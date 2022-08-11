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Новости Война
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Порошенко на Донетчине передал итальянские бронемашины MLS SHIELD десантникам 79-й бригады

Итальянские бронемашины MLS SHIELD, купленные волонтерами ОО "Справа громад" и Фондом Порошенко, переданы десантникам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко на Донетчине передал итальянские бронемашины MLS SHIELD десантникам 79-й бригады 01

Как сообщил Петр Порошенко, лично передавший машины десантникам, эта партия бронемашин позволила укомплектовать целый десантный батальон. Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.

Порошенко на Донетчине передал итальянские бронемашины MLS SHIELD десантникам 79-й бригады 02

Понадобилось 3,5 месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины.

Порошенко на Донетчине передал итальянские бронемашины MLS SHIELD десантникам 79-й бригады 03

Читайте также: Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко

Порошенко также анонсировал новые контракты по закупке гусеничной бронетехники.

Порошенко на Донетчине передал итальянские бронемашины MLS SHIELD десантникам 79-й бригады 04

Отмечается, что с 24 февраля на нужды армии структурами Порошенко было направлено более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины и грузовики, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

Автор: 

Порошенко Петр (19617) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+94
Спасибо настоящему президенту и патриоту.
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11.08.2022 22:34 Ответить
+82
Почувствуйте разницу

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11.08.2022 22:36 Ответить
+75
все таки он молодец!
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11.08.2022 22:32 Ответить
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все таки он молодец!
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11.08.2022 22:32 Ответить
Спасибо настоящему президенту и патриоту.
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11.08.2022 22:34 Ответить
Вы несправедливы к Боневтику. По числу "героических" дебильных гундосиков, снятых в противоатомном бункере он превзошёл всё волонтёрство Пороха на 2 порядка.
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11.08.2022 22:51 Ответить
Ану, зелень, давайте про піар і "накрав"! Відлік розпочато!
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11.08.2022 22:34 Ответить
Сергій михайлов, а я би тобі такого копняка дав під зад і кувалдою в твоє
бенівське рило , що ти би на все життя запам'ятав , що матюкатися тут
заборонено 😡
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11.08.2022 22:42 Ответить
Зебіл, якби Порошенко не був президентом з 14 по 19 рік то України вже не було б
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11.08.2022 22:58 Ответить
а 95 квартал передал привет
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11.08.2022 22:35 Ответить
95 й протягує законопроект 7271 щоб військові немогли владу критикувати
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11.08.2022 22:39 Ответить
с 19 эти мрази действуют на разрушение Украины
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11.08.2022 22:41 Ответить
Да их не надо критиковать,их гнать надо битами.
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11.08.2022 22:45 Ответить
Почувствуйте разницу

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11.08.2022 22:36 Ответить
Один допомагає,а інший відосики показує .Істино говорять--хто на що вчився
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11.08.2022 22:36 Ответить
Що там 95-й квартал виділив на ЗСУ? І особисто Зе, який виводив в офшори (по-суті крав, бо ті кредити ніхто не збирався повертати) десятки мільйонів доларів?
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11.08.2022 22:37 Ответить
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11.08.2022 22:59 Ответить
ермак инициировал уголовное дело против Марченко , якобы за то , что он разгласил государственную тайну, а тайной оказывается была сдача юга Украины , которой помешал Марченко и рассказал про это в интервью , вот так у нас убирают тех, кто знает и говорит правду про зеленых мудаков , приведших войну в страну.
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11.08.2022 22:37 Ответить
За Марченка Єрмак відсосе. Навіть військовий стан не врятує від народних протестів в підтримку Марченка.
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11.08.2022 22:39 Ответить
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11.08.2022 22:40 Ответить
Відновив армію, ракетні програми, замінував Чонгар, зробив прибутковими держкомпанії, олігархів біднішими - мудрий нарід його ненавидить
Поклав х@й на армію й ракетні прогр., розмінував Чонгар, зробив збитковими держкомпанії, олігархів багаче -мудрий нарід його обожнює
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11.08.2022 22:38 Ответить
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11.08.2022 22:45 Ответить
Это просто злость за их выбор и не желание признавать,что крепко лоханулись,выбрав это карикатурное ничтожество.
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11.08.2022 22:56 Ответить
а какой дурак признается, что он дурак? даже самому себе......
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11.08.2022 23:18 Ответить
Гетьман 💪 👌
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11.08.2022 22:40 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1556639117005447168 Aug 8

