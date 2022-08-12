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Новости Война
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Глава НС "Укроборонпрома" Милованов обратился к обществу: "Сколько внедорожников нужно для армии?"

пікап

Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов обратился к украинцам с вопросами, сколько всего внедорожников и пикапов нужно Вооруженным силам Украины.

Свои вопросы Милованов разместил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Два вопроса для вас:

1. Сколько сейчас нужно всего внедорожников и пикапов для ВСУ? 1 тыс, 10 тыс, 100 тыс?

2. Сколько внедорожников и пикапов есть сейчас в Украине, которые не используются (владельцы уехали за границу, нет нужды, дорого / есть альтернатива и т.д.)?", - обращается он с вопросами.

Кроме того, он спрашивает также: "Стоит ли использовать простаивающие внедорожники и пикапы на нужды ВСУ? Если так, как правильно и справедливо это делать? Если нет, то почему это правильно?"

"Спасибо за разумные и конструктивные ответы", – добавляет Милованов.

Также смотрите: Корбан передает на фронт 60 машин, несмотря на лишение гражданства Зеленским. ВИДЕО

Глава НС Укроборонпрома Милованов обратился к обществу: Сколько внедорожников нужно для армии? 01

авто (4219) помощь (7866) ВСУ (6686) Милованов Тимофей (289)


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Топ комментарии
+118
Йди на *** дебіл
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12.08.2022 08:57 Ответить
+80
скажіть цьому дебілу, що його справа - відповідати на запитання, а не задавати їх
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12.08.2022 09:00 Ответить
+72
Правильный ответ: дебил, мля...
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12.08.2022 08:58 Ответить
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Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - дебіл,пля...
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12.08.2022 12:56 Ответить
Та пішов ти на по адресі руского корабля Зе тварина.
Мало того що Укроборонпром це пародія на організацію яка забеспечує зброєю
і обладнанням ЗСУ, так вони ще нахабно граблі свої сують до кишень громадян
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12.08.2022 12:58 Ответить
*****.
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12.08.2022 12:59 Ответить
придурок. спроси в МО, сколько и чего нужно..... 2. сократи гос аппарат , депутатов, судей и купи для Армии все что нужно!!!
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12.08.2022 13:06 Ответить
Глава Укроборонпрома идёт в народ.Преданность, не означает компетентность.Закройте ему рот.
"Я спросил у ясеня...
Я спросил у осени...
Я спросил у тополя...
Я спросил у доктора ..."
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12.08.2022 13:11 Ответить
Кремлевский хмырь Джугашвили просил у Рузвельта 500 000 Студэбэккеров для советских сраных Катюш получил за 4 года...450 тысч...просил 2 миллиона тонн тушонки Рузвельта и бинтов с ватой и Пенициллином тонны...и много чего ещё клянчил... более подробно смотрите Марк Солонин..Лэнд-лиз для дохлого Сссра
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12.08.2022 13:11 Ответить
Как можно было поставить на такую серьезнейшую должность во время войны дебиловатого Милованова? Как от всякого дебила, от него можно ожидать всего, чего угодно.
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12.08.2022 13:12 Ответить
арахамське/безугле/зеленське етс - більше дебіли, відповідно посаді! та фактично.
а "поставили их на такую серьезнейшую должность" 73 дупоголових.
не варто приділяти увагу дрібному лайну, коли влада завалена великим
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12.08.2022 15:11 Ответить
Ну он не глава Укоборонпрому. Глава Гусев, что впрочем на работу оборонных предприятий также никак не влияет.
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12.08.2022 17:17 Ответить
Как можно было поставить на такую серьезнейшую должность во время войны дебиловатого Милованова?
Может потому что именно на таких проще списать все грехи,воровство и т.д.
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13.08.2022 10:51 Ответить
Давайте начнем с более простого вопроса. Г-н Милованов, а сколько у Вас автомобилей? Каких именно?
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12.08.2022 13:18 Ответить
Вот я могу прочитать, что пожертвовал Порошенко, Корбан, Гончаренко и др. А что пожертвовал Ермак, Зеленский, Коломойский, Арахамия? Или они это делают не афишируя?
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12.08.2022 17:20 Ответить
нічого дивного. Просто така реакція Козиря. Пороз завіз позашляховики, Гена завіз аж 60 штук. Тому і ермак психує. А Милованов, як ідіот, просто питає, скільки потрібно цих джипів, давайте реквізуємо у власників. Уже все відомо про квартал 95 картавих, а тепер сміливо можна називати квартал 95 картавих ідіотів.
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12.08.2022 13:27 Ответить
Г-н Милованов, начните с себя и с зажравшегося квартала!
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12.08.2022 13:38 Ответить
хотел ****** послать накуй но уже не однократно послали до меня, тогда пошлю его начальника, гей начальник ты дурак такого идиота держать у власти?
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12.08.2022 13:50 Ответить
Дурак - это человек не на своем месте!!! Они там все не на своем месте!
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12.08.2022 17:21 Ответить
Debil is stai debilow.
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12.08.2022 13:50 Ответить
Придурок, навіть до двох не вміє рахувати...
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12.08.2022 13:53 Ответить
Тупой и еще тупее...
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12.08.2022 14:10 Ответить
убоге якесь ...
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12.08.2022 14:13 Ответить
Мерзотник. Нехай звернеться до військових й військових експертів... Дегенерат,й паяц
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12.08.2022 14:22 Ответить
Тімоха прикінь скоко пікапів можна купити на 50 000 дол. ( кожний міс. допплата н. д.) ×235=...В тебе є ще питання, дебіле...
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12.08.2022 14:33 Ответить
Я перепрошую, це той самий що дебіл? Тоді якщо у нього є питання, то в мене до нього в мене питань взагалі нема.
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12.08.2022 14:36 Ответить
Этот дебил Милованов(это он сам про себя так сказал на одном из эфиров ТВ) точно дебил и дебильные вопросы задаёт!!Ты лучше Милованов опубликуй сколько финансов, перечисли лично ты и Депутаты ВР ,Министры кабмина и прочая чиновничья шалупонь на нужды-потребы ЗСУ ??Сколько??..Лично я не слыша и не читал ни разу , За 168 дней войны, чтобы Депутаты ВР перечислили одноголосно пол-месячной зарплаты на нужды ЗСУ!! Зато себе депутаты, молча и нагло , в период войны значительно увеличили зарплату!!Вопрос . За что??...Зато что ни хрена не делают уже пол-года и работают в пол-силы!! Почему слова депутатов расходятся с делом (Кроме ПОРОШЕНКО)!! Остальные заныкали все награбленное у народа и только Призывают всех граждан Украины, потуже затянуть поясок и отдать последнюю рубаху на нужды ЗСУ !! ......И президент Зеленский тоже заныкал всё свои миллиардные сбережения В Лондоне , Крыму , Швейцарии , !!.... Нет бы купить для ЗСУ, за свои наличные, пару НАЙМЕРСОВ или десяток танков.. Не бойся, Зеленский, не обеднеешь.. Заграбастал незаконно ведь до хрена с Украинского народа!! За не оплату, Одних налогов, на офшорах сколько сэкономил-а попросту украл!!!??
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12.08.2022 14:43 Ответить
Зеленый идиот из оборонпрома спрашивает у рядовых граждан-"скоко позашляховиків потрібно ЗСУ?" Все что надознать о зеленой власти. Там прохфессор на прохфесоре...
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12.08.2022 14:44 Ответить
Ну а що ви чекали від влади,яка перетворила життя десятки мільйонів на свою приватну властність,а людей на бесправные кріпацьке бидло?Рабу майно не дозволено мати.Готуйтеся.
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12.08.2022 15:19 Ответить
Що,розкуркулення вже почалися чи ще ні?Нащадки картавих комісарів все більш і більш входять в смак.Гени ...
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12.08.2022 15:30 Ответить
Це той що признався що він дебіл???? то зрозуміло чому такі питання....
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12.08.2022 15:38 Ответить
Милованов, ти вже віддав свій позашляховик для ЗСУ, чи переписав його на тещу перед зверненням до народу.
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12.08.2022 15:44 Ответить
Який голова УкрОборонПрому такі і відповіді......
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12.08.2022 15:44 Ответить
Кончений...АМІНЬ.
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12.08.2022 16:24 Ответить
армії пікапи та позашляховики не потрібні.

