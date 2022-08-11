В случае аварии на ЗАЭС пострадает не только Украина, но и вся Европа и Азия, - заявление ВР
В случае аварии на Запорожской атомной энергостанции, вызванной действиями российских захватчиков, ее последствия будут ощутимы не только в Украине, но и по всей Европе и Азии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении, обнародованном Информационным управлением Верховной Рады.
"Последствия, которые может повлечь авария на ЗАЭС, представляют угрозу жизни и могут привести к ядерной катастрофе. При этом радиоактивно загрязненные воздушные массы могут представлять опасность не только для Украины, но и для Европы и даже Азии", - говорится в заявлении.
Как отмечается в обращении, радиоактивное загрязнение может нанести непоправимый вред окружающей природной среде, живой природе, жизнедеятельности и здоровью людей, а повышенные дозы радиации приводят к росту раковых заболеваний у людей, патологиям у новорожденных, генетическим мутациям.
Авторы обращения напомнили, что ЗАЭС является крупнейшей по мощности атомной станцией в Европе и третьей в мире, имеет 6 энергоблоков, а это – 40% всех атомных реакторов в Украине.
В то же время подчеркивается, что со времени захвата российскими войсками ситуация в регионе, где расположена ЗАЭС, с каждым днем становится все более опасной. При этом приводятся слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси о том, что захваченная ЗАЭС "вышла из-под контроля" МАГАТЭ – на станции нарушены "все принципы безопасности".
В заявлении говорится также о том, что НАЭК "Энергоатом" как оператор обеспечивает ядерную и радиационную безопасность и несет ответственность за ядерный ущерб, в том числе и финансовый. "...Лицензиат несет всю полноту ответственности за радиационную и физическую защиту и безопасность ядерной установки, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами в соответствии с предоставленной лицензией. Поэтому на самом высоком уровне следует рассмотреть вопрос о лишении лицензии в связи с потерей контроля над ЗАЭС со всеми вытекающими из этого последствиями и проинформировать об этом МАГАТЭ и ООН", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что с самого начала военного вторжения на территорию Украины агрессором нарушены едва ли не все нормы Женевской конвенции и Будапештского меморандума, содержащего гарантии суверенитета и безопасности Украины. "Оккупанты постоянно угрожают нашей стране применением ядерного оружия, совершают многочисленные провокации на ядерных объектах Украины. Угрозы ядерным оружием недопустимы, а последствия его применения могут стать роковыми для всего человечества", - подчеркивается в обращении.
Как сообщалось, 11 августа российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять прилетов вблизи участка сварки и хранилища источников излучения. Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной недалеко от ЗАЭС. Есть также попадание недалеко от первого энергоблока.
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@SergejTalk
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https://twitter.com/SergejTalk/status/1557495027609337856 19 ч
У украинцев нет флота, но они завалили российский флагман. У них нет большой авиации, но они спалили две эскадрильи вражеских самолётов. Эта нация войдёт в книгу рекордов Гинесса.
4 реактора разрушено
Последствия даже для Японии небольшие
Здесь тоже реакторы другого типа не как в Чернобыле
Ну, зелбо#оби.
Рашистської терористичної ДИВЕРСІЇ, Карл!!
Чи краще вас називати "Козирь", АКА (also known as) "Тімофєєв"?
Если что, я за Зеленского не голосовал, просто интересуюсь
боже-боже((((
На кшталт... "НУ НЕ МОГЛИ МИ ВІДВОЮВАТИ ХЕРСОН, БО МОСКАЛІ ПОГРОЖУВАЛИ ПІДІРВАТИ ЗАЕС"
@AS7404542949
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https://twitter.com/AS7404542949/status/1557779380587438081 1 ч
ООН должна быть распущена, как бюрократическое "онкологическое" образование, которое занимается и заинтересована исключительно выживанием и благополучием самой себя.
а москальня ніц не отримає 😕