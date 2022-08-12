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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне усиливают охрану участка украинско-российской границы в Брянской области, - Генштаб ВСУ

кордон

Российские оккупанты усиливают охрану участка границы с Украиной в Брянской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской области", - говорится в сообщении.

Читайте: Отражены штурмовые действия врага на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) граница (5303)


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І муха не пролетить.
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12.08.2022 09:16 Ответить
Мабуть, "бздять", щоб не було "Зябрівки-2" - тільки вже на території Брянщини! Бо теж може хтось "невдало покурить" коло артскладів, з яких кацапи снаряди й міни беруть для обстрілів Чернігівщини і Сумщини
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12.08.2022 09:18 Ответить
В подмосковном Днепрорудном сгорела воинская часть...злые языки кажуть что казарма была деревянной ..о дохляках не сообщается...типа патерь Нет...
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12.08.2022 09:23 Ответить
Брянська кажете?

В найкращих традиціях енкаведистів та на відновлення "істарічєскай справєдлівасті" (про яку весь час торочить юхло) по Брянщині скоро буде бігати партизанський загін Ковпака.
А скажуть, що то укроДРГ ОУНівців та УПАшників які злісно порушують правила протипожежної безпеки
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12.08.2022 09:53 Ответить
 
 