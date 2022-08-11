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Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" заменят в 2023 году, - министр культуры Ткаченко

щит

В этом году власти будут разрабатывать план демонтажа герба СССР с монумента "Родина-мать" и подготовку к техническим работам.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 августа в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Будем снимать серп и молот, будем осторожно переносить памятники советским "выдающимся" деятелям, но будем делать это в соответствии с законом", - сказал Ткаченко.

Министр отметил, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

Читайте также: Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" в Киеве начнут через полгода, - Минкульт

Кроме этого, существует законодательное противоречие между чествованием памяток Второй мировой войны и борьбой с советскими символами.

В Минкульте также анонсирован конкурс на проект украинского герба, который должны разместить на щите вместо серпа и молота.

"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные работы, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году, тогда как и конкурс на проект тризуба, который мы собираемся там разместить", - говорит Ткаченко.

Он также напомнил, что во время голосования в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч человек высказались за то, чтобы убрать советский герб из щита "Родины-матери" и заменить его тризубом.

Ткаченко считает это доказательством того, что в сознании украинцев восприятие монумента изменилось по сравнению с советским временем.

"Это наша "Родина-мать", которая смотрит на восток и защищает эту страну", - сказал он.

Смотрите также: Новый опрос в "Дії": Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? ВИДЕО

Напомним, в приложении "Дія" прошел опрос, согласно результатам которого 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб Украины - тризуб.

Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" могут начать примерно через полгода.

Автор: 

Киев (25668) памятник (2242) Ткаченко Александр (429) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+17
заменят вместе с ткаченко долбое..ом непременно
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11.08.2022 21:27 Ответить
+16
так краще зробіть
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11.08.2022 21:31 Ответить
+14
Увесь пам'ятник треба зруйнувати як символ совкового монументалізму.
Він не має естетичної цінності. Бо для демонтажу тільки серпа ці ткаченки намалюють кошторис в кільканадцять мільйонів гривень ...
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11.08.2022 21:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
МУДИЛО!
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11.08.2022 21:27 Ответить
Ви можете організувати хвилю протесту. Час є
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11.08.2022 21:29 Ответить
а ви?
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11.08.2022 21:32 Ответить
А мені не до вподоби савєцький герб
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11.08.2022 21:41 Ответить
ткаченко рішив розтягнути ностальгічні судороги за совком.але може бути і проплачен "цу" рашиста.
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11.08.2022 22:02 Ответить
ты идиот ! полезь сам на щит я дам тебе напильник спиляй по быстрому ..типа сейчас забот нету только герб менять:
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12.08.2022 01:41 Ответить
НЕДОРАБОТКА Вятровича !!! Пусть САМ ( !!! ) лезет герб снимает !!!
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12.08.2022 01:10 Ответить
нет мы туда кацапов пленных пошлем
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12.08.2022 01:42 Ответить
Это мудило 10 лет Бене очко полировало
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11.08.2022 21:33 Ответить
і що з того? типа авторитетне мудило?
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11.08.2022 21:39 Ответить
Ткаченко - дармоед.
На его зарплату можно купить тучу коптеров.
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11.08.2022 23:01 Ответить
заменят вместе с ткаченко долбое..ом непременно
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11.08.2022 21:27 Ответить
В одній руці меч , а в другій голова орка і все це в напрямку ордора
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11.08.2022 21:28 Ответить
Іди в піхоту кацап , навіщо сидиш тут ? Твої коменти рубля не варті , а там (під кущами) хоть твоя матка заробить ( якщо не кинуть ) )
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11.08.2022 21:35 Ответить
В спам , москалі краще з закритими ротами , а ще краще дохлі , жарені в трусиках
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11.08.2022 22:10 Ответить
підарасєчкін, тебе повісять на щиті, в трусіках.
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11.08.2022 21:40 Ответить
На щите нарисуют 95
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11.08.2022 21:29 Ответить
Хай замість щита держить двоголову курку без обох голів...
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11.08.2022 21:30 Ответить
курка должна быть придавлена ногой внизу, а не наверху.
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11.08.2022 21:34 Ответить
если не щит с тризубом - то только отрубленная голова путлера с клеймом Азова на лбу - что бы вся рашка видела какого ублюдка они выбрали и сосали у него 20 лет
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12.08.2022 01:45 Ответить
так краще зробіть
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11.08.2022 21:31 Ответить
только морда должна быть не такой веселой - а как с отрубленной головы путлера
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12.08.2022 01:46 Ответить
а чьом ця новина???
реально цей Ткаченко - записний манкурт і малорос. повне, комплектоване ганьбище.
підписуйтесь на Андрія Смолія, він його виводить на чисту воду раз по раз.
https://t.me/smolii_ukraine/10680
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11.08.2022 21:33 Ответить
нiякоi новини все по закону, лом баба заберiть у баби ше лома пуга усю Дарницю
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11.08.2022 23:25 Ответить
что ты несешь кацап? говори лучше на своем собачем
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12.08.2022 01:48 Ответить
Увесь пам'ятник треба зруйнувати як символ совкового монументалізму.
Він не має естетичної цінності. Бо для демонтажу тільки серпа ці ткаченки намалюють кошторис в кільканадцять мільйонів гривень ...
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11.08.2022 21:34 Ответить
Люди вже проголосували і я з ними згідний.

