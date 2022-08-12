Зеленский обратился к военным экспертам: Не время для тщеславия и громких заявлений
Президент Владимир Зеленский призвал лица, которые комментируют события на фронте, озвучивать меньше конкретных деталей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Зеленского.
"Хочу заметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громких заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что необходимо чувствовать ответственность за каждое слово.
Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", – сказал Зеленский.
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Вот и скажи Дерьмаку, шоб больше не заставлял тебя гундосики записывать.
Цей йолоп серйозно вважає, що якщо хтось про щось здогадався на основі відкритих даних, то москальскі військові до цього не дотумкають?
екпертів , які ніби то шкодять краіні ,а справа у ФСБшних кротах на
Банковій , під його дахом !!
1. Спочатку Зє домовляється з ****** в Парижі про підготовку до капітуляції. Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, шоу з Білецьким, Зє- не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль розширили!). Додаткова опція -виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони. Верещук радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі. За знищення оборони на лініях зіткнення Верещук дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Мінстра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда,бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака.
9. Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні. Наші спортсмени як по команді обнімаються з русньою. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів медведчука. Тих самих каналів, які медведчук скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе.
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганді на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у справи Залужного і Кулеби.
14. Війна на носі.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії. Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни. Портнова охороняють. Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції: рускіє тоже люді, оні нє хотят воєвать.Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден,бачачи капітулянтські настрої влади,робить заяву про те,що США буде підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу русні.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. За 5 годин до масштабного нападу рашки арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
21. Почалась велика війна.
І не кажіть мені, що вони не готувались. Вони дуже добре готувались. Вони працювали на росію. І зараз спокійно працюють. Бо НЕНАЧАСІ.
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага) Була маса порваних контекстів у слуг наріду. Було шоу для бідних.
Була купа корисних ідіотів, які казали, що у владі просто тупі, а не вороги (це теж було російське ІПСО). І досі кажуть, що просто тупі. Корисні ідіоти кремля.
А потім виходить такий рєзніков і на голубом глазу бреше й накидує на ЗСУ. Мовляв, то все Залужний порозміновував. А ЗСУ й мовчить. Навіть не намагається спростувати брехню. Приймає помиї, якими обливають героїв. Дозволяє поливати. Підставляє плече щурам. Бо НЕНАЧАСІ.
що необхідно відчувати відповідальність
за кожне слово.
ПреЗедент пообіцяв, що в 2022 в країні пануватиме мир.
І головне, що можна морозити все, що в голову прийде. Не вгадаєш - забудуть, вгадаєш - прославлять... Ніякої відповідальності.
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".
Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.
Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."
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здохни, падло...
4 БрОП, батальйон №3
10.08.2022 пекельна битва під Зайцева, Донецька область.
Битва тривала з 7:00 і до заходу сонця, за підтримкою танків і переважаючої артилерії підари захопили наші позиції в вечері ми знищили ворога і повернули контроль над фронтом. О 18:00 наша команда з трьох людей Я (Мавр), Расист https://www.facebook.com/profile.php?id=100002144029573&__cft__[0]=AZX4NYqm0bnrj9q_IacTwxDqaZ5bQ_h_jO3IW2ryp8L382gp1sOuvGNPUqPjjw0DGGF4NjxPSOHYWGcJvnudHHVoqchxIp_9rVhjrpqyGBMJO106NpG0x5qwN3wNHDfJvGIvrsDM77CrgVNGHWoBrkLOB4JnnQPig1pBPp5iJ44InqnUHNrbK-f3d1OqGyIEmhkoyj94H6cYLD3_UCq5Bi3m&__tn__=-]K*F Олег Вячеславович Дьяков і Вандам Костя Виноградский розрахунком розхірачили їх на захопленій позиції, всі підари які забігли в бліндаж 200-ті після чого штурмова бригада 30/18 висунулась на зачистку о 18:45 нашу точку накрили касетні міни! Вже підчас мед. евакуації ми дізналися що все підчищено фронт під нашим контролем!!! Моя жертва не даремна!!!
Слава Україні!!!
про контрнаступление на Херсон уже месяц говорят - раша с перепугу уже в 10раз увеличила там состав. Хотя месяц назад было легче оккупантов выпхать оттуда. НО Я НЕ ЭКСПЕРТ и мало знаю реальность на фронте. Sorry .
https://www.youtube.com/watch?v=sgy8RzIYerM&t=3s&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Кремль в шоке / Удар по базе в Саки кардинально изменил ситуацию в войне // №291 - Юрий Швец
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Хоч не поєднав в одному реченні «війна» і «нормальне життя».
Т.е. дедушка Пендальф Резников озвучил стратегический план РФии, а нам это комментить никак нельзя. Это можно понять, если вместо ЮГа мы вдруг деоккупируем Донбасс, как обман противника. А если нет, то это шляпа какая-то.
А в обмінниках вмвіски чому заборонили?
Також фронту вредят?
А абрамович чого прилітав в Київ в началі війни?
А чорт арахамія чому втіхаря в Стамбулі зкстрічався знову з абрамовичем?
вова,ти вже на иожиттєве заробив собі!
Ми пам'ятаємо,як ти вже писав, щоб ми не наганяли напругу по здачі в полон Азов!
ти краще дєрьмака,татарова посади!
Знаєш, що вже срака підгорає.
Молись, чмо, щоб " Азовців" не стратили.
Бо армія прийде по тебе і за твоєю опою.