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Новости Война
16 538 98

Зеленский обратился к военным экспертам: Не время для тщеславия и громких заявлений

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал лица, которые комментируют события на фронте, озвучивать меньше конкретных деталей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Хочу заметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громких заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо чувствовать ответственность за каждое слово.

Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", – сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20835)


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Топ комментарии
+49
До преЗедента не доходить , що справа , далеко , не в заявах військових
екпертів , які ніби то шкодять краіні ,а справа у ФСБшних кротах на
Банковій , під його дахом !!
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12.08.2022 01:47 Ответить
+46
"Зефанати, ви думаєте я в чомусь звинувачую вашого Боневтіка?
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".

Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.

Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."

#************
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12.08.2022 03:06 Ответить
+41
війна - це точно не час для марнославства та гучних заяв. Джерело:

Вот и скажи Дерьмаку, шоб больше не заставлял тебя гундосики записывать.
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12.08.2022 01:40 Ответить
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Зеленський закликав осіб, які коментують події на фронті, озвучувати менше конкретних деталей - значить побільше конкретики від влади і бажано на всіх фронтах
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12.08.2022 01:34 Ответить
Кожного дня х**рить відрежисовані відосиики а марнославство у військових.
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12.08.2022 06:15 Ответить
Чергова перестраховка Зелепука перед залишками лохторату і зарубіжними ЗМІ. Стільки марнославства яке пре майже з усіх відосиків Верховного Янелоха немає більше ні у кого, хіба ще тільки у його холуїв-радників. Цікаво яка кінцева мета і ціль його чергового висера.
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12.08.2022 07:43 Ответить
це наїзд на генерала Марченка. вже пишуть, що нову справу проти нього відкрили((((((((((
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12.08.2022 08:16 Ответить
Все йшло по плану - Південь практично здали - і тут цей Марченко взяв і не пустив кацапів у Миколаїв. Таке не пробачають.
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12.08.2022 13:35 Ответить
а може, вони вже задумали Південь не відвойовувати назад, а подарувати пуйлу, а тут Марченко виступив і сказав, що відвоюємо. (?)
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12.08.2022 13:38 Ответить
НА ЦЕ МАЮТЬ ПРАВО ПОДОЛЯК- АРЕСТОВИЧ (радники ЄРМАКА) та ще ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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12.08.2022 01:36 Ответить
зеленський як емблема на капотi авто. єрмакъ рулить, а вiн гундосики записує.
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12.08.2022 04:08 Ответить
Какая разніца, Дєрьмак все одно першим усе доповідає *****.
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12.08.2022 01:39 Ответить
війна - це точно не час для марнославства та гучних заяв. Джерело:

Вот и скажи Дерьмаку, шоб больше не заставлял тебя гундосики записывать.
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12.08.2022 01:40 Ответить
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12.08.2022 07:15 Ответить
Ха-ха-ха!

Цей йолоп серйозно вважає, що якщо хтось про щось здогадався на основі відкритих даних, то москальскі військові до цього не дотумкають?
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12.08.2022 01:41 Ответить
До преЗедента не доходить , що справа , далеко , не в заявах військових
екпертів , які ніби то шкодять краіні ,а справа у ФСБшних кротах на
Банковій , під його дахом !!
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12.08.2022 01:47 Ответить
Він своїм кротам дуже довіряє, тому і не хоче їх звільняти. Це ж перевірені часом та справами кроти.
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12.08.2022 01:50 Ответить
так он и сам крот - до него как раз все доходит - он тупо 3 года косит под дурочка а тупые избиратели все это хавают и кивают гривами - а потом под бомбы или в беженцы
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12.08.2022 02:25 Ответить
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12.08.2022 04:38 Ответить
Ольга Рев@Olha_Rev

1. Спочатку Зє домовляється з ****** в Парижі про підготовку до капітуляції. Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, шоу з Білецьким, Зє- не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль розширили!). Додаткова опція -виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони. Верещук радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі. За знищення оборони на лініях зіткнення Верещук дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Мінстра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда,бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака.
9. Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні. Наші спортсмени як по команді обнімаються з русньою. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів медведчука. Тих самих каналів, які медведчук скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе.
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганді на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у справи Залужного і Кулеби.
14. Війна на носі.
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12.08.2022 04:45 Ответить
15.Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії. Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни. Портнова охороняють. Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції: рускіє тоже люді, оні нє хотят воєвать.Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден,бачачи капітулянтські настрої влади,робить заяву про те,що США буде підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу русні.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. За 5 годин до масштабного нападу рашки арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
21. Почалась велика війна.

