... Договоримся через Ермака й говорив нам про шашлики. Хочу сказать дуже тривiально- вчiть iсторiю. В мене була хороша вчителька. Ше з 10 рiчного вiку вона говорила нам, що це краiна , яка вирiшуе всi своi внутрiшнi проблеми вiйною. Ми добрi для них, якщо говоримо росiйською, дружимо з ними й хаемо Захiд. Говорити треба росiйською, а на украинском максимум песенки пойте. Для всього iншого наша культура для них була непридатною.Звичайна асимiляцiя. Мова й вiра - тодi в багатьох людей буде "какая разнiца" де й пiд ким житти. Ось так само Зеля думав. Те саме про озброення. От Росiя мае зброю- в Европi тiльки "пальчиком в кишенi" показують. Завжди говорила про сильну iдентифiкацiю й про вiйсько.
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12.08.2022 02:58 Ответить
Шольц сцыкун. Страны Балтии на кую вертели ху.ла и его стадо.
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11.08.2022 20:41 Ответить
На узкой улице в Берлине:
- Биттешон
- Данкешон
- проезжайте
- Нет вы
- А почему мы?
- А вот данкешон
- А шо за наклеечка у вас там Зю?
- Так это Зинка...(звуки крепких ударов по рылу)
- Биттешон, ..... господинчик уснул и ехать уже не хочет
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11.08.2022 20:42 Ответить
людьми можно манипулировать. для этого и придумали гулаги лагеря и полицейские карательные отряды.
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11.08.2022 20:43 Ответить
Шольц - це Шрьодер-2.0
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11.08.2022 20:44 Ответить
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11.08.2022 20:49 Ответить
виходить Україна знищила 43000 путіних
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11.08.2022 20:52 Ответить
Пуйло то сидит в бункере, а в Украине непосредственно нажимают гашетки, сбрасывают бомбы , мародерствуют и разрушают города сотни тысяч россиян (которых так защищает немецкий чиновник). А если еще учесть кремлевские спецслужбы, чиновников, дипломатов, пропагандистов, которые обеспечивают военные действия-- наберется не менее миллиона граждан страны- террориста, которые непосредственно принимают участие в этом преступлении...
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11.08.2022 20:53 Ответить
и все они при этом хорошо оплачиваются за свои действия
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11.08.2022 20:56 Ответить
путін - це колективне я
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11.08.2022 20:55 Ответить
як і сталін
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11.08.2022 20:56 Ответить
оте дурне створіння, Шольц, міг би позбавити німецький народ від відчуття провини за гітлеризм шляхом перекидання уваги на нове зло
але щось не заладилось
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11.08.2022 20:56 Ответить
«…якщо почитати їхні телеграм-канали, - вони обурені, що Україна досі бореться, мовляв, Путін неправильно керує війною. Виглядає, що Путін недостатньо нацистський і вони хотіли б більшого радикалізму. Деякі російські ліберали закидають, що російські командири неправильно воюють на фронті, бо женуть солдатів на забій і не можуть добре організувати атаку. Виявляється, що для них, для лібералів, помилка Росії не в тому, що вона почала війну, а в тому, що вона вбиває російських солдатів. Тут розділяти державу і суспільство буде дещо хибним ..."

(Д.Судин, Пушкін і Путін говорять те саме» https://zaxid.net/statti_tag50974/).
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11.08.2022 20:59 Ответить
Это не просто война.... А СВЯЩЕННЫЙ ПОХОД РУССКИХ НА КИЕВ, под лозунгом "НАКАЗАТЬ ХАХЛА"...за то что посмел ********** ещё в 14 году.....
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11.08.2022 21:00 Ответить
Шольц редкий *****.
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11.08.2022 21:23 Ответить
Не редкий, а типичный. Если речь идёт о канцлерах ФРГ за последние 30-ь лет.
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12.08.2022 00:00 Ответить
Сколько можно разжевывать этому двухжопому Шольцу , что ,где и когда, все оно понимает и знает , это не худший сантехник ФРГ. Гавнотерки ...
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11.08.2022 21:46 Ответить
Система виборів у Німеччині явно ущербна. Якісь там канцлери, що не розуміють простих речей. Й президенти також. Це напевно тому, що канцлера й президента обирає парламент, а не народ.
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11.08.2022 21:50 Ответить
ух ***** повилазили критики ******,які своїми ************ оберуть як не злодія то клоуна,їбать надмозги)))
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12.08.2022 04:18 Ответить
А що кацапи взагалі роблять в Німеччині? А дуже просто.
Чекають коли настане час коректувати кацапські гарматні і ракетні удари по Німеччині.
В інших країнах вони такого ж ждуть.
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11.08.2022 22:01 Ответить
тов Шольц политический проститут...
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12.08.2022 08:46 Ответить
Дмитре,не росiяни, а розсiянi...Люди, не називайте их рос...це наша нац.Ми росичi, роськi, руськi вiд р.Рось,що пiд Киевом. Вони розсiянi, вiд розс.нар.
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12.08.2022 10:32 Ответить
 
 