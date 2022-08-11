Великобритания готова тренировать больше украинских военных, чем планировала, – министр обороны Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон готов обеспечить подготовку большего количества украинских военных, чем ранее планировалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отвечая на вопрос, может ли Британия подготовить более 10 тысяч украинских военных, как это объявлялось ранее, Уоллес ответил: "Думаю, теперь мы обязаны выйти за эти пределы. Мы будем тренировать больше и дольше".

Отдельно глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что действия международного сообщества по помощи Украине "все еще двигаются по восходящей траектории".

"Усталости от действий нет. Мы начали с базового ручного оружия и дискуссий о том, не будут ли тренировки провокационными. Прошло полгода, и мы обсуждаем, сколько вертолетов, самолетов, GMLRS и HIMARS предоставило международное сообщество", – отметил Воллес.

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Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что в Британии уже подготовлено 2400 военнослужащих первой очереди, идет подготовка еще 2400 военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще около 5000 военных.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней. Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания и Норвегия.