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Новости Война
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РФ не достигла своих целей в Украине и начинает проигрывать по многим направлениям, - Уоллес

рф,буча,знищення

Россия не достигла своих целей в Украине и начинает понемногу проигрывать, в то же время Запад лишь усиливает поддержку Киева.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конечном брифинге после Конференции североевропейских союзников относительно поддержки Украины в Копенгагене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чрезвычайно важно понимать, что бои продолжаются, что погибает очень много как гражданских, так и военных украинцев. Но также правдой является то, что Россия начинает проигрывать по многим направлениям: они не смогли и вряд ли смогут когда-нибудь завоевать Украину, они постоянно меняют свои цели таким образом, что сосредоточены только на частях территории на юге и востоке, что очень далеко от их "3-дневной специальной операции", которая длится уже 6 месяцев и принесла огромные потери как технике, так и персоналу", - заявил Воллес .

Он отметил, что и через 6 месяцев международное сообщество остается на стороне Украины в борьбе за восстановление своего суверенитета. Министр назвал конференцию очередным большим успехом, подтверждающим готовность международного общества усиливать поддержку Украины.

Читайте: Великобритания готова тренировать больше украинских военных, чем планировала, – министр обороны Уоллес

Министр подчеркнул, что Британия удвоит количество РСЗО М270 (британских аналог HIMARS), и предоставит значительное количество высокоточных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км, и напомнил о передаваемых ранее противотанковых NLAW в количестве 5,5 тысяч единиц.

Воллес также рассказал о фонде по сбору средств на приобретение военной техники, который положила начало Великобритании, в котором уже есть взносы от Норвегии, Дании, других стран; сейчас в нем полмиллиарда евро, из которых 350 млн - от Британии.

Напомним, 11 августа в Копенгагене прошла Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями министров или другими чиновниками.

В ходе конференции, в которой приняли участие представители 26 стран, было аккумулировано более 1,5 млрд евро.

Также читайте: Британия передаст Украине еще три установки РСЗО и ракеты к ним, - Уоллес

помощь (7866) россия (96125) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+40
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11.08.2022 21:54 Ответить
+10
Пха, після того як нам надали атакамси, то сраки орків будь так палати, аж до кацапії смород дотягнеться) 950 кумулятивних зарядів в 1ній цаці. Еффективність пєрсік!
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11.08.2022 21:47 Ответить
+6
та да. И хармов нам не дали. И вообще - это не мы, и нас там не было. А курить надо в отведенных местах.
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11.08.2022 22:20 Ответить
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Пха, після того як нам надали атакамси, то сраки орків будь так палати, аж до кацапії смород дотягнеться) 950 кумулятивних зарядів в 1ній цаці. Еффективність пєрсік!
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11.08.2022 21:47 Ответить
надали? ніхто їх не надавав.
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11.08.2022 21:52 Ответить
та да. И хармов нам не дали. И вообще - это не мы, и нас там не было. А курить надо в отведенных местах.
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11.08.2022 22:20 Ответить
КІЄВЗАТРИДНЯНАХ !!!
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11.08.2022 21:49 Ответить
АЛАРМ!!!
Ганна Маляр (курва) проти КРИВОНОСА

Міноборони разом з СБУ працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації - зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.

Річ у тім, що виток такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас.

Тож, днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій.

З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.
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11.08.2022 21:53 Ответить
это про Арестовича Гайдая Кима или Резникова? - который трындел что зеленский уже отдал секретный приказ звiльняти пiвдень
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12.08.2022 03:56 Ответить
Це проти Марченка(((((((((((((((((((
реєнікову і арестовичу можна, патріотам не можна
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12.08.2022 08:13 Ответить
То яка саме оперативна чи стратегічна інформація?
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12.08.2022 09:04 Ответить
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11.08.2022 21:54 Ответить
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11.08.2022 22:18 Ответить
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11.08.2022 23:12 Ответить
80 років пройшло ... , а а нічого і не змінилося :
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12.08.2022 01:40 Ответить
Хроническая алкашка( как и 80 % свинособак) напрасно жалуется на отношение к лицам без национальности и бомжам без своей территории- она удмуртка. Ее дедушка правильно отметил - от момента появления понятия русский( конец 18 начало 19 века )- все считали их рукожопыми , кровожадными животными, дикими мутантами, поэтому не делились с ними и , наверное, близко боялись подходить. Сейчас они ещё больше деградировали- упорно двигаются к уровню своих предков -андрофагов
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12.08.2022 09:18 Ответить
А шо случилась?
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11.08.2022 21:55 Ответить
Трамп в кінці свого президентства зашкварився так що республіканці його й близько тепер не допустять до виборів . . Частка його прихильників в партії респів , невелика .
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11.08.2022 22:22 Ответить
да ладно
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12.08.2022 03:58 Ответить
Поразка засраші це не поразка недоімперії, це поразка злоякісної цивілізаційної пухлини
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11.08.2022 21:59 Ответить
Поразки рф єрмак не допустить....вже скавчить про зимове перемир'я.
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11.08.2022 22:21 Ответить
мы твоего ермака на ремни порежем или просто в штаты на пожизненное
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12.08.2022 03:59 Ответить
Кацапи хотіли більшого, але й так чимало хапнули! Тільки розвіданих родовищ на 12 трильйонів доларів!!! Тому гнати за поребрик і вбивати грабіжників.
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11.08.2022 22:23 Ответить
Більше заліза шоб гарно поутюжити шоб до них доишло шо вже всьо - харе пора отползать а то цеи паритет - ми ше довго будем чикатись
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11.08.2022 22:30 Ответить
ХЗ як цей Воллес знає ці цілі?
Бо схоже, що самі москалі їх не знають...Сам Путін часто міняє їх....
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11.08.2022 22:45 Ответить
Спасибо, Британия!
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11.08.2022 23:57 Ответить
Уряд України має щомісячний дефіцит у розмірі 5 млрд доларів, і країна потребуватиме відбудови після війни. Суспільна підтримка України на Заході буде підірвана безліччю тисків, від інфляції до виборів , включаючи, вже в 2023 році, агітацію в Америці українофобського шанувальника путіна, Дональда Трампа.

І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.

путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.

Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.

Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.

Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.

Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.



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18.08.2022 20:37 Ответить
 
 