***** так рішуче йшло на війну, бо знало багато різних речей, які не знали ми - про Чонгар, Херсон, ЧАЕС і ЗАЕС… думаю, було заплановано ще безліч здач, які не сталися, бо Тетяна Чорновол взяла Стугну і пішла гасити танки… і таких тетян виявилося забагато, як для 2 армії світу
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11.08.2022 22:43 Ответить
Мені і зараз цікаво, чому були зупинені практично всі АЕС України і чому вони були запущенні прямо перед війною.

https://hromadske.ua/posts/energoatom-vpershe-v-istoriyi-zapustiv-vsi-energobloki-na-atomnih-elektrostanciyah-******** «Енергоатом» уперше в історії запустив всі енергоблоки на на атомних електростанціях України

30 янв. 2022 г

У 2020 році уряд ухвалив новий енергетичний баланс, через що українські атомні електростанції тривалий час працювали на https://hromadske.ua/posts/ce-novij-istorichnij-minimum-u-radi-povidomili-pro-rizke-skorochennya-virobnictva-atomnoyi-energiyi історичному мінімумі потужностей . В «Енергоатомі» також https://hromadske.ua/posts/v-energoatomi-zayavlyayut-pro-novij-istorichnij-minimum-viroblennya-energiyi-cherez-derzhavni-obmezhennya заявляли , що обсяги вироблення електроенергії українськими АЕС упали до історичного мінімуму через державні обмеження.
Державне підприємство «Енергоатом» забезпечує приблизно 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди - майже 70%. Компанія є оператором чотирьох АЕС в Україні: найбільшої в Європі Запорізької, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької.
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11.08.2022 22:55 Ответить
Мені цікавить такий дивний збіг, коли залічені години перед вторгненням Україна відключилась від енергосистем агресорів. Щось надто багато перед 24.02 всіляких подій, які свідчать про підготовку України до повної здачі, при чому підготовка відбувалася в середині країни на всіх рівнях влади.

Україна відключилася від енергосистем Білорусі та Росії: що це означає

КИЇВ, ЧЕТВЕР 24 ЛЮТОГО 2022 00:01

Україна в ніч на 24 лютого відключилася від енергосистем Білорусі та Росії. Найближчим часом країна буде перебувати в автономному режимі, щоб протестувати систему для підключення в майбутньому до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-otklyuchilas-energosistem-belarusi-1645650403.html
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11.08.2022 23:17 Ответить
Який збіг?

Почитайте інтерв'ю коломийського за осінь 2019-го року, все стане зрозуміло.

До речі, бєня за 160+ днів війни жодного разу не висловив своєї позиції.
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11.08.2022 23:31 Ответить
Вам до роздумів про АЕС. Через зсув ремонтів блоків на АЕС і їх відключення пішло збільшення витрат вугілля на ТЕС. 1 листопада 2021 РФ безстроково припинила постачання в Україну енергетичного вугілля. Запаси на ТЕС розтанули. Постачання не було диверсифіковане, і ми знаємо кому тут дякувати: Зеленському і -видалено цензурою-. Ситуацію врятували приватні енергетики, я знаю імена людей, які прийняли рішення і привезли те вугілля і для себе, і для державних ТЕС, нашкрябавши по всьому світу, і нічого на тому вугіллі не заробили. Та то таке.
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11.08.2022 23:45 Ответить
Неподдельная эмоция, неподдельное отношение к своему. И это не паркетный дядя в погонах. Это боец. Петро Порошенко побывал в Славянске, Краматорске, Бахмуте и далее мчится восточное, в самое в самое....
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11.08.2022 22:43 Ответить
Дякую.
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11.08.2022 22:44 Ответить
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11.08.2022 22:44 Ответить
так тримати Гетьмане
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11.08.2022 22:44 Ответить
НадайТЕ Порошенко більше можливостей тікати за кордон, бо він, як дурний, щось кожного разу пре для ЗСУ.
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11.08.2022 22:47 Ответить
Порошенку щира подяка і респект!!

