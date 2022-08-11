РФ не достигла своих целей в Украине и начинает проигрывать по многим направлениям, - Уоллес

Россия не достигла своих целей в Украине и начинает понемногу проигрывать, в то же время Запад лишь усиливает поддержку Киева.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конечном брифинге после Конференции североевропейских союзников относительно поддержки Украины в Копенгагене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чрезвычайно важно понимать, что бои продолжаются, что погибает очень много как гражданских, так и военных украинцев. Но также правдой является то, что Россия начинает проигрывать по многим направлениям: они не смогли и вряд ли смогут когда-нибудь завоевать Украину, они постоянно меняют свои цели таким образом, что сосредоточены только на частях территории на юге и востоке, что очень далеко от их "3-дневной специальной операции", которая длится уже 6 месяцев и принесла огромные потери как технике, так и персоналу", - заявил Воллес .

Он отметил, что и через 6 месяцев международное сообщество остается на стороне Украины в борьбе за восстановление своего суверенитета. Министр назвал конференцию очередным большим успехом, подтверждающим готовность международного общества усиливать поддержку Украины.

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Министр подчеркнул, что Британия удвоит количество РСЗО М270 (британских аналог HIMARS), и предоставит значительное количество высокоточных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км, и напомнил о передаваемых ранее противотанковых NLAW в количестве 5,5 тысяч единиц.

Воллес также рассказал о фонде по сбору средств на приобретение военной техники, который положила начало Великобритании, в котором уже есть взносы от Норвегии, Дании, других стран; сейчас в нем полмиллиарда евро, из которых 350 млн - от Британии.

Напомним, 11 августа в Копенгагене прошла Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями министров или другими чиновниками.

В ходе конференции, в которой приняли участие представители 26 стран, было аккумулировано более 1,5 млрд евро.

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