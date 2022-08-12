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Новости Война
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США в Совбезе ООН: Россия должна вывести войска с территории Запорожской АЭС

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Ситуация вокруг Запорожской АЭС еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства Украины.

Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая 11 августа на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США по-прежнему отслеживают все события вокруг Запорожской АЭС и обеспокоены возможностью ядерных инцидентов, которые могут поставить под угрозу народ Украины, соседние государства и мировое сообщество.

"Причина этих событий всем известна – это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение Устава ООН и принципов международного права", – указала она.

Дженкинс подчеркнула, что в настоящее время полномасштабное вторжение РФ в Украину чревато и ядерной катастрофой.

"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ немедленно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", – заявила представитель США. Также Россия, по убеждению Дженкинса, должна отказаться от отвлекающей от реальности дезинформации и не отвечающей ей. В частности, такой дезинформацией считает заявления РФ о том, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Читайте: Россия не поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что "только Россия создает опасность", напав на Украину. Пока РФ не ушла с территории АЭС и с территории Украины, США, по словам Дженкинса, настаивают на необходимости доступа персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.

Дженкинс призвала Россию вернуть контроль над Запорожской АЭС и прекратить любые военные действия на территории станции и вокруг нее.

"США поддерживают предложение Украины создать демилитаризованную зону вокруг АЭС", – подытожила она.

Также читайте: Совбез ООН проводит заседание по ситуации на Запорожской АЭС

США (27106) Совбез ООН (1121) Запорожская АЭС (720)


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Топ комментарии
+13
Неможливо було слухати рашистського представника в ООН , як він
нагло брехав і заперечував про іхні злочини в нашій краіні !
Цинічна потвора і мерзотник , як і всі кацапи !!

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12.08.2022 00:59 Ответить
+8
Ми самі виведемо окупаційні війська із нашоі землі , тільки вже підуть
грузом 200 на росію !
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12.08.2022 01:01 Ответить
+7
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12.08.2022 01:43 Ответить
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"Рішення абсолютно очевидне: Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести війська з України, це дасть змогу Україні відновити необхідний рівень безпеки на ЗАЕС, як це було десятиліттями" -- срати орки хотіли на всі абсолютно очевидні рішення. Далі що?
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12.08.2022 00:57 Ответить
Далі - нічого, як завжди. Пригадайте приїзд генсека ООН в Київ. Рашка тут таки ракету йому прислала. Загинула жінка. От і вся "користь" від діяльності цих міжнародних організацій.
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12.08.2022 10:24 Ответить
Неможливо було слухати рашистського представника в ООН , як він
нагло брехав і заперечував про іхні злочини в нашій краіні !
Цинічна потвора і мерзотник , як і всі кацапи !!

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12.08.2022 00:59 Ответить
уZZкій мір іншим й не буває
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12.08.2022 01:04 Ответить
і закінчить так само як його чорноротий попердинк.
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12.08.2022 10:24 Ответить
Ми самі виведемо окупаційні війська із нашоі землі , тільки вже підуть
грузом 200 на росію !
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12.08.2022 01:01 Ответить
США підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо АЕС", - підсумувала вона.

Потрібно демілітаризовану зону навколо кордону України зі сторони роZZii i їблоpyZZii в радіусі 200км зробити, задля міжнародної безпеки
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12.08.2022 01:03 Ответить
навідник Микола на РСЗВ M142 HIMARS (на гражданці - айтішник), вчергове поколупавшись в GMLRS, заявив командиру батареї "ну, всьо, я пойняв, як знімати блокування на дальність". Комбат подумав, і спробував дістати спочатку по Скадовську, потім по Новофедорівці - благо, координати в нього були...
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12.08.2022 01:14 Ответить
то нехай ще колупається, рашистів треба знищувати і далі
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12.08.2022 02:46 Ответить
хороший анекдот, може й до мацкви долетить, а з такою точністю, то прямо в кабінет х..ла, або те, що у них називають думою, або міноборони, так щоби побільше тої мерзоти здохло
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12.08.2022 07:49 Ответить
Пуск з літака збільшить радіус ураження в три рази. І це не хохма.
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12.08.2022 10:15 Ответить
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12.08.2022 01:43 Ответить
це русофобія - сказала небензя, та їнші потвори
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12.08.2022 02:41 Ответить
якого хєра оон до сих пір існує? тупа організація яка ***** не може, чому рузьких підарів щє звідти не вигнали?
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12.08.2022 03:04 Ответить
Думайте скоріше, а то як там у вас на расєї кажуть, "если враг не сдается, его уничтожают!"Так, здається.
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12.08.2022 10:08 Ответить
только смерть и политическая ситуация в росии заставит это быдло покинуть Украину...
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12.08.2022 12:24 Ответить
 
 