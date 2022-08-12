Россияне усиливают охрану участка украинско-российской границы в Брянской области, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты усиливают охрану участка границы с Украиной в Брянской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской области", - говорится в сообщении.

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