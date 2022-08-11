Кулеба и Боррель согласовали позиции по санкциям против России и поставкам оружия в Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы МИД Украины.
"Звонил Жозепу Бореллю. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции относительно новых санкций против России, поставки оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", - отметил Кулеба.
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много украинцев выехало с 2014 года в Турцию с детьми . В курсе ли МИД Украины , что эти дети покинув Украину в возрасте старше 10 лет и не зная турецкого языка уже не пошли в школу? Так и остались с 5 летним образованием . 10+8 =18 . Украинцы с пятью классами образования уже работают,
Такие же проблемы и в других южных странах.
КУЛЕБА , надо срочно разобраться и организовать онлайн образование , чтобы дать возможность украинским детям закончить школу
сейчас пошла новая волна отъезда украинок в эти страны . Едут с детьми.
должна быть программа онлайн украинской школы для таких детей. Не надо забывать , что многие женщины идут работать , чтобы содержать семьи и им не до детей.
в странах Азии и Африки на украинских детей всем плевать - у них своих неучей хватает
об украинских детях за рубежом должна думать ИУкраина