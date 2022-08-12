В Славянске оккупанты ударили по микрорайону Черевковка, уничтожено несколько домов, - мэр Лях

Оккупанты снова обстреляли Славянск, под обстрел попал микрорайон.

Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью 12 августа оккупанты обстреляли микрорайон Черевковка. В результате разрушены несколько частных домов и сгорели два автомобиля. Пострадавших в результате атаки нет.

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В городе уже три месяца нет централизованной подачи воды, подвоз осуществляют автомобилями. Каждый день идет эвакуация. За прошедший месяц 1202 человека из Славянской громады, из них - 226 детей.

Организован вывоз маломобильных людей санитарными вагонами в Днепр, эвакуационными поездами в Кировоградскую область или во Францию. Ежедневно выезжают от 30 до 50 жителей громады.

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