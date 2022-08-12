В течение суток враг обстреливал из артиллерии Николаев и громады, один человек погиб, - Ким

В Николаевской области несколько громад под постоянным огнем, оккупанты стреляют по населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

За сутки в области зафиксированы обстрелы нескольких громад и областного центра. В Николаеве утром, 11 августа, из-за вражеских обстрелов загорелся жилой дом в Корабельном районе города. Пострадавших нет.

Враг нанес удары по селам Шевченковской громады. В селе Заря разрушены два жилых дома. Зафиксировано попадание снарядов по окрестностям села. Пострадавших нет.

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Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. 11 августа оккупанты обстреляли села Лепетиха и Кавказ. В результате обстрелов поселка Березнеговатое погибла женщина, повреждены жилые дома. Подробная информация уточняется.

Вчера, 11 августа, около 18:00, зафиксированы вражеские обстрелы за пределами села Широкое и по территории села Поляна Широковской громады В результате чего повреждены жилые дома. Ночью, 12 августа, около 1 часов, оккупанты обстреляли территории за пределами населенных пунктов.

Российские оккупанты били по территории сел Константиновка и Новониколаевка Первомайской громады. Пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.

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В результате артиллерийских обстрелов со стороны российских войск вспыхнули два пожара в Галицыновском и Балабановском лесном урочище.

12 августа, около 5:20, зафиксированы обстрелы в окрестностях села Парутино Куцурубской громады. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.