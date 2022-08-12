Глава НС "Укроборонпрома" Милованов обратился к обществу: "Сколько внедорожников нужно для армии?"

Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов обратился к украинцам с вопросами, сколько всего внедорожников и пикапов нужно Вооруженным силам Украины.

Свои вопросы Милованов разместил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Два вопроса для вас:

1. Сколько сейчас нужно всего внедорожников и пикапов для ВСУ? 1 тыс, 10 тыс, 100 тыс?

2. Сколько внедорожников и пикапов есть сейчас в Украине, которые не используются (владельцы уехали за границу, нет нужды, дорого / есть альтернатива и т.д.)?", - обращается он с вопросами.

Кроме того, он спрашивает также: "Стоит ли использовать простаивающие внедорожники и пикапы на нужды ВСУ? Если так, как правильно и справедливо это делать? Если нет, то почему это правильно?"

"Спасибо за разумные и конструктивные ответы", – добавляет Милованов.

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