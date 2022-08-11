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Новости Война
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В случае аварии на ЗАЭС пострадает не только Украина, но и вся Европа и Азия, - заявление ВР

заес

В случае аварии на Запорожской атомной энергостанции, вызванной действиями российских захватчиков, ее последствия будут ощутимы не только в Украине, но и по всей Европе и Азии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении, обнародованном Информационным управлением Верховной Рады.

"Последствия, которые может повлечь авария на ЗАЭС, представляют угрозу жизни и могут привести к ядерной катастрофе. При этом радиоактивно загрязненные воздушные массы могут представлять опасность не только для Украины, но и для Европы и даже Азии", - говорится в заявлении.

Как отмечается в обращении, радиоактивное загрязнение может нанести непоправимый вред окружающей природной среде, живой природе, жизнедеятельности и здоровью людей, а повышенные дозы радиации приводят к росту раковых заболеваний у людей, патологиям у новорожденных, генетическим мутациям.

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Авторы обращения напомнили, что ЗАЭС является крупнейшей по мощности атомной станцией в Европе и третьей в мире, имеет 6 энергоблоков, а это – 40% всех атомных реакторов в Украине.

В то же время подчеркивается, что со времени захвата российскими войсками ситуация в регионе, где расположена ЗАЭС, с каждым днем ​​становится все более опасной. При этом приводятся слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси о том, что захваченная ЗАЭС "вышла из-под контроля" МАГАТЭ – на станции нарушены "все принципы безопасности".

В заявлении говорится также о том, что НАЭК "Энергоатом" как оператор обеспечивает ядерную и радиационную безопасность и несет ответственность за ядерный ущерб, в том числе и финансовый. "...Лицензиат несет всю полноту ответственности за радиационную и физическую защиту и безопасность ядерной установки, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами в соответствии с предоставленной лицензией. Поэтому на самом высоком уровне следует рассмотреть вопрос о лишении лицензии в связи с потерей контроля над ЗАЭС со всеми вытекающими из этого последствиями и проинформировать об этом МАГАТЭ и ООН", - говорится в заявлении.

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В нем отмечается, что с самого начала военного вторжения на территорию Украины агрессором нарушены едва ли не все нормы Женевской конвенции и Будапештского меморандума, содержащего гарантии суверенитета и безопасности Украины. "Оккупанты постоянно угрожают нашей стране применением ядерного оружия, совершают многочисленные провокации на ядерных объектах Украины. Угрозы ядерным оружием недопустимы, а последствия его применения могут стать роковыми для всего человечества", - подчеркивается в обращении.

Как сообщалось, 11 августа российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять прилетов вблизи участка сварки и хранилища источников излучения. Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной недалеко от ЗАЭС. Есть также попадание недалеко от первого энергоблока.

Автор: 

авария (1285) ВР (29275) ядерная безопасность (499) Запорожская АЭС (718)


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Топ комментарии
+11
Профессор Талк

@SergejTalk

·

https://twitter.com/SergejTalk/status/1557495027609337856 19 ч

У украинцев нет флота, но они завалили российский флагман. У них нет большой авиации, но они спалили две эскадрильи вражеских самолётов. Эта нация войдёт в книгу рекордов Гинесса.
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11.08.2022 21:11 Ответить
+7
так там и кубань ростов по ***** пойдут и крысчане помимо феерверков смогут добавить ингаляцию всей таблички менделеева в прейскурант отдыхающим.
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11.08.2022 20:57 Ответить
+5
ЗАЕС, скоріше за все, для майбутнього терору і здали. Не домовляться з кацапи, і санкції нічого не дадуть..
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11.08.2022 20:57 Ответить
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на степу тепер гроза і вітер - у бік ОРДЛО
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11.08.2022 20:53 Ответить
ЗАЕС, скоріше за все, для майбутнього терору і здали. Не домовляться з кацапи, і санкції нічого не дадуть..
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11.08.2022 20:57 Ответить
так там и кубань ростов по ***** пойдут и крысчане помимо феерверков смогут добавить ингаляцию всей таблички менделеева в прейскурант отдыхающим.
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11.08.2022 20:57 Ответить
Вихід в цій ситуації один єдиний---ПОТРІБНО ЗАХОПИТИ ПАРУ СТАНЦІЙ В РАШЦІ і бажано поблище до Москви!!! Як я тепер,як говорят краще пізно,аніж ніколи,розумію чеченців-смертників,вони бідні вже не знали,що робити з цією ордою!!!!
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11.08.2022 21:04 Ответить
видно, добряче свинособак ЗСУ приперло, адже ядерний шантаж - це останнє діло.
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11.08.2022 21:10 Ответить
Профессор Талк

