Россияне усиливают охрану участка украинско-российской границы в Брянской области, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты усиливают охрану участка границы с Украиной в Брянской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской области", - говорится в сообщении.
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В найкращих традиціях енкаведистів та на відновлення "істарічєскай справєдлівасті" (про яку весь час торочить юхло) по Брянщині скоро буде бігати партизанський загін Ковпака.
А скажуть, що то укроДРГ ОУНівців та УПАшників які злісно порушують правила протипожежної безпеки