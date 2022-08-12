Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,2 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 849 танков и 4 108 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно становлять:

личного состава - около 43200 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1849 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4108 (+8) ед,

артиллерийских систем - 975 (+1) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 136 (+2) ед,

самолетов - 233 (+1) ед,

вертолетов - 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 778 (+6),

крылатые ракеты - 185 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3021 (+3) ед,

специальная техника - 90 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.