Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" заменят в 2023 году, - министр культуры Ткаченко
В этом году власти будут разрабатывать план демонтажа герба СССР с монумента "Родина-мать" и подготовку к техническим работам.
Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 августа в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Будем снимать серп и молот, будем осторожно переносить памятники советским "выдающимся" деятелям, но будем делать это в соответствии с законом", - сказал Ткаченко.
Министр отметил, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.
Кроме этого, существует законодательное противоречие между чествованием памяток Второй мировой войны и борьбой с советскими символами.
В Минкульте также анонсирован конкурс на проект украинского герба, который должны разместить на щите вместо серпа и молота.
"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные работы, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году, тогда как и конкурс на проект тризуба, который мы собираемся там разместить", - говорит Ткаченко.
Он также напомнил, что во время голосования в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч человек высказались за то, чтобы убрать советский герб из щита "Родины-матери" и заменить его тризубом.
Ткаченко считает это доказательством того, что в сознании украинцев восприятие монумента изменилось по сравнению с советским временем.
"Это наша "Родина-мать", которая смотрит на восток и защищает эту страну", - сказал он.
Напомним, в приложении "Дія" прошел опрос, согласно результатам которого 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб Украины - тризуб.
Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" могут начать примерно через полгода.
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На его зарплату можно купить тучу коптеров.
реально цей Ткаченко - записний манкурт і малорос. повне, комплектоване ганьбище.
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Він не має естетичної цінності. Бо для демонтажу тільки серпа ці ткаченки намалюють кошторис в кільканадцять мільйонів гривень ...
Так що мрійте. І взагалі ваша ідея дуже сильно нагадує наратив рф. А я доводжу до вашого відома що совок під час проведення деімперіалізації коли вбивав імперців та всіх їх дітей і знищував всі символи імперії такі речі як зимовий палац та інше що було символом асимілював а не знищував.
якщо там не закриті коменти
то треба гнуть йому там матюки і прокльони
***** така
Мало того что символизирует СССР так еще напоминает Аленушку с мечом
какошнікішось на голову; а друга в цей час тицяє під носа коробку з пожертвами "на храм". При чому друга група ходила за нами весь час, не залишаючи наодинці з богом ні на секунду. В церквах пахне не приємним запахом ладану, а якоюсь гниллю та затхлістю. От чесно - гадюшник, справжній гадюшник! Потім пішли до Михайлівського Золотоверхого - от у ньому все так, як має бути у християнській православній святині зсередини.
і російський бізнес