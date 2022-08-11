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Новости Помощь Украине
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Великобритания готова тренировать больше украинских военных, чем планировала, – министр обороны Уоллес

навчання,велика,британія

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон готов обеспечить подготовку большего количества украинских военных, чем ранее планировалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отвечая на вопрос, может ли Британия подготовить более 10 тысяч украинских военных, как это объявлялось ранее, Уоллес ответил: "Думаю, теперь мы обязаны выйти за эти пределы. Мы будем тренировать больше и дольше".

Отдельно глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что действия международного сообщества по помощи Украине "все еще двигаются по восходящей траектории".

"Усталости от действий нет. Мы начали с базового ручного оружия и дискуссий о том, не будут ли тренировки провокационными. Прошло полгода, и мы обсуждаем, сколько вертолетов, самолетов, GMLRS и HIMARS предоставило международное сообщество", – отметил Воллес.

Читайте: Британия передаст Украине еще три установки РСЗО и ракеты к ним, - Уоллес

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что в Британии уже подготовлено 2400 военнослужащих первой очереди, идет подготовка еще 2400 военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще около 5000 военных.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней. Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания и Норвегия.

Великобритания (5018) Уоллес Бен (185)


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Ну, не знаю, Єрмаку треба спершу порадитись з кремлем...
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11.08.2022 21:25 Ответить
Борис Джонсонюк побывал в Шотландии Где обучались морпехи Украины первой волны с мая этого года...всего Джонсонюк предложил обучить 10 тысяч солдат и офицеров ВСУ...
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11.08.2022 21:31 Ответить
За те що підготовите більше подяка а на рахунок довше - краще буде не затягувати з навчанням але як виходить, за науку вдячні і вчителів не підведемо.
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11.08.2022 21:33 Ответить
Це те що було сказано раніше.Британці будуть готувати приблизно 20 тис людей ударну группу яка з новітнею технікою потім буде робити контрнаступ при підримці основних сил.Заявлені сроки 3-4 місяці.1.5-2 вже процшли.Виходить десь так картина і вимальовується.Про цю підготовку казали ще в березні.Наразі вона триває повним ходом там не тільки вже британці а інші найкращі специ з інших стран.
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11.08.2022 21:35 Ответить
Еще в оранжевую эпоху чуть намекали смелые, мол давайте хоть по 100 выпускников школ направлять на учёбу в военные заведения НАТО. По родам войск. Каждый год. Даже вроде этнические украинцы в Канаде и США обещали проплатить или как то так. А дальше моя любимая фраза---ребята---мы всё просрали. Все вчистую!
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11.08.2022 21:39 Ответить
Весь світ скидається грошима, найпродвинутіші країни постачають зброю, США, Німеччина і ВБ тренують військових.

Я дивлюся, задача програти цю війну у Зєлі з Єрмаком стає все складнішою і складнішою...
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11.08.2022 21:47 Ответить
 
 