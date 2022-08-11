Молдова обязала "должностных лиц" Приднестровья отчитываться о поездках за границу "в служебных целях"

"Должностные лица" из Приднестровья обязаны сообщать молдавским властям о своих заграничных командировках. Такой механизм пересечения государственной границы Молдовы Кишинев ввел с 1 августа.

Об этом NM сообщили в Бюро реинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаем внедрение, начиная с 1 августа 2022 года, уведомительно-разрешительного механизма пересечения государственной границы Республики Молдова, в том числе при проезде через Международный аэропорт Кишинева. Механизм является временным и нацелен только на лиц, занимающих ответственные должности в так называемых структурах в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы в служебных целях".

В ведомстве отметили, что механизм не касается свободы передвижения по территории Молдовы и выезда за границу в личных целях, а также не вносит ограничений в права других категорий лиц, проживающих на левом берегу Днестра.

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Отметим, что молдавские официальные лица также сообщают Тирасполю о рабочих визитах в Приднестровский регион.

Напомним, по словам президента Молдовы Маи Санду, правительство Молдовы делает все возможное, чтобы не разрешить Приднестровью угрожать Украине и Молдове. В частности, Министерство иностранных дел Молдавии не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным.

Однако известно, что в Приднестровье проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил РФ.

В конце июля "руководство" непризнанной "Приднестровской республики" заявило, что намерено добиваться независимости и войти в состав России.

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