Так що мрійте. І взагалі ваша ідея дуже сильно нагадує наратив рф. А я доводжу до вашого відома що совок під час проведення деімперіалізації коли вбивав імперців та всіх їх дітей і знищував всі символи імперії такі речі як зимовий палац та інше що було символом асимілював а не знищував.
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11.08.2022 23:22 Ответить
впесту кацап мы лучше тебя разрушим - это символ Киева и он таким останется на всегда
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12.08.2022 01:49 Ответить
сподіваюсь тебе, підора, раніше замінять
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11.08.2022 21:35 Ответить
таких псевдоминистров украинцам надо гнать сцаними тряпками
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11.08.2022 21:38 Ответить
украинцы тупые в массе своей или наивные - судя по последним выборам
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12.08.2022 01:50 Ответить
Той герб треба перплавить краще для іншого пам'ятника, наприклад Василя Стуса.
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11.08.2022 21:38 Ответить
мабуть, треба йти на його сторінку на фб і
якщо там не закриті коменти
то треба гнуть йому там матюки і прокльони
***** така
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11.08.2022 21:39 Ответить
Демонтувати повністю пам'ятник совітизму. А на його місце поставити статую Христа-спасителя.
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11.08.2022 21:40 Ответить
а чому не Будди?
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11.08.2022 21:41 Ответить
А хто такий Будда?;індуський божок?
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11.08.2022 21:46 Ответить
а ты кто такой мудило кацапское?
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12.08.2022 01:53 Ответить
А може Перуна? Шануймо своє!
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11.08.2022 21:49 Ответить
Це нереально. У нас майже нехристиянська країна.
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11.08.2022 22:12 Ответить
ты идиот ватный это символ ИСТОРИИ в том числе и Киева и не вам заезжим падлам решать что сносить в столице!
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12.08.2022 01:52 Ответить
Ткаченко з такою роботою-іди у сраку і не повертайся...
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11.08.2022 21:41 Ответить
Ще. Версія : відбити голову артою щоб дешевше ) . Уявляю скільки пердаків вилетить в повітря , включно нашої вати
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11.08.2022 21:45 Ответить
тебе тупая кацапская скотина быстрее башку отобьют
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12.08.2022 01:54 Ответить
Ой ледацюги!!!!!
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11.08.2022 21:45 Ответить
Памятник так себе

