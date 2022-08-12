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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты пытались наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но успеха не имели, у Песков и Кодемы идут бои, - Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты вели наступательные бои вблизи ряда населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но успеха не имели и вынуждены были отойти, у Кодемы и Песков боевые действия продолжаются.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 12 августа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто семидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Авиационная группировка врага поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий на Донецком направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.

Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лебяжье, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. У последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.

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На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского.

Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично имел успех.

Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выимка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.

Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у поселка Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Владимировка, Богоявленка, Новоданиловка, Орехов, Новополь, Новоселка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

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На Южнобугском направлении, с целью сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Лепетиха, Тополино, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка.

Нанес авиационные удары вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного. Вел воздушную разведку БПЛА.

Корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся два их носителя.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+4
"Складываются" некорректно говорить, потому что они не складываются, а их складывают. Полный пакет успеха потом домой возвращается.
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12.08.2022 09:10 Ответить
+4
Геннадий Корбан резко высказался о заявлениях представителей украинской власти об освобождении Херсона «за 3-6 недель» - Корбан заявил, что они являются обманом.
По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ, т. е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.

«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - заявил он.
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12.08.2022 09:52 Ответить
+3
Много частичных успехов РФ - они в итоге складываются в один целый успех?
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12.08.2022 09:05 Ответить
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Много частичных успехов РФ - они в итоге складываются в один целый успех?
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12.08.2022 09:05 Ответить
"Складываются" некорректно говорить, потому что они не складываются, а их складывают. Полный пакет успеха потом домой возвращается.
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12.08.2022 09:10 Ответить
Судя по карте Deep State у противника там не частичный ,а полный успех и Зайцево уже целиком оккупировано
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12.08.2022 09:25 Ответить
https://espreso.tv/vorog-mae-chastkoviy-uspikh-u-napryamku-gorlivka-zaytseve-ydut-boi-bilya-piskiv-i-kodemi-genshtab-zsu
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12.08.2022 09:30 Ответить
Геннадий Корбан резко высказался о заявлениях представителей украинской власти об освобождении Херсона «за 3-6 недель» - Корбан заявил, что они являются обманом.
По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ, т. е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.

«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - заявил он.
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12.08.2022 09:52 Ответить
Це зветься Дезорієнтацієй суспільства,з використанням ПІАР технологій. Ціль:-емоційне виснаження суспільства
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12.08.2022 14:09 Ответить
мне одно волнует или выводите парней или поддержите Хаймарсами штурмовиками и гаубицами.. ну что это за война когда солдат тупо оставляют под грады и шквальную артилерию без всякой поддержки требуя при этом выполнения невыполнимых заданий
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12.08.2022 09:59 Ответить
Нету тех хаймарсов и артиллерии в достаточных количествах, для поддержки ,что тут непонятного и скорее вряд ли они появятся до октября месяца. Хотя у меня есть подозрение ,что они вообще не появятся и после октября в достаточных количествах. Так что и дальше в сводках генштаба каждый день или через день будем читать о частичных успехах противника и обратите внимание на донецком направлении ,пока он всю донецкую область не оккупирует.Видать судьба донбасса как ни крути уже решена в том числе и с молчаливого согласия наших западных союзников .Судьба других оккупированных территорий по моему мнению ещё под вопросом
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12.08.2022 10:49 Ответить
Маньовр,удар; меньовр,удар.... Й непотрібно інтеллектуальну неспроможність прикривати піснями про недостатність озброєнь. Херовому генералу,завше срака замість голови заважала. Керівництво військами- не зірочки,лампаси,черево,й пиха... Здатність,мислити,берегти людей й досягати перемог. Небачу за генералитетом відповідності рівню роботи бійців на передовій. Сумнівна відповідність
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12.08.2022 13:56 Ответить
Ще в 2014р ,ситуація формулювалася:- перемога можлива за умови команди:- генштаб на вихід
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12.08.2022 13:58 Ответить
Нам дають рівно стільки зброї, щоб рашка завязла, але і щоб і не була розгромлена. Ну не має інших пояснень. Вже навіть американські генерали визнать, що США спроможна була б краще озброювати Україну, але політичне керівництво має свою думку про це постачання зброї.
На жаль у українців не має іншого вибору, ніж боротися тим, що є, так як підготовку до війни в власній країні було зірвано.
Щось мені здається, що Херсон ми повернемо і це буде подана як велика перемога. А ось схід країни....Донбас, якесь погане почуття, що це все йде по якомусь сценарію.
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12.08.2022 11:02 Ответить
Враження що підрозділи використовуються на виснаження й винищення. Слаька надія,що це наслідок роботи кількох генералів,більше схоже на цілеспрямовану діяльність. Чим дальше тим менше довіри до поточного генералітету
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12.08.2022 13:48 Ответить
Нам дають рівно стільки ... Нам,дають,скільки дають...! Це,зовнішній посил,зовнішні обставини. Погано,що керівництво вживається в цю ідеологему й підстосовується під неї. З одним й тим же інструментом,можна зробити різну кількість роботи й різної якості. Все залежить від уористувача інструменту. Дуже великі дисонанси до використання захисників,зброї,й управління,якості рішень
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12.08.2022 14:06 Ответить
Може Генштабу час змінити підходи до ведення дій на східних напрямках. Щось небагато розуму вкладується в управління військами
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12.08.2022 13:44 Ответить
Враження,що генштабу нема,чим хвалитися. Зі зведень:- статистичні дописи служби статистики
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12.08.2022 14:24 Ответить
Читаю комменти, люди для ах усе пропало свіженькі. Питання навіщо вони тут,коли не вірять ЗСУ, виказуючи своє фе без теми.
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12.08.2022 14:40 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.08.2022 16:12 Ответить
 
 