їй потрібні мрапи.
через те, що держава не забезпечує армію мрапами і почалася хе*ня з позашляховиками та пікапами.

щоб це виправити треба

1. на армію 30% б'юджету

2. військовий збір не в державу а волонтерам

3. ганебна смерть через шибеницю військовим, які розкрадатимуть армійське добро чи армійські гроші

але головне що треба це перестати дрочити на всіляких порошенків та зеленських а більше вірити в людську самоорганізацію та просування у владу від народа а не від олігархів.
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12.08.2022 16:27 Ответить
Порошенко це і є людська самоорганізація. А Ви думав, що це все Держдєп ??
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12.08.2022 16:39 Ответить
Нє, він думає, що здав на ЗСУ 5 гривень в фонд юнайтед24, і гєрой тіпа.
Я людина проста. бачу, як хтось кидається лайном в Порошенка - вважаю це лайно кацапом або малоросом. Бо якби не Порошенко в 2014 став президентом, а отаке як в 2019 вибрали, то я б вже в землі лежав, як зараз лежать жителі Бучі, Ірпеня, Маріка.
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12.08.2022 16:45 Ответить
Да убейте его уже кто-нибудь. Полудурошное...
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12.08.2022 16:36 Ответить
Сколько СЗУ скажут -- столько и дай. + еще пол-столько.
Они тебя, гниду, от смерти спасают, а тебе им машины жалко?