Мало того что символизирует СССР так еще напоминает Аленушку с мечом
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11.08.2022 21:50 Ответить
даун ватный - сначала выдели свои деньги и построй лучше - а потом ломай
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12.08.2022 01:56 Ответить
треба підписати цей памятник "Лагерта" і поруч поставити такий же з надписом "Рагнар"
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11.08.2022 21:57 Ответить
тризуб НЕ МОЖЕ бути повноцінним гербом України і якщо нема повноцінного герба, то хай щит буде поки що просто пустим.
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11.08.2022 21:59 Ответить
может еще как - от тризуба - у кацапов таких как ты пердаки разлетаются
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12.08.2022 01:57 Ответить
Цю бабу я ненавиджу ось уже 42 роки! Ціле життя. Сором і ганьба київським пагорбам - символ окупації **********. Розібрати і забути. На фоні Києво-Печерської лаври оце опудало...
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11.08.2022 22:07 Ответить
Позняки, Поділ, Солом'янка, Печерськ, Троєщина, Куренівка, Відрадний і Оболонь з вами!
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11.08.2022 22:12 Ответить
То ще величезне питання, що наразі є гірше: совкова баба, яка тим не менш розвернута мечем і щитом в напрямку лаптєстану, чи лавра, яку окупувала мацковська погань, що не має нічого спільного з релігією.
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11.08.2022 22:12 Ответить
Бабу зруйнувати, Лавру відібрати🤟
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11.08.2022 23:18 Ответить
Справа в тому, що не думаю, що в лаврі після тридцяти років панування карпарациі ерпеце щось залишилось святого хоч на грам. Забрать само собою, цей гадюшник однозначно треба вичистить - але чи є сенс з нього намагатися зробити церкву? Десь приблизно в 2017 році був у лаврі, водив гостей міста. Це просто жах. Атмосфера приблизно як у пішохідному переході біля станції метро Деемеєвська. Бомжі і попрошайки на кожному кроці. Як зайдеш в якусь капличку, одразу з двох сторін кидаються навіжені якісь пропиті баби неукраїнської зовнішності, одна група вимагає у чоловіків знять наплічники, а у жінок - вдягнуть какошнікі шось на голову; а друга в цей час тицяє під носа коробку з пожертвами "на храм". При чому друга група ходила за нами весь час, не залишаючи наодинці з богом ні на секунду. В церквах пахне не приємним запахом ладану, а якоюсь гниллю та затхлістю. От чесно - гадюшник, справжній гадюшник! Потім пішли до Михайлівського Золотоверхого - от у ньому все так, як має бути у християнській православній святині зсередини.
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12.08.2022 08:49 Ответить
Заберіть потворну бабу та поставте щось нормальне...
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11.08.2022 22:10 Ответить
Там комплекс Києво-Печерської Лаври який комуняки хотіли перетворити на балаган і повністю нівелювати затуливши "війною і бабою з мечем".
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11.08.2022 22:18 Ответить
свою мамашу в дурку забери урод ватный
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12.08.2022 02:01 Ответить
Для влади ще не на часі.
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11.08.2022 22:11 Ответить
так само, як і московський патріархіат
і російський бізнес
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11.08.2022 22:13 Ответить
Ці комсомольці-активісти все якісь ініціативи видумують...Ніби немає війни, фронт, воїни повністю забезпечені, поранені вилікування, сім'ї тих, хто загинув забезпечені... Боже праведний, яке блюзнірство заради кар'єри і яка наруга над здоровим глуздом..
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11.08.2022 22:12 Ответить
Дайте добро активістам, через годину знімуть.
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11.08.2022 22:18 Ответить
кацап - ваших "активистов" сейчас собаки доедают в полях
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12.08.2022 02:02 Ответить
Хорошо эту херню заменить одновременно с тобой за ненадобностью.
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11.08.2022 22:19 Ответить
Збивай на#уй зараз.
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11.08.2022 22:20 Ответить
а через ********* по мордяке цьому міхістру не бистріше буде?
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11.08.2022 22:20 Ответить
А коли він звільнить крісло,бо він та Українська культура два різні поняття
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11.08.2022 22:30 Ответить
Може Стугною? Секунда діло, а ювелірів у нас зараз дуже багато.
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11.08.2022 22:30 Ответить
а чем же тогда вас кацапов гасить ?
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12.08.2022 02:03 Ответить
З 22 грудня 1922 року по 24 серпня 1991 року що було?
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11.08.2022 22:42 Ответить
була окупація
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11.08.2022 23:20 Ответить
****** была бот
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12.08.2022 02:04 Ответить
А вот если заменить министра Ткаченка, герб легко исчезнет за 3 дня.
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11.08.2022 22:58 Ответить
Министра Ткаченка или светлый образ его. Пиши Джованни - или светлый образ его
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11.08.2022 23:21 Ответить
ткаченко - кончене гівно малоросійське.
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11.08.2022 23:19 Ответить
так ты не лучше
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12.08.2022 02:05 Ответить
так сноси себе башку кацап - у тебя все равно мозгов нет
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12.08.2022 02:07 Ответить
 
 