США в Совбезе ООН: Россия должна вывести войска с территории Запорожской АЭС
Ситуация вокруг Запорожской АЭС еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства Украины.
Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая 11 августа на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США по-прежнему отслеживают все события вокруг Запорожской АЭС и обеспокоены возможностью ядерных инцидентов, которые могут поставить под угрозу народ Украины, соседние государства и мировое сообщество.
"Причина этих событий всем известна – это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение Устава ООН и принципов международного права", – указала она.
Дженкинс подчеркнула, что в настоящее время полномасштабное вторжение РФ в Украину чревато и ядерной катастрофой.
"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ немедленно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", – заявила представитель США. Также Россия, по убеждению Дженкинса, должна отказаться от отвлекающей от реальности дезинформации и не отвечающей ей. В частности, такой дезинформацией считает заявления РФ о том, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что "только Россия создает опасность", напав на Украину. Пока РФ не ушла с территории АЭС и с территории Украины, США, по словам Дженкинса, настаивают на необходимости доступа персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.
Дженкинс призвала Россию вернуть контроль над Запорожской АЭС и прекратить любые военные действия на территории станции и вокруг нее.
"США поддерживают предложение Украины создать демилитаризованную зону вокруг АЭС", – подытожила она.
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нагло брехав і заперечував про іхні злочини в нашій краіні !
Цинічна потвора і мерзотник , як і всі кацапи !!
грузом 200 на росію !
Потрібно демілітаризовану зону навколо кордону України зі сторони роZZii i їблоpyZZii в радіусі 200км зробити, задля міжнародної безпеки