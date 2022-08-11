Экс-посол США в РФ Макфол призывает страны ЕС обязать россиян при въезде платить сбор в пользу Украины

Экс-посол США в России Майкл Макфол призвал ввести для граждан России, въезжающих в европейские страны, специальный сбор в пользу Украины.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен уплатить налог или дополнительный сбор. Средства, собранные по этим специальным налогам или сборам, затем должны быть переданы в Фонд восстановления Украины", - указал Макфол.

"Ни один россиянин не имеет права на отдых в свободном мире. Это привилегия, особенно сегодня. В то же время следует поощрять россиян, желающих уйти от диктатуры Путина, особенно тех, кто пытается работать ради свободы и прав человека в России из-за границы", - отметил он.

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"Этих российских отдыхающих никто не заставляет платить этот сбор. Это их выбор - путешествовать по свободной Европе. Зато они могли бы отдыхать в Беларуси", - добавил Макфол.

Экс-посол отметил, что не хочет наказания для всех россиян за войну, развязанную Россией. Он также предложил вводить санкции против конкретных государственных должностей или должностей в компаниях России.

"Предоставьте возможность людям уходить в отставку, чтобы избежать санкций", - объяснил он свою идею.

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Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин предложили прекратить выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести запрет для россиян на въезд в страны ЕС.