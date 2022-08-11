Кулеба и Боррель согласовали позиции по санкциям против России и поставкам оружия в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы МИД Украины.

"Звонил Жозепу Бореллю. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции относительно новых санкций против России, поставки оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", - отметил Кулеба.

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