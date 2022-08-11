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Молдова обязала "должностных лиц" Приднестровья отчитываться о поездках за границу "в служебных целях"

молдова,уряд

"Должностные лица" из Приднестровья обязаны сообщать молдавским властям о своих заграничных командировках. Такой механизм пересечения государственной границы Молдовы Кишинев ввел с 1 августа.

Об этом NM сообщили в Бюро реинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаем внедрение, начиная с 1 августа 2022 года, уведомительно-разрешительного механизма пересечения государственной границы Республики Молдова, в том числе при проезде через Международный аэропорт Кишинева. Механизм является временным и нацелен только на лиц, занимающих ответственные должности в так называемых структурах в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы в служебных целях".

В ведомстве отметили, что механизм не касается свободы передвижения по территории Молдовы и выезда за границу в личных целях, а также не вносит ограничений в права других категорий лиц, проживающих на левом берегу Днестра.

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Отметим, что молдавские официальные лица также сообщают Тирасполю о рабочих визитах в Приднестровский регион.

Напомним, по словам президента Молдовы Маи Санду, правительство Молдовы делает все возможное, чтобы не разрешить Приднестровью угрожать Украине и Молдове. В частности, Министерство иностранных дел Молдавии не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным.

Однако известно, что в Приднестровье проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил РФ.

В конце июля "руководство" непризнанной "Приднестровской республики" заявило, что намерено добиваться независимости и войти в состав России.

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Автор: 

Молдова (1885) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+14
давно пора прикрыть эту рашистскую республику
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11.08.2022 21:05 Ответить
+6
а вони там в Молдові, що, визнають тих "посадовців"? В них нема статті за сепаратизм і колабораціонізм?
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11.08.2022 21:24 Ответить
+4
Придністров'я - прищ на сході Молдови.
Донбас - чиряк на сході України.
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11.08.2022 21:40 Ответить
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давно пора прикрыть эту рашистскую республику
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11.08.2022 21:05 Ответить
а вони там в Молдові, що, визнають тих "посадовців"? В них нема статті за сепаратизм і колабораціонізм?
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11.08.2022 21:24 Ответить
Ну, не те, щоб визнала. То такий "особливий статус", який передбачався і для Донбасу.
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11.08.2022 21:33 Ответить
Придністров'я - прищ на сході Молдови.
Донбас - чиряк на сході України.
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11.08.2022 21:40 Ответить
Придністрянщина - то наша українська земля, наші українські люди і наша повна відповідальність.
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11.08.2022 21:52 Ответить
забирайте, отримайте та розпишіться.
до речі, південь бессарабії не забудьте віддати молдові та північ буковини - румунії. це не українська земля, це сталін покоцав карту, як йому захотілося.
до речі, крим теж українська з дуже великою натяжкою.
чуєте куди вітер дме?
давайте не будемо уподібнюватися кацапам.
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11.08.2022 22:11 Ответить
100% +++
треба зберігати статус кво
інакше паршинський бєспредєл(
можна і треба знаходити рішення для комфортного проживання нацменшин!
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12.08.2022 00:19 Ответить
Щодо Криму - уточни... А то так: "я натякнув" - а ви самі додумуйте що я сказать хотів..."
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12.08.2022 05:45 Ответить
Поглянувши на карту України - можна побачити ведмедика, який чимчикує до Європи.
А те,що позаду (на Сході) - заселилось на знищені села після Голодомору, та завжди голосувало за бандюків.
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11.08.2022 21:53 Ответить
Шо то за такое? Задавить, нафиг, тотальной блокадой этот приднестровский гнидник и за месяц-два Молдова восстановит целостность.
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12.08.2022 00:03 Ответить
Фактично, опісля відходу додона від влади, відношення Санду до раковоі пухлини Молдови (придністров'я) не змінилося; вони (Молдова. та т.з. пмр) живуть "в мірє і согласіі"...
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12.08.2022 00:12 Ответить
 
 