@SergejTalk

·

https://twitter.com/SergejTalk/status/1557495027609337856 19 ч

У украинцев нет флота, но они завалили российский флагман. У них нет большой авиации, но они спалили две эскадрильи вражеских самолётов. Эта нация войдёт в книгу рекордов Гинесса.
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11.08.2022 21:11 Ответить
и толко кацапам по х - страшнее и тупее некуда, а вдруг эволюционируют в плюс
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11.08.2022 21:13 Ответить
То і хай страждає. Винні є - це кацапи і будуть нести відповідальність вже як країна-терорист, в якої ніхто, навіть мадяри, не куплять і відра нафти, бо половине здохне від ядерного хлопка декількох реакторів, а вінша половина не буде мати ніяких відносин з терористами. А ми виживемо, в нас позаду три голодомори, "червоний терор", декілька війн і репресії. Позаду спеціально зірваний реактор ЧАЕС, щоб радіонукліди разом з водою і мулом через Прип'ять потрапили в Дніпро, з якого п'є воду фактично більша половина України, щоб знищити націю. Бо через одне-два покоління у жінок не буде запліднення і не будуть народжуватися діти. Все це до дрібничок продумали і зробили кацапи. Не вийшло, хоча частина все-таки буде хворіти, то пішли війною, щоб заволодіти нашою історією, нашим корінням, бо хто вони?
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11.08.2022 21:14 Ответить
Треба сказати Європі чесно, якщо що у вас на порозі 30 мільйонів переселенців.
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11.08.2022 21:19 Ответить
Заколупаються підривати. Для аварії подібній 86ого потрібно створити такі самі умови. На разі все модифіковано та вся реакція швидко припинеться після любих збоїв. Плавлення так просто не почнеться. А от хоят без охолодження, ризикує перегрітися та дестабилізуватися і тоді буде бум.
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11.08.2022 21:20 Ответить
Фукусима

4 реактора разрушено

Последствия даже для Японии небольшие

Здесь тоже реакторы другого типа не как в Чернобыле
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11.08.2022 21:26 Ответить
жиробас давно вывез семью подальше от последствий своей безмозглой деятельности
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11.08.2022 21:21 Ответить
Аварії???

Ну, зелбо#оби.

Рашистської терористичної ДИВЕРСІЇ, Карл!!

Чи краще вас називати "Козирь", АКА (also known as) "Тімофєєв"?
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11.08.2022 21:28 Ответить
Спасибо 73 процентам ********,что выбрали зебилов,которые разминировали чонгар,сдали Херсон,Мариуполь и Мелитополь и ЗАЭС по приказу и за доллары ***** . Наверное,******,ещё с 25.02 ,выборци *****,в ЕС сидят.
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11.08.2022 21:29 Ответить
Не достало тебя одно и то же говорить?

Если что, я за Зеленского не голосовал, просто интересуюсь
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11.08.2022 21:39 Ответить
та хто ж з вас тепер признається, що за це шапіто проголосував
боже-боже((((
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11.08.2022 21:43 Ответить
Ну тем более! Так смысл одно и то же повторять? Тупо крик в никуда
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12.08.2022 12:44 Ответить
Отже зерновий шантаж аж таким голодом у світі, що "голодуючий" Ліван відмовляється від завезеного зерна, не призвів до омріяної кацапами і підкацапниками капітуляції України. Тож перейшли до шантажу ядеркою
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11.08.2022 21:30 Ответить
Після тих мордерств, що вчинили каZапи на окупованих територіях, українці без істерики сприймають ядерну загрозу
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11.08.2022 21:33 Ответить
Отож. Ми тепер всі стали стоїками - "Роби що мусиш і будь що буде".
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11.08.2022 22:30 Ответить
Кремлевский ПОНТЫгон отличается от Пентагона тем что Гимарсы США мочить в сортире Крым путлера..а не гражданские объекты срани рабZe янской...
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11.08.2022 21:36 Ответить
Спочатку була історія із ЧАЕС...Тепер ЗАЕС...Або справді мскалі-єпонуті...Або прикриття та відмазка, якоїсь підкилимної гри/домовленності....
На кшталт... "НУ НЕ МОГЛИ МИ ВІДВОЮВАТИ ХЕРСОН, БО МОСКАЛІ ПОГРОЖУВАЛИ ПІДІРВАТИ ЗАЕС"
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11.08.2022 21:44 Ответить
AS74

@AS7404542949

·

https://twitter.com/AS7404542949/status/1557779380587438081 1 ч

ООН должна быть распущена, как бюрократическое "онкологическое" образование, которое занимается и заинтересована исключительно выживанием и благополучием самой себя.
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11.08.2022 22:14 Ответить
Ми пережили ЧАЕС , - переживемо і ЗАЕС 😠
а москальня ніц не отримає 😕
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11.08.2022 22:16 Ответить
Аварії не буде! Якщо щось там станеться то це акт ядерного тероризму держави-терориста. Всю відповідальність за це понесе *********. Кацапів по всьому світу будуть вбивати тільки за те що воно кацап. І ніяке "вето в ООН" не спрацює!!!
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11.08.2022 22:28 Ответить
 
 