На Черкасщине арестовали собственность россиянина, предприятия которого производили оружие для РФ

Суд в Черкасской области арестовал имущество компании на 17 млн гривен. Предприятие в течение пяти лет производило оружие для России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что на территории Черкасской области ведут хозяйственную деятельность ряд предприятий, собственником которых является гражданин Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В материалах следствия говорится, что компания в течение 2016-2021 годов активно сотрудничала с хозяйствующими субъектами на территории страны-агрессора и осуществляла денежные переводы предприятиям, расположенным на территории России, владельцем которых является указанное выше лицо.

В прокуратуре уточнили, что предприятия выполняют заказы для "Оборонпрома" Российской Федерации по производству оружия, его частей и боеприпасов к нему.

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Суд постановил наложить арест на корпоративные права, принадлежащие гражданину страны-агрессора во всех трех украинских предприятиях, решается вопрос о передаче арестованного в АРМА.