Воюющий на Херсонщине оккупант жалуется родственникам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант, находясь в Херсонской области, рассказывает о том, что их никто не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.

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