І не кажіть мені, що вони не готувались. Вони дуже добре готувались. Вони працювали на росію. І зараз спокійно працюють. Бо НЕНАЧАСІ.
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага) Була маса порваних контекстів у слуг наріду. Було шоу для бідних.
Була купа корисних ідіотів, які казали, що у владі просто тупі, а не вороги (це теж було російське ІПСО). І досі кажуть, що просто тупі. Корисні ідіоти кремля.
А потім виходить такий рєзніков і на голубом глазу бреше й накидує на ЗСУ. Мовляв, то все Залужний порозміновував. А ЗСУ й мовчить. Навіть не намагається спростувати брехню. Приймає помиї, якими обливають героїв. Дозволяє поливати. Підставляє плече щурам. Бо НЕНАЧАСІ.
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12.08.2022 04:48 Ответить
Чия б корова мукала.
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12.08.2022 01:53 Ответить
Глава держави наголосив,
що необхідно відчувати відповідальність
за кожне слово.
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12.08.2022 02:00 Ответить
Він був правий, і гречка , і сірники в магазинах є .
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12.08.2022 02:45 Ответить
😏
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12.08.2022 06:26 Ответить
І ЯКОЮ ЦІНОЮ ми маємо ту "гречку" і ті "сірники"? За них десятки тисяч життям заплатили - як на фронті так і під бомбардуваннями та обстрілами міст і сіл І зараз платять! Чи не ЗАНАДДТО ВЕЛИКА ЦІНА?!
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12.08.2022 06:55 Ответить
Думаю, це був сарказм крізь сльози від Viktor про гречку та сірники.
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12.08.2022 08:21 Ответить
Тільки мертвим вони вже не потрібні
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12.08.2022 06:57 Ответить
Ви не дочитали. Розгорніть коментар повністю.
ПреЗедент пообіцяв, що в 2022 в країні пануватиме мир.
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12.08.2022 07:42 Ответить
І дійсно, нікого не вбили, всі разом зустрінуть 2023 рік. Це він про кого?
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12.08.2022 07:59 Ответить
Сказав ЗЄ, котрий піклується виключно про свої рейтинги.
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12.08.2022 02:09 Ответить
Зюзя , що ти мелеш ? Що зовсім дах поіхав ?
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12.08.2022 07:43 Ответить
і за росію, бо там його бізнес, тільки там оцінять "сватів", а що в Англії чи США їх хтось буде дивитися?
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12.08.2022 08:00 Ответить
Експердів розвелось як лайна.
І головне, що можна морозити все, що в голову прийде. Не вгадаєш - забудуть, вгадаєш - прославлять... Ніякої відповідальності.
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12.08.2022 02:23 Ответить
Галя з ПМС, тут всі експерти, які мають свою думку. От тільки ти тупа корова без думки та тільки з лайкою.
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12.08.2022 02:35 Ответить
есперДша чергова серонула...
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12.08.2022 06:57 Ответить
зеленский тупой? так арестовичу хлебало закрой а то оно уже наговорило на два тюремных срока ..
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12.08.2022 02:23 Ответить
Набирается опыта по пи..жу,готовится заменить Зелю!
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12.08.2022 02:27 Ответить
А чи не ти хрипуча Зебоневтік, гундосила про визволення півдня за 3-6 тижня. Є ще люди котрі повірили тобі, і мені мозок майже не проїли "ось побачиш скоро контр насту", а тепер сидять обісрані. Та що, замкни пельку і не гундось.
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12.08.2022 02:47 Ответить
Щоденний звіт *****,буратіно.
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12.08.2022 02:56 Ответить
Ермака/Арестовича/Резнікова це не стосується, так ?
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12.08.2022 02:59 Ответить
"Зефанати, ви думаєте я в чомусь звинувачую вашого Боневтіка?
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".

Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.

Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."

#************
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12.08.2022 03:06 Ответить
Разведка США сообщила что кремлевские власти перешли на новый этап войны. В кремле за последние несколько месяцев выделили огромные ресурсы для дескридетации президента Украины как внутри Украины, так и за ее пределами. Зрадофилы - выстроились в шеренгу для проверки в СБУ
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12.08.2022 03:17 Ответить
Vітя ідинахуй,разом з каломийським та абрамовічем,й ***** не забудьте.
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12.08.2022 03:39 Ответить
ти і твій боневтік пара дебілів з одною звивиною на двох)))
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12.08.2022 04:08 Ответить
Альоша,ця вся тухта,про нібито розповсюдження планів фільдмаршала Буратіно,дивно співпала з інтерв'ю генерала,який не дав захопити Миколаїв.
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12.08.2022 03:44 Ответить
********* завали споживач телелайна
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12.08.2022 04:30 Ответить
Дурацкий перевод стрелок с дерьмака. Пробуй исчо.
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12.08.2022 05:58 Ответить
на таком гавне, как ты - покалеченные судьбы миллионов людей...

