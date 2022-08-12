Воюющий на Херсонщине оккупант жалуется родственникам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехват ГУР. АУДИО
Российский оккупант, находясь в Херсонской области, рассказывает о том, что их никто не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны ВСУ.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.
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Просто новый хит
По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ, т. е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.
«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - заявил он.
Корбан рассказал американцам, что в планах России - взятие Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей: «Отрезать Украину от моря, и сделать Украину внутренним государством». После чего недолго и Днепропетровщине перейти под контроль Армии России.