Зеленский обратился к военным экспертам: Не время для тщеславия и громких заявлений

Президент Владимир Зеленский призвал лица, которые комментируют события на фронте, озвучивать меньше конкретных деталей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Хочу заметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громких заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо чувствовать ответственность за каждое слово.

Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", – сказал Зеленский.

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