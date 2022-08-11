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Новости Санкции против России Война
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Экс-посол США в РФ Макфол призывает страны ЕС обязать россиян при въезде платить сбор в пользу Украины

шенген,рф,віза

Экс-посол США в России Майкл Макфол призвал ввести для граждан России, въезжающих в европейские страны, специальный сбор в пользу Украины.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен уплатить налог или дополнительный сбор. Средства, собранные по этим специальным налогам или сборам, затем должны быть переданы в Фонд восстановления Украины", - указал Макфол.

"Ни один россиянин не имеет права на отдых в свободном мире. Это привилегия, особенно сегодня. В то же время следует поощрять россиян, желающих уйти от диктатуры Путина, особенно тех, кто пытается работать ради свободы и прав человека в России из-за границы", - отметил он.

Читайте также: Я вижу много советов, что должен сделать Зеленский для прекращения войны и почти не вижу рекомендаций Путину. Удивительно, – Макфол

"Этих российских отдыхающих никто не заставляет платить этот сбор. Это их выбор - путешествовать по свободной Европе. Зато они могли бы отдыхать в Беларуси", - добавил Макфол.

Экс-посол отметил, что не хочет наказания для всех россиян за войну, развязанную Россией. Он также предложил вводить санкции против конкретных государственных должностей или должностей в компаниях России.

"Предоставьте возможность людям уходить в отставку, чтобы избежать санкций", - объяснил он свою идею.

Экс-посол США в РФ Макфол призывает страны ЕС обязать россиян при въезде платить сбор в пользу Украины 01

Читайте также: Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам стали обсуждать в ЕС, - DW


Экс-посол США в РФ Макфол призывает страны ЕС обязать россиян при въезде платить сбор в пользу Украины 02

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин предложили прекратить выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести запрет для россиян на въезд в страны ЕС.

Автор: 

виза (1240) россия (96139) Макфол Майкл (24) восстановление (217)


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Топ комментарии
+34
Оце геніальний хід. Тролінг 80 лвл
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11.08.2022 23:04 Ответить
+31
Гарна ідея.
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11.08.2022 23:03 Ответить
+15
И ещё в анкете на визу кацапов объязать писать фразу что Путин Х...й..о.
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11.08.2022 23:30 Ответить
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Гарна ідея.
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11.08.2022 23:03 Ответить
И ещё в анкете на визу кацапов объязать писать фразу что Путин Х...й..о.
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11.08.2022 23:30 Ответить
Оце геніальний хід. Тролінг 80 лвл
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11.08.2022 23:04 Ответить
Хорошо
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11.08.2022 23:07 Ответить
Для чого цеи збор в пользу бідних не пускати-- ділов то
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11.08.2022 23:08 Ответить
в українську ну ніяк не в'їдеш? еге ж, цапе?
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11.08.2022 23:17 Ответить
Собака гавка -караван йде до дупи х*лу ті поради, хіба що так на міжнародну політику впливати. А вовачкє х*лу - тільки фізичний вплив. Атріцательноє раждение
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11.08.2022 23:09 Ответить
С каждого по мильону ? А 100 евро - це ферня- пусть сидят без ЕС,
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11.08.2022 23:10 Ответить
да плевать на те 100 евро ( хотя с другой стороны тоже деньги ) но этим налогом это все равно как по губам кацапам поводить известно чем
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11.08.2022 23:42 Ответить
ничего не плевать - это очень солидная помощь ЗСУ и самое главное кацапы сами будут знать что они оплачивают убийство своих же кацапиков
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12.08.2022 03:01 Ответить
А в квитанции писать: "Пожертвование средств на укрепление ВСУ".
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12.08.2022 10:05 Ответить
Оце було б дуже добре!
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11.08.2022 23:15 Ответить
5000$, не менше, в фонд допомоги МО України і мочіться в Карлових Варах. Прошу вибачення в чехів, але в нас війна😦
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11.08.2022 23:17 Ответить
А ще дозволити немитим пересуватися світом лише у личаках і кокошниках. Словом, більше санкцій, хороших і різних.
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11.08.2022 23:20 Ответить
Геніально!
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11.08.2022 23:20 Ответить
Черт! Шикарная идея. Один евро. Но четко с пометкой "Сбор в пользу Украины, против войны, на выплату репатриаций." Ох, какой вой поднимется на болотах!
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11.08.2022 23:23 Ответить
100 евро за 1 день пребывания в Европе)
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11.08.2022 23:34 Ответить
нет 100$ за визу сверху минимум
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12.08.2022 03:03 Ответить
круто,
щоб кожен москаль допоміг Україні
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11.08.2022 23:24 Ответить
завтра госдура прийме закон, шо кожний лапатнік, який буде готовий оплатити збір, отримуватиме бонусом "10 лет без права переписки" ))
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11.08.2022 23:29 Ответить
Ну от. Баба з воза, кобила в курсі дєла!
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11.08.2022 23:31 Ответить
В США очень много из росии понаехало также нужно ввсести налог быдло длжно платить до седьмого колена чтоб дальше своей вонючей параши дорогу забыло навсегда...
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11.08.2022 23:30 Ответить
Туризм це привілей для кацапа. Позбавити кацапів цього привілею. Всі винні. Всі без винятку. Так працює соціальна солідарність демократичних країн проти дикунів та варварів. І це вже було! Ну от що несуть Європі кацапи? Нічого крім кривавих корумпованих грошей. Брати такі гроші, чим стимулювати кацапів продовжувати війну, це підлість.
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11.08.2022 23:31 Ответить
не пойдет. Я уже поругался с эуропейцами на эту тему. Эти дебилы свято верят в плохого путина и хароших русских. Они их жалеют, и говорят " мы должны им помочь"
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11.08.2022 23:42 Ответить
Треба анкету, засуджуючу війну проти України, відеозвернення до керівництва країни, та співгромадан і погодження на публікацію цих даних. Цього буде цілком достатньо щоб вони перестали їздити до ЄС.
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11.08.2022 23:33 Ответить
Гарна ідея.

