На Черкасщине арестовали собственность россиянина, предприятия которого производили оружие для РФ
Суд в Черкасской области арестовал имущество компании на 17 млн гривен. Предприятие в течение пяти лет производило оружие для России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.
"В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что на территории Черкасской области ведут хозяйственную деятельность ряд предприятий, собственником которых является гражданин Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
В материалах следствия говорится, что компания в течение 2016-2021 годов активно сотрудничала с хозяйствующими субъектами на территории страны-агрессора и осуществляла денежные переводы предприятиям, расположенным на территории России, владельцем которых является указанное выше лицо.
В прокуратуре уточнили, что предприятия выполняют заказы для "Оборонпрома" Российской Федерации по производству оружия, его частей и боеприпасов к нему.
Суд постановил наложить арест на корпоративные права, принадлежащие гражданину страны-агрессора во всех трех украинских предприятиях, решается вопрос о передаче арестованного в АРМА.
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Дуже багато всього в смі фактів ніяких, тільки одні заяви
Що за підприємство, назва, власники, і тд....
За шо загинули люди на Майдані, Донбасі і Криму?
Нема слів .....просто нема слів....
Не могло з першого разу, шо кацапи то є люті вороги, нате вам тепер війну, щоб знали
А заводи Богдану вже обанкрочені Zeленою владою