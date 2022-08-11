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Новости
11 031 30

На Черкасщине арестовали собственность россиянина, предприятия которого производили оружие для РФ

суд

Суд в Черкасской области арестовал имущество компании на 17 млн гривен. Предприятие в течение пяти лет производило оружие для России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что на территории Черкасской области ведут хозяйственную деятельность ряд предприятий, собственником которых является гражданин Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В материалах следствия говорится, что компания в течение 2016-2021 годов активно сотрудничала с хозяйствующими субъектами на территории страны-агрессора и осуществляла денежные переводы предприятиям, расположенным на территории России, владельцем которых является указанное выше лицо.

В прокуратуре уточнили, что предприятия выполняют заказы для "Оборонпрома" Российской Федерации по производству оружия, его частей и боеприпасов к нему.

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Суд постановил наложить арест на корпоративные права, принадлежащие гражданину страны-агрессора во всех трех украинских предприятиях, решается вопрос о передаче арестованного в АРМА.

Автор: 

арест (10465) оружие (10259) россия (96125) Черниговская область (1159)


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Топ комментарии
+16
А скількі ще не заарештували, і вони продолжують робити зброю для московії ?
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11.08.2022 21:20 Ответить
+9
А раніше типу не знали про це! Тепер стали "чесними", дякуємо і за це, клята влада! Дурять нас як можуть!
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11.08.2022 21:23 Ответить
+4
Можна подумати що за ціх росіян не знали!!! Війна вже йшла, а вони спокійно робили свою паскудну справу. Хто це відповість?
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11.08.2022 21:32 Ответить
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А скількі ще не заарештували, і вони продолжують робити зброю для московії ?
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11.08.2022 21:20 Ответить
Десь є інформація про такі підприємства і номенклатуру їхньої продукції? Ці це інформація від "конфіденційних джерел"?
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11.08.2022 22:01 Ответить
Есть, но она секретная, про это еще Швец рассказывал. Значит, правда.
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11.08.2022 22:31 Ответить
как такое вообще может быть? налоги платили или нет, непонятно. За 5 лет не было проверок что ли, или в Украине все так работают.
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11.08.2022 21:21 Ответить
не зрозуміло шо вас дивує. Жив собі кацап-бізнесмен. Робив собі бізнес в кацапії. Але для диверсифікації ризиків (бо в кацапіх робити бізнес - те ще задоволення) замутив собі декілька резервних підприємств в Україні. Я декількох таких бізнесменів знаю, правда вони в кацапії до військового бізнесу ближче ніж на кілометр не підходили.
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11.08.2022 21:27 Ответить
значит предприятие было юридически на гражданина Украины?
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11.08.2022 21:31 Ответить
Легко міг бути якийсь "зітцголова".
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11.08.2022 21:44 Ответить
А раніше типу не знали про це! Тепер стали "чесними", дякуємо і за це, клята влада! Дурять нас як можуть!
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11.08.2022 21:23 Ответить
Можна подумати що за ціх росіян не знали!!! Війна вже йшла, а вони спокійно робили свою паскудну справу. Хто це відповість?
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11.08.2022 21:32 Ответить
с 2016 года
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11.08.2022 21:35 Ответить
Ганьба! і він точно не один такий. куди дивиться СБУ??????
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11.08.2022 21:37 Ответить
оце і є обличчя управлінців. цікаво почути новини про порушення кримінальних справ проти відповідальних осіб і яку шкоду вони заподіяли державі і скільки часу суд розглядав цю справу?
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11.08.2022 21:38 Ответить
А що, так можно було?!!...
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11.08.2022 21:38 Ответить
Спитай у Бубочки.
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11.08.2022 21:45 Ответить
Ну вот представте что подобное вылезло в рф на днях!? Невозможно даже по сути.
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11.08.2022 21:44 Ответить
І яку ж таку "... зброю, її частин та ********** до неї" можна на виготовити на '"підприємствах", вартість майна котрих (всіх!) становить АЖ 17 млн. гривень?
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11.08.2022 21:45 Ответить
Так отож ніхто і не задаеться питанням ((((( честно все це так дивно пожоже на перерозподіл....
Дуже багато всього в смі фактів ніяких, тільки одні заяви
Що за підприємство, назва, власники, і тд....
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12.08.2022 01:57 Ответить
Имя, сестра? (случайно не Мегометр?)
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11.08.2022 21:48 Ответить
Шел девятый год войны... И арестовали собственность и только . Кривосудие на страже Украины
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11.08.2022 21:50 Ответить
**** .. Ну это же не мастерская за углом сапожника , это предприятие.. Просто окуеть, знали мычали , и вот оно , дошло... Все через жопу...
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11.08.2022 21:50 Ответить
З 2016 року!!!!! Це коли в 2014 перша війна почалася!
За шо загинули люди на Майдані, Донбасі і Криму?
Нема слів .....просто нема слів....

Не могло з першого разу, шо кацапи то є люті вороги, нате вам тепер війну, щоб знали
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11.08.2022 21:51 Ответить
В Черкаській області з оборонки ніби оптику робили, але не скажу де, навіть якщо згадаю.
А заводи Богдану вже обанкрочені Zeленою владою
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11.08.2022 21:59 Ответить
Так а де Ви бачили,щоби радником куйла був українець, батько котрого пішов на пенсію з органів СБУ,або ГРУ,???Така відкрита антиукраїнська куйня впарена "мудрому наріду " "зеленими прорашистськими слугами"
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11.08.2022 22:10 Ответить
17млн. це комплект меблів в кабінеті директора, без врахування таємної кімнатки.
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11.08.2022 22:24 Ответить
Арештувати, то може ,й арештували. Але скажіть мені, чи відібрали хоч раз кацапське майно через суд на користь держави?
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12.08.2022 07:22 Ответить
Для чого ви пишете про Богдан автозавод, якщо не знаєте теми.Богдан обанкротили ще в 2015 році,почалося з Януковича,а потім не домовились за ціну продажі автомобілів,здається корейських.Наші захотіли поставити ціну зависоку для цього класу автомобілів.Так що чули за дзвін,та не знаєте де він.Так а я чула,бо там працювала.
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12.08.2022 07:58 Ответить
 
 