Якщо доповнити її флешмобом опитуванням то це взагалі буде силою і росіяни нарешті будуть вимушені скинути свою владу.
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11.08.2022 23:35 Ответить
они только трусы свои могут скинуты(у кого они есть) - а не владу так что не мели ерунды
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12.08.2022 03:04 Ответить
шольц никогда не согласится. Бедные руские, скажет он. Мы должны их пожалеть. Это все путин виноват.
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11.08.2022 23:40 Ответить
Ето прикольно будет. Каждый рашист при вьезде в ЕС должен заплатить налог на поддержку украинской армии. Чем больше рашистов тем больше денег. ***** взбесится от злости
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11.08.2022 23:43 Ответить
Какая прекрасная идея!!!
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12.08.2022 00:12 Ответить
Крутоо! Пропогадонам и известным шоу выродкам и мастерам классических искусств балет опера , т е рашистобогеме - ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАВЫШЕННГЫЙ ТАРИФ, с учетом возможного заработка на тех, кому какая разница какого Спивакова почитать ... Объявленым иноагентами и не уехавшим ЕЩЕ ПОКА - по заниженному . НО ПЛАТИТЬ ДОЛЖНЫ ВСЕ!
Может лет через 10 появится поколение, подающих надежду отпрысков , пересекающих с мамкамипапками униженными рашистками и спрашивающими - А ЗА ЧТО???
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12.08.2022 01:03 Ответить
Хорошая идея. Вата будет скрипеть зубами, а нормальные россияне, думаю, воспримут за честь
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12.08.2022 00:26 Ответить
нормальные россияне? где они ? кто они? сколько их всего? хотя-бы сотня наберется? кацап не пались
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12.08.2022 03:08 Ответить
"живешь овощем - будь готов к консервации" "Иван, здесь водки нет, иди дамой"
відомо, що сроссія ізвічно хоче "какой-то свой асобый путь".. ну а чо, мячты сбываються
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12.08.2022 00:42 Ответить
наконец-то хоть что-то из адекватных предложений. по-правильному, наверное, нужно было бы ввести еще и дополнительные сборы с кацапо-торговли или как минимум покупать исключительно на сколько-там \десятков\ процентов дешевле, если по-другому не могут\не хотят и часть направлять на ликвидацию причиненного кацапами ущерба. какая может быть "рыночная экономика" с краденным товаром.
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12.08.2022 00:48 Ответить
вряд ли конечно до такого быстро дорастут ... это прям политики должны стать полусвятыми высокоморальными индивидуумами (как минимум - часть), тогда бы в принципе и до войны бы не дошло.
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12.08.2022 00:53 Ответить
а ты чего сам себе пишешь бот?
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12.08.2022 03:06 Ответить
ніт, краще рів з крокодилами і сітка під струмом
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12.08.2022 03:04 Ответить
не нiт а дiт -дбл блть
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12.08.2022 03:07 Ответить
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12.08.2022 06:48 Ответить
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12.08.2022 08:41 Ответить
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12.08.2022 08:45 Ответить
 
 