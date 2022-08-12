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Новости Война
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Воюющий на Херсонщине оккупант жалуется родственникам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант, находясь в Херсонской области, рассказывает о том, что их никто не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет, - жена коллаборанта в перехвате ГУР не скрывает разочарования от РФ. АУДИО

армия РФ (19650) разведка (4193) перехват (345)


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Топ комментарии
+23
менять будут если попадете в плен. Но это если вам повезет. Ну, а если не повезёт, то повезет родственникам, и в семье появится "гранта". Но это не точно, многие пропадают без вести в эпицентре взрыва.
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12.08.2022 02:04 Ответить
+15
У чорному пакеті додому поїдеш, рідня вже зачекалась.
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12.08.2022 02:17 Ответить
+14
Забирайтеся геть , кляті орки , з нашоі землі і живіть своїм життям !
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12.08.2022 01:59 Ответить
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Забирайтеся геть , кляті орки , з нашоі землі і живіть своїм життям !
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12.08.2022 01:59 Ответить
Нравится не нравится........
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12.08.2022 02:02 Ответить
менять будут если попадете в плен. Но это если вам повезет. Ну, а если не повезёт, то повезет родственникам, и в семье появится "гранта". Но это не точно, многие пропадают без вести в эпицентре взрыва.
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12.08.2022 02:04 Ответить
Патерьнет
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12.08.2022 02:06 Ответить
"...многие пропадают без вести в эпицентре взрыва", - типо, в передвижных "освенцимах".
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12.08.2022 08:19 Ответить
У чорному пакеті додому поїдеш, рідня вже зачекалась.
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12.08.2022 02:17 Ответить
Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!

Просто новый хит
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12.08.2022 02:18 Ответить
Ну что кацапы,расчитывали на радостную встречу с цветами,а встретили пиз.....ми и мешками.
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12.08.2022 02:21 Ответить
Как это их не встретили цветами? А "Гвоздики" А "Пионы"? А "Гиацинты"?
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12.08.2022 03:48 Ответить
Ну,если уж справедливости ради надо сказать,что мешки они с собой тоже привозили.
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12.08.2022 10:51 Ответить
Той момент, коли навіть гандони міняють, а тебе - ні
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12.08.2022 02:56 Ответить
Спасибо, поднимает настроение. Причем в этой записи четко слышны русские акценты говорящих, явно не ОРДЛО.
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12.08.2022 03:47 Ответить
Почему это не меняют??? ЗСУ очень даже хорошо вас меняет! 10 ванек пришло, 10 зажмурилось... хорошо вас меняют! Не забывайте еще дятлов присылать...
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12.08.2022 05:02 Ответить
Сынуля, держись там. Всё будет за@бись. Ведь у папы скоро появится "Лада калина"👍
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12.08.2022 06:14 Ответить
Нащо таке печатати? Можна подумати, що у аквафрешів все так погано, а по факту вони продовжують захоплювати наші території. А нас радують ось такими новинами.
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12.08.2022 06:36 Ответить
Чув щось про ІПСО? Оце воно і є
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12.08.2022 07:04 Ответить
бридких кацапів потрібно тільки утилізовувати
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12.08.2022 06:38 Ответить
Когда батя говорил "Всё будет за*бись!", он уже предсталял как разъезжяет на новеньких жигулях, по мухосранску.
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12.08.2022 07:21 Ответить
Смерть выродкам с болот мацковии!
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12.08.2022 08:43 Ответить
Геннадий Корбан резко высказался о заявлениях представителей украинской власти об освобождении Херсона «за 3-6 недель» - Корбан заявил, что они являются обманом.
По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ, т. е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.

«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - заявил он.

Корбан рассказал американцам, что в планах России - взятие Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей: «Отрезать Украину от моря, и сделать Украину внутренним государством». После чего недолго и Днепропетровщине перейти под контроль Армии России.
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12.08.2022 09:51 Ответить
Походу Корбан-барабан отрабатывает кацапские тугрики.
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12.08.2022 12:27 Ответить
корбан це брехлива російська наволоч, і він що завгодно буде верзти, щоб йому дали відсмоктати пуйловський х..й
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13.08.2022 19:21 Ответить
Ще трошки потерпіть! З мішками зараз наряжонка. Як тільки отримають, так вас одразу і заберуть.
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12.08.2022 12:54 Ответить
Что папки что мамки что детки в мордоре, всё конченая мразота. Уже слушать противно скулёж этих свинособак.
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12.08.2022 14:46 Ответить
 
 