Хотя, ты бы рад был на расее жить.
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12.08.2022 16:37 Ответить
Нє, Милованов викладач у США, професор.
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12.08.2022 16:40 Ответить
Простим Милованова. Парень просто на солнце перегрелся
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12.08.2022 16:43 Ответить
Питання до милованова "1.Яка в тебе зарплата ? 2.Яку користь ти приносиш державі " Окрім того, "Чи варто використовувати держслужбовців, які простоюють, та получають за це шаленні гроші на потреби ЗСУ? Якщо так, як правильно і справедливо це робити? Якщо ні, то чому це правильно?"
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12.08.2022 16:53 Ответить
Бачу уродів і в тилу вибивати теба... Урод...
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12.08.2022 16:58 Ответить
Дебіл може поставити одне питання на яке 10 мудреців не знайдуть відповідь.
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12.08.2022 16:59 Ответить
Повірте,він далеко не дебіл. В напіввійськових законів є положення про вилучення особистого автот ранспорту на оборонні цілі,тому, він прощупує питання, а там дойдуть і до примусового вилучення машин, замість їх централізованої закупівлі.м
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12.08.2022 17:04 Ответить
дык вроде есть реестры таможня\ппс кто там еще, есть армия, там есть тоже реестры, вроде как - зачем спрашивать на фейсбуке? если нет доступа к гостайне \ реестрам и т.п. - опять же, зачем спрашивать? закон есть, это да, изымать имеют полное право, потому что война, иначе эти машины вообще никому скоро не понадобятся.
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12.08.2022 18:11 Ответить
Суспільство теж задає питання, назустріч:
1. На хіба з бюджету годується стадо дармоїдів: Верховна зрада, кабмін, ОП? Ці суки все одно не несуть жодної користі державі, як в мирний час, так і під час війни.
2. Раз нема причин годувать з бюджету стадо дармоїдів з п.1, то значить треба продать всі держвні дачі, доміки, квартирки для депутатських та міністерських шлюх, для їх родичів та любих друзів, машинки класу а+ з броньованим склом, чартерні літаки, гелікоптери, яхти-******, і так далі, і так далі, і так далі.
3. На вилучені кошти купити США, щоб воювали (і гинули) замість нас, Ізраїль (щоб бомбили кацапів замість нас, бо нам же не можна, ****), та Швейцарію, в яку переселити всіх ЗСУшників на ПМЖ, бо вони заслужили це як ніхто.
4. А конкретно мілованова посадить не на пляшку від шампанського, а на саму справжню палю, як в часи Хмельницького, і поставить цю палю на Майдані, поруч з усіма такими ж "діячами" з 95 кварталу. І за 5 гривень кожному бажаючому українцю дозволяти плюнути в харю одному "діячу", а за 20 - вдарити кулаком. Всі гроші знову ж таки на ЗСУ. (Персонально я готовий задонатити 20000 за пару годин з гетманцевим вже зараз).
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12.08.2022 17:04 Ответить
Если что-то надо от общества, подымай военный сбор, по-другому не получится.
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12.08.2022 17:24 Ответить
Ще один провладний ушльопок.
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12.08.2022 17:27 Ответить
Боже, яке кончене.
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12.08.2022 17:42 Ответить
Нет, ну он сам сказал, что дибил, но зачем же утверждать сказанное? Может у минобороны спросить сколько нужно внедорожников, а ещё лучше у Пороха спросить, вот он как то знает потребности ЗСУ, а Милованов не знает, хотя Милованов должен знать, но не знает, видимо потому, что дибил.
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12.08.2022 17:56 Ответить
кому он там в фейсбуке задает вопросы? и зачем? и чем вообще занимается "наглядова рада" во время войны? это ж уже не мирное время попилов ********** бабла. за неправильные\ невовремя\ некомпетентные и т.п. советы\решения и т.п. нужно сажать и проверять пособничество\работу на оккупантов и т.п. "на фейсбуке написали" оно как отмазка не тянет, скорее наоборот.
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12.08.2022 18:05 Ответить
Вот да, интересно, глава набсовета Укроборонпрома спрашивает в Фейсбуке, что нужно для армии, вот профессионализм где )))))
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12.08.2022 19:13 Ответить
1 млн потрібно. Дибіле
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12.08.2022 19:08 Ответить
Понапризначали *спеців* от і маємо результати
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12.08.2022 19:12 Ответить
Милованов уже з'їв оселедця? То треба йому дати нового!
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12.08.2022 20:02 Ответить
Так гарно наглядали та зряплату получали що як ворог прийшов нічого свого не було Всі програми закрили військо скоротили будівництво будували Пішли жебраками просити Від Укроборонпрому майже нічого не залишилося Донаглядалися
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12.08.2022 20:34 Ответить
Воно запитує не у Резнікова, чи Залужного, а у народа... .
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13.08.2022 06:20 Ответить
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