здохни, падло...
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12.08.2022 07:03 Ответить
Звісно не час. Час щоб твій завхоз відчував себе кардіналом Рішельє.Час позбавити неугодних громадянства,захопити телеефір,щоб твоя пика з екранів не вилазила, час під шум війни підім'яти під себе всі правоохоронні органи в країні і дерибанити,дерибанити,дерибанити.
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12.08.2022 05:57 Ответить
Эксперты пистят , а мужчины воюют
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12.08.2022 06:23 Ответить
Легіон Свобода НГУ ВЧ 30/18
4 БрОП, батальйон №3
10.08.2022 пекельна битва під Зайцева, Донецька область.
Битва тривала з 7:00 і до заходу сонця, за підтримкою танків і переважаючої артилерії підари захопили наші позиції в вечері ми знищили ворога і повернули контроль над фронтом. О 18:00 наша команда з трьох людей Я (Мавр), Расист https://www.facebook.com/profile.php?id=100002144029573&__cft__[0]=AZX4NYqm0bnrj9q_IacTwxDqaZ5bQ_h_jO3IW2ryp8L382gp1sOuvGNPUqPjjw0DGGF4NjxPSOHYWGcJvnudHHVoqchxIp_9rVhjrpqyGBMJO106NpG0x5qwN3wNHDfJvGIvrsDM77CrgVNGHWoBrkLOB4JnnQPig1pBPp5iJ44InqnUHNrbK-f3d1OqGyIEmhkoyj94H6cYLD3_UCq5Bi3m&__tn__=-]K*F Олег Вячеславович Дьяков і Вандам Костя Виноградский розрахунком розхірачили їх на захопленій позиції, всі підари які забігли в бліндаж 200-ті після чого штурмова бригада 30/18 висунулась на зачистку о 18:45 нашу точку накрили касетні міни! Вже підчас мед. евакуації ми дізналися що все підчищено фронт під нашим контролем!!! Моя жертва не даремна!!!
Слава Україні!!!
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12.08.2022 06:25 Ответить
А может всех экспертов на фронт пора забрать , а верещучка будет озвучивать планы командования о контрнаступлении .

про контрнаступление на Херсон уже месяц говорят - раша с перепугу уже в 10раз увеличила там состав. Хотя месяц назад было легче оккупантов выпхать оттуда. НО Я НЕ ЭКСПЕРТ и мало знаю реальность на фронте. Sorry .
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12.08.2022 06:30 Ответить
про ситуацию и контрнаступление советую:

https://www.youtube.com/watch?v=sgy8RzIYerM&t=3s&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Кремль в шоке / Удар по базе в Саки кардинально изменил ситуацию в войне // №291 - Юрий Швец
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12.08.2022 07:06 Ответить
як можна слухати всяких Чмотів, Срєців, то рідкічні мудаки, які заробляюють гроші на триндежі ротом, а ідіоти дають їм таку можливість, бо дивляться, дають перегляди.
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12.08.2022 07:44 Ответить
Цікаве питання - що це за RU в українському Укрінформу?

