Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" заменят в 2023 году, - министр культуры Ткаченко

В этом году власти будут разрабатывать план демонтажа герба СССР с монумента "Родина-мать" и подготовку к техническим работам.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 августа в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Будем снимать серп и молот, будем осторожно переносить памятники советским "выдающимся" деятелям, но будем делать это в соответствии с законом", - сказал Ткаченко.

Министр отметил, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

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Кроме этого, существует законодательное противоречие между чествованием памяток Второй мировой войны и борьбой с советскими символами.

В Минкульте также анонсирован конкурс на проект украинского герба, который должны разместить на щите вместо серпа и молота.

"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные работы, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году, тогда как и конкурс на проект тризуба, который мы собираемся там разместить", - говорит Ткаченко.

Он также напомнил, что во время голосования в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч человек высказались за то, чтобы убрать советский герб из щита "Родины-матери" и заменить его тризубом.

Ткаченко считает это доказательством того, что в сознании украинцев восприятие монумента изменилось по сравнению с советским временем.

"Это наша "Родина-мать", которая смотрит на восток и защищает эту страну", - сказал он.

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Напомним, в приложении "Дія" прошел опрос, согласно результатам которого 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб Украины - тризуб.

Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" могут начать примерно через полгода.