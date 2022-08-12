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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,2 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 849 танков и 4 108 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

танк,рф

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно становлять:

личного состава - около 43200 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1849 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4108 (+8) ед,

артиллерийских систем - 975 (+1) ед,

РСЗО  - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 136 (+2) ед,

самолетов - 233 (+1) ед,

вертолетов - 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 778 (+6),

крылатые ракеты - 185 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3021 (+3) ед,

специальная техника - 90 (+0).

Читайте: Россияне усиливают охрану участка украинско-российской границы в Брянской области, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,2 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 849 танков и 4 108 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) уничтожение (7229) техника (1748) потери (4428)


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Плюс один танчик в колгоспи им.мудищева..
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12.08.2022 09:44 Ответить
Авіація і ППО це добре.
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12.08.2022 09:56 Ответить
Доречі - з дном ввс рифи!
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12.08.2022 11:34 Ответить
У кацапів новшество, не вивиси, а викиси вони іще до всього кацманавти.
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12.08.2022 12:55 Ответить
Космічні довбой@би.
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12.08.2022 13:07 Ответить
Ще +200 двохсотих. Якась містична та сакральна цифра для кацапів. Але ж ми, начебто, ще й не починали. Отже, чекайте кляті падлюки, коли ми врешті-решт вже почнемо! Тоді живі москалі будуть заздрити двохсотим
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12.08.2022 10:00 Ответить
Путін наближається до замовлених 45 000 мішків для трупів. Що далі? Доведеться дозамовлять?
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14.08.2022 17:33 Ответить
 
 