Я бачив очі хлопців , які отримали ці бронемашини - це в першу чергу
подив, так як не очікувано отримали такі броники і радість , а це основне !! 🙂

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11.08.2022 22:47 Ответить
вже завтра, какашенко розкаже, шо унічтожил той сарай, шо попав в кадр, заразом з всіма переданими бронемашинами, які були запарковані на його горіщі ))
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11.08.2022 22:51 Ответить
от Вы так написали "какашенко" и половину ж народа здешнего не поняли юмора)))
какашенко - это спикер мо рф - канашенков игорёша....который рапортует кожен день о великих пабедах и уничтожении HIMARSов пачками )))) особенно в офисах, на 2 этаже и на горищах ))))))))
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11.08.2022 23:08 Ответить
)) скіко раз казать, шо мну звуть на ти, з малої букви! )) а по мну, "хто не знает какашеночку? какашеночку знают все" (С) (группа "захарова и медмедев") межпрочим, видео приложит, как ракета-самоубийца влетает в ту открыту дверку, шо на деревянном фронтоне )) это уже классика его пруфа о прилёте на тяжёлую технику, спрятанную на вторых этажах.
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11.08.2022 23:38 Ответить
не коси род дурочка бот - ты же не написал какашенков?
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12.08.2022 03:30 Ответить
та да... ну нехай будет "ты" с маленькой буквы))))))
то я не прав )))
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12.08.2022 08:55 Ответить
Подяка гетьману
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11.08.2022 22:58 Ответить
Дякуємо, пане Президент, вам і всім добрим людям.
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11.08.2022 22:59 Ответить
Спасибо!!
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11.08.2022 23:09 Ответить
тепер ще треба дивитися, щоб Ермаки і інша зелена наволоч їх не вкрала.
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11.08.2022 23:14 Ответить
Vielen Dank, Hetmann!
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11.08.2022 23:14 Ответить
Слава Гетьману Украины Петру Порошенко!!!

Он Настоящий Президент!!!

А тупое стадо выбрало глупого и трусливого клоуна.
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11.08.2022 23:15 Ответить
На выборах опять проголосую за Порошенко.Посмотрим,сколько тупиц выздовероло.
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11.08.2022 23:17 Ответить
на жаль нисколько, быдло с Польши на выборы придет и прагаласуе
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12.08.2022 02:32 Ответить
а в америке много быдла кацапского? а то я тут одну вижу
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12.08.2022 03:31 Ответить
а що за ці роки купив Нєлох?
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11.08.2022 23:31 Ответить
Ще пару зелених футболок, і крем для пом'якшування бороди.

