Порошенко на Донетчине передал итальянские бронемашины MLS SHIELD десантникам 79-й бригады

Итальянские бронемашины MLS SHIELD, купленные волонтерами ОО "Справа громад" и Фондом Порошенко, переданы десантникам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как сообщил Петр Порошенко, лично передавший машины десантникам, эта партия бронемашин позволила укомплектовать целый десантный батальон. Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.

Понадобилось 3,5 месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины.

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Порошенко также анонсировал новые контракты по закупке гусеничной бронетехники.

Отмечается, что с 24 февраля на нужды армии структурами Порошенко было направлено более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины и грузовики, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.