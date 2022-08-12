Глава НС "Укроборонпрома" Милованов обратился к обществу: "Сколько внедорожников нужно для армии?"
Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов обратился к украинцам с вопросами, сколько всего внедорожников и пикапов нужно Вооруженным силам Украины.
Свои вопросы Милованов разместил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Два вопроса для вас:
1. Сколько сейчас нужно всего внедорожников и пикапов для ВСУ? 1 тыс, 10 тыс, 100 тыс?
2. Сколько внедорожников и пикапов есть сейчас в Украине, которые не используются (владельцы уехали за границу, нет нужды, дорого / есть альтернатива и т.д.)?", - обращается он с вопросами.
Кроме того, он спрашивает также: "Стоит ли использовать простаивающие внедорожники и пикапы на нужды ВСУ? Если так, как правильно и справедливо это делать? Если нет, то почему это правильно?"
"Спасибо за разумные и конструктивные ответы", – добавляет Милованов.
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Мало того що Укроборонпром це пародія на організацію яка забеспечує зброєю
і обладнанням ЗСУ, так вони ще нахабно граблі свої сують до кишень громадян
"Я спросил у ясеня...
Я спросил у осени...
Я спросил у тополя...
Я спросил у доктора ..."
а "поставили их на такую серьезнейшую должность" 73 дупоголових.
не варто приділяти увагу дрібному лайну, коли влада завалена великим
Может потому что именно на таких проще списать все грехи,воровство и т.д.
їй потрібні мрапи.
через те, що держава не забезпечує армію мрапами і почалася хе*ня з позашляховиками та пікапами.
щоб це виправити треба
1. на армію 30% б'юджету
2. військовий збір не в державу а волонтерам
3. ганебна смерть через шибеницю військовим, які розкрадатимуть армійське добро чи армійські гроші
але головне що треба це перестати дрочити на всіляких порошенків та зеленських а більше вірити в людську самоорганізацію та просування у владу від народа а не від олігархів.
Я людина проста. бачу, як хтось кидається лайном в Порошенка - вважаю це лайно кацапом або малоросом. Бо якби не Порошенко в 2014 став президентом, а отаке як в 2019 вибрали, то я б вже в землі лежав, як зараз лежать жителі Бучі, Ірпеня, Маріка.
Они тебя, гниду, от смерти спасают, а тебе им машины жалко?
Хотя, ты бы рад был на расее жить.
1. На хіба з бюджету годується стадо дармоїдів: Верховна зрада, кабмін, ОП? Ці суки все одно не несуть жодної користі державі, як в мирний час, так і під час війни.
2. Раз нема причин годувать з бюджету стадо дармоїдів з п.1, то значить треба продать всі держвні дачі, доміки, квартирки для депутатських та міністерських шлюх, для їх родичів та любих друзів, машинки класу а+ з броньованим склом, чартерні літаки, гелікоптери, яхти-******, і так далі, і так далі, і так далі.
3. На вилучені кошти купити США, щоб воювали (і гинули) замість нас, Ізраїль (щоб бомбили кацапів замість нас, бо нам же не можна, ****), та Швейцарію, в яку переселити всіх ЗСУшників на ПМЖ, бо вони заслужили це як ніхто.
4. А конкретно мілованова посадить не на пляшку від шампанського, а на саму справжню палю, як в часи Хмельницького, і поставить цю палю на Майдані, поруч з усіма такими ж "діячами" з 95 кварталу. І за 5 гривень кожному бажаючому українцю дозволяти плюнути в харю одному "діячу", а за 20 - вдарити кулаком. Всі гроші знову ж таки на ЗСУ. (Персонально я готовий задонатити 20000 за пару годин з гетманцевим вже зараз).