Ой, ні, перепрошую -- футболки йому видала держава....
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11.08.2022 23:33 Ответить
Як що купив ? Будиночок для мами Ріми і батька Олександра в Ізраілі за
9 мілліонів доларів всього
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11.08.2022 23:38 Ответить
ОВДП, наприклад. І кожного року має прибуток з цих акцій.
І до речі, ніхто з боневтіків та Ко не пропонував списати внутрішні борги. Чомусь.
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12.08.2022 00:26 Ответить
Гарні машини. Дякуємо, пане Президенте! Слава Україні!
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11.08.2022 23:52 Ответить
Респект Пороху!!!
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12.08.2022 00:18 Ответить
Петя с фондом купил уже техники на фронт больше, чем вся зеленая команда с кварталом за 3 года.
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12.08.2022 01:43 Ответить
ты тупой бот или только вылупился - Порошенко спонсирует фонд на половину от пожертвований
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12.08.2022 03:33 Ответить
А Шмаркля в якості допомоги відосик запуляла
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12.08.2022 04:35 Ответить
Так чисто цікаво, скільки бронетранспортерів "заради піару" купив для ЗСУ доларовий мультимільйонер зеленський? А квартал95 і грін філмс, які заробляють мільйони, скільки чого купили для армії? Чи це не їхня війна? Ані тут просто на гастролях?!!
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12.08.2022 07:19 Ответить
И всё таки "узкий кругозор" у Порошенка по сравнению с Зеленским. То он броники привезёт, то грузовички, то лекарства и средства защиты. То, что нужно в конкретном месте и ситуации. А вот величайший лидор Зю пиарится на всём и всегда.
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12.08.2022 07:44 Ответить
Кодломойские чуваки запишут очередной аидос гундосого Буратины..
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12.08.2022 08:13 Ответить
Крысы мавзолейные бояцца Пороха что Ольга ********* Алексея Гончаренко... все кто угодно...лишь бы не Порошенко...Алексеич политик.. а шут он и в Африке дЕрмак...
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12.08.2022 08:17 Ответить
А де те той тік токер що їх знайшов в Польщі,за кермом,чи шукає цукерки Рошен в Польщі.
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12.08.2022 08:54 Ответить
Хороший пиар.
Такого бы больше, и от всех!
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12.08.2022 10:42 Ответить
Столько слов благодарности от всего народа и низкий поклон Гетьману!
Ну а насчёт гундосного даже писать не хочется, настолько оно убогое, мстительное, ничтожное
вместе со своим подельником ермаком. Пара мерзотников. Им не дадут сбежать, судьба чаушеску
светит, Костлявая уже пошла за ними! Завещания пишите, жабы зелёные!
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12.08.2022 16:20 Ответить
навіть не знала, що Цензор стан пристанищем для порохоботів, чи то просто під цією новиною всіх зігнали. Треба погуляти по іншим новинам, що зрозуміти що до чого)
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12.08.2022 17:30 Ответить
https://t.me/dragonspech/5486 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик, нині - солдат ЗСУ :
Стоїш ти такий край дороги, недалеко від фронту. А тут біля тебе зупиняється броньовик. Той самий. Весь у пилюці і сухій багнюці. Вже покатався на позиціях.
І вивалюються з того броньовика бійці. Теж запилені.
- Жарко на вулиці! - Ремствують бійці.
- А всередині не жарко? - Питаю.
- Нє-є-є-є! Там кондішн.
Так-так. Це він. Італієць. MLS SHIELD, який купили долями 50 на 50. Половину - Фонд Петра Порошенка, а половину всі ми. Всі, хто перелічив кошти "Справі громад".
Бачите самі - "На фронті його нема". "До фронту не доходить". "Порошенко вручив і зразу забрав". І звісно те що волає кожна ЗЕботва: "Піа-а-а-а-р-р-р!!!"
Той купив броньовик, а цей з бункера не втік. Покажіть бодай один джип куплений для ЗСУ "Кварталом-95". Порошенко тим часом для ЗСУ купує літаки - безпілотники.
От вам правда. В кольорах і барвах. Броньовики MLS SHIELD - на фронті. У бойових бригадах. Вони воюють. Вони потрібні. Так само як воюють вантажівки МАЗ-Богдан і швидкі "Богдан" які дали ЗСУ "свинарчуки", і за які зелена влада свідомо угробила виробництво "Богдана".
Зелений президент у той час відосики знімає. Поспільство ж бачить відосики, а не броньовики. Але хто дбає про Україну, а хто про піар, гадаю, очевидно.
"Справа громад" ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.

Фото броньовика і реквізити для донатів - за ссилю зверху
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18.09.2022 21:13 Ответить
 
 