«

https://www.ukrinform.ru

Новости Украины и мира. Укринформ - последние новости, новости политики, новости экономики, социальные новости, новости культуры, новости спорта, ...»⁉️⁉️⁉️
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12.08.2022 06:52 Ответить
неначасі?НАЧАСІ! саме час -перевішати усіх кротів
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12.08.2022 07:13 Ответить
Пізно пити Боржомі!! Твої зелені ідіоти вже наговорили на цю тему на 10 років наперед!! Та і сам ти вже не пам"ятаєш що базікав навіть два чи три дні тому!!
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12.08.2022 07:29 Ответить
Із заяви Президента я зрозумів, що всі військові експерти, навіть Гогішвілі, визиваються на таємні наради, на яких доводяться "оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій"? А можливо Президент мав на увазі, що в Україні тільки він і його абдристович, подоляк і дермак мають право на інформацію,
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12.08.2022 07:35 Ответить
Ти ба , яке кохання ?
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12.08.2022 07:52 Ответить
Піаритися може тільки преЗедент.
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12.08.2022 07:53 Ответить
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12.08.2022 07:55 Ответить
А ще згадаємо про історію "з домовленостями" про здачу азовців, якої виявилося що нема.
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12.08.2022 08:25 Ответить
... балачкі заважають підготовці до контрнаступу
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12.08.2022 07:55 Ответить
Заважають капітуляції від Зелі.
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12.08.2022 08:08 Ответить
Очередная тупость. Если эксперт может сказать секретные данные, то грош цена режиму секретности в армии.
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12.08.2022 08:01 Ответить
Яка гидота !
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12.08.2022 08:06 Ответить
Ганьбище!! я просто обурена! і Малярша туди ж! Це вони проти Марченка копають, уже, кажуть, і справу завели!! Печерський пагорб пише, що Єрмак там нєгодуєт!
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12.08.2022 08:25 Ответить
"Якщо ви хочете залишити по собі гучні "зелені" заголовки - це одна справа. Відверто "зелена" і безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне вимовлене слово про те, до чого готується наша держава в обороні, або у контрнаступах"
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12.08.2022 08:26 Ответить
Мені можна - а вам зась!
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12.08.2022 08:27 Ответить
Сам тріпатись припини.
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12.08.2022 08:29 Ответить
Бровки домиком, губки бантиком, )))
Хоч не поєднав в одному реченні «війна» і «нормальне життя».
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12.08.2022 08:30 Ответить
наезд на комментаторов, как понимать? Признание , шо гундосикам пришла трында? Дык, нефиг на каждом слове витрiщати очi, еще и в такт ,покачиваясь подавать корпусом тела вперед... А чего стоят крупным планом жилистые(шагреневой кожи) загребущие руки эпохи великого крадiвництва. Руки получаются на весь экран, все остальное - за лаштунками.
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12.08.2022 08:43 Ответить
Да, чуть не упустил про безсоромне свиное небритое рыло чувырлы. Хоть как под щетинуй не шифруйся, нервные тики на заточке не спрятать(признак забористости продукта споживання на протяжении всего нелошьего времени).
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12.08.2022 08:46 Ответить
півроку пачку не бриє...
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12.08.2022 09:27 Ответить
Це кропітка робота стилістів. Імідж - все.
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12.08.2022 14:11 Ответить
Министр обороны Украины Алексей Резников 10 июля рассказал британской газете https://www.dw.com/ru/glava-minoborony-zelenskij-prikazal-otvoevat-jug-ukrainy/a-62431839 The Times , что президент Владимир Зеленский поручил украинским военным подготовить план операции по возврату южных территорий страны, оккупированных российской армией.
Т.е. дедушка Пендальф Резников озвучил стратегический план РФии, а нам это комментить никак нельзя. Это можно понять, если вместо ЮГа мы вдруг деоккупируем Донбасс, как обман противника. А если нет, то это шляпа какая-то.
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12.08.2022 08:59 Ответить
"Не время для тщеславия и громких заявлений" - які гарні слова, аби ще воно їх дотримувалося.
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12.08.2022 09:04 Ответить
Та вам би все втіхаря робити!
А в обмінниках вмвіски чому заборонили?
Також фронту вредят?
А абрамович чого прилітав в Київ в началі війни?
А чорт арахамія чому втіхаря в Стамбулі зкстрічався знову з абрамовичем?
вова,ти вже на иожиттєве заробив собі!
Ми пам'ятаємо,як ти вже писав, щоб ми не наганяли напругу по здачі в полон Азов!
ти краще дєрьмака,татарова посади!
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12.08.2022 09:07 Ответить
Если держава не соблюдает права и обязанности в отношении своих граждан то и отношение граждан будет соответствующее.
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12.08.2022 09:30 Ответить
"Гучні заяви" так это к Зелешобло претензии , что ни день так какой то высер от Зеленского или его окружения.
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12.08.2022 09:32 Ответить
Не время для тщеславия и громких заявлений: скажите тихо: кто поставил прослушку Портникову, а не поставил ермаку ?
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12.08.2022 11:49 Ответить
Це привілеї самої влади давати гучні обіцянки. "Даю наказ звільняти Південь!!!", бо Абдристович сказав. що ЗСУ почали великий контр наступ, і до кінця літа все позвільняють! А я ніби в стороні."
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12.08.2022 11:53 Ответить
Їди на хер вилупок зі своїми заявами.
Знаєш, що вже срака підгорає.
Молись, чмо, щоб " Азовців" не стратили.
Бо армія прийде по тебе і за твоєю опою.
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12.08.2022 16:44 Ответить
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12.08.2022 23:55 Ответить
Передчасне розголошення інформації про деталі військової операції завдає шкоду ЗСУ - Ганна Маляр
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13.08.2022 00:15 Ответить
 
 