Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают и одобряют ракетные удары по украинским городам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, не поддержавшего идею общего запрета на въезд россиян в ЕС.

Об этом идет речь в его сообщении в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не Путин, а реальные российские солдаты пришли из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне преимущественно поддерживают войну, болеют ракетными ударами по украинским городам и убийствами украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, Шольц в четверг заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета на въезд россиян в ЕС.

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