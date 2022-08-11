РФ не достигла своих целей в Украине и начинает проигрывать по многим направлениям, - Уоллес
Россия не достигла своих целей в Украине и начинает понемногу проигрывать, в то же время Запад лишь усиливает поддержку Киева.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конечном брифинге после Конференции североевропейских союзников относительно поддержки Украины в Копенгагене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Чрезвычайно важно понимать, что бои продолжаются, что погибает очень много как гражданских, так и военных украинцев. Но также правдой является то, что Россия начинает проигрывать по многим направлениям: они не смогли и вряд ли смогут когда-нибудь завоевать Украину, они постоянно меняют свои цели таким образом, что сосредоточены только на частях территории на юге и востоке, что очень далеко от их "3-дневной специальной операции", которая длится уже 6 месяцев и принесла огромные потери как технике, так и персоналу", - заявил Воллес .
Он отметил, что и через 6 месяцев международное сообщество остается на стороне Украины в борьбе за восстановление своего суверенитета. Министр назвал конференцию очередным большим успехом, подтверждающим готовность международного общества усиливать поддержку Украины.
Министр подчеркнул, что Британия удвоит количество РСЗО М270 (британских аналог HIMARS), и предоставит значительное количество высокоточных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км, и напомнил о передаваемых ранее противотанковых NLAW в количестве 5,5 тысяч единиц.
Воллес также рассказал о фонде по сбору средств на приобретение военной техники, который положила начало Великобритании, в котором уже есть взносы от Норвегии, Дании, других стран; сейчас в нем полмиллиарда евро, из которых 350 млн - от Британии.
Напомним, 11 августа в Копенгагене прошла Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями министров или другими чиновниками.
В ходе конференции, в которой приняли участие представители 26 стран, было аккумулировано более 1,5 млрд евро.
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Ганна Маляр (курва) проти КРИВОНОСА
Міноборони разом з СБУ працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації - зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.
Річ у тім, що виток такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас.
Тож, днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій.
З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.
реєнікову і арестовичу можна, патріотам не можна
Бо схоже, що самі москалі їх не знають...Сам Путін часто міняє їх....
І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.
путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.
Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.
Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.
Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.
Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.
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