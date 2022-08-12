Оккупанты пытались наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но успеха не имели, у Песков и Кодемы идут бои, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты вели наступательные бои вблизи ряда населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но успеха не имели и вынуждены были отойти, у Кодемы и Песков боевые действия продолжаются.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 12 августа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, начались сто семидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Авиационная группировка врага поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий на Донецком направлении.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.
Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лебяжье, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.
На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. У последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.
На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского.
Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.
В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично имел успех.
Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выимка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.
Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у поселка Пески.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Владимировка, Богоявленка, Новоданиловка, Орехов, Новополь, Новоселка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.
На Южнобугском направлении, с целью сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Лепетиха, Тополино, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка.
Нанес авиационные удары вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного. Вел воздушную разведку БПЛА.
Корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся два их носителя.
Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.
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По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ, т. е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.
«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - заявил он.
На жаль у українців не має іншого вибору, ніж боротися тим, що є, так як підготовку до війни в власній країні було зірвано.
Щось мені здається, що Херсон ми повернемо і це буде подана як велика перемога. А ось схід країни....Донбас, якесь погане почуття, що це все йде по якомусь сценарію.