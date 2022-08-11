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Кулеба и Боррель согласовали позиции по санкциям против России и поставкам оружия в Украину

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы МИД Украины.

"Звонил Жозепу Бореллю. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции относительно новых санкций против России, поставки оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", - отметил Кулеба.

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Автор: 

оружие (10259) санкции (11450) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
Лишение ублюдков шенгенских виз и аннуляция действующих, будет одной из самых полезных санкций!
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11.08.2022 22:31 Ответить
+2
Кулеба, смотри сколько Порошенко для армии накупил, а что купил ты и твоя команда от себя лично?
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11.08.2022 22:35 Ответить
+1
Кацапы сейчас все в Турции и ОАЕ . Проходу от них нет - ведут себя нагло , сволочи ‼️‼️
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11.08.2022 23:03 Ответить
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Лишение ублюдков шенгенских виз и аннуляция действующих, будет одной из самых полезных санкций!
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11.08.2022 22:31 Ответить
Кацапы сейчас все в Турции и ОАЕ . Проходу от них нет - ведут себя нагло , сволочи ‼️‼️
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11.08.2022 23:03 Ответить
Скуповують важкий люкс, який хитродупі турки продають їм по завищеним цінам.
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11.08.2022 23:13 Ответить
Кулеба, смотри сколько Порошенко для армии накупил, а что купил ты и твоя команда от себя лично?
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11.08.2022 22:35 Ответить
Побільше заліза раз ніхто не хоче стати з нами на смертнии двобіи
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11.08.2022 22:36 Ответить
Это в смысле полеты на москву открыли , теперь Украина через москву будет получать оружие
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11.08.2022 22:53 Ответить
Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили безпекову ситуацію на Балканах", - зазначив Кулеба. (((Телефонував Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії.) у "зелених " аферистів це на першому місці.адже на українському хлібі можна непогано заробити .а ось зброю від Бореля Україна точно хрин отримає."і звати його(Бореля) "ніхто" і не може він ніщо" Кулєба знає в кого просити зброю.У того,хто її не випускає,не має, і не продає.
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11.08.2022 23:01 Ответить
‼️‼️‼️ПРОБЛЕМА .
много украинцев выехало с 2014 года в Турцию с детьми . В курсе ли МИД Украины , что эти дети покинув Украину в возрасте старше 10 лет и не зная турецкого языка уже не пошли в школу? Так и остались с 5 летним образованием . 10+8 =18 . Украинцы с пятью классами образования уже работают,
Такие же проблемы и в других южных странах.
КУЛЕБА , надо срочно разобраться и организовать онлайн образование , чтобы дать возможность украинским детям закончить школу
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11.08.2022 23:02 Ответить
Проблема не в Кулебі чи МОН України, а в батьках. І ще в тому, що для відкриття власної справи в Туреччині достатньо п'ятикласної освіти.
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12.08.2022 00:22 Ответить
Разговаривала с женщинами из Украины , которые уехали жить и работать в Турцию с детьми. Многие уже замужем за турками, курдами и имеют совместных детей. А вот дети привезённые из Украины в школы не ходят , бо турецкого не знают. Такая же история и в других ЮЖНЫХ странах - украинские дети остаются без аттестатов . Посольства должны работать с украинцами , министерство образования должно работать с такими украинцами.

сейчас пошла новая волна отъезда украинок в эти страны . Едут с детьми.

должна быть программа онлайн украинской школы для таких детей. Не надо забывать , что многие женщины идут работать , чтобы содержать семьи и им не до детей.
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12.08.2022 06:10 Ответить
В ЕС этими вопросами занимается ЕВРОКОМИССИЯ. Детей не оставляют без школ и учителей.

в странах Азии и Африки на украинских детей всем плевать - у них своих неучей хватает
об украинских детях за рубежом должна думать ИУкраина
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12.08.2022 06:14 Ответить
Не плохо бы поднять статистику украинских женщин с детьми в странах Азии и Африки. Где-то же есть статистика прибывших в каждую страну украинцев,регистрация их в местах поселения в полиции
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12.08.2022 06:18 Ответить
 
 