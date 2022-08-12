361 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 706 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 1067 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 12 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось 361. Выросло количество раненых более 706.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 372, Харьковской - 197, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40", - говорится в сообщении.

10 августа в результате обстрела Никополя Днепропетровской области получила ранение 13-летняя девочка.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2321 учебных заведений. Из них 286 разрушены полностью.