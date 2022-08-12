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В Славянске оккупанты ударили по микрорайону Черевковка, уничтожено несколько домов, - мэр Лях

словянськ

Оккупанты снова обстреляли Славянск, под обстрел попал микрорайон.

Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью 12 августа оккупанты обстреляли микрорайон Черевковка. В результате разрушены несколько частных домов и сгорели два автомобиля. Пострадавших в результате атаки нет.

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В городе уже три месяца нет централизованной подачи воды, подвоз осуществляют автомобилями. Каждый день идет эвакуация. За прошедший месяц 1202 человека из Славянской громады, из них - 226 детей.

Организован вывоз маломобильных людей санитарными вагонами в Днепр, эвакуационными поездами в Кировоградскую область или во Францию. Ежедневно выезжают от 30 до 50 жителей громады.

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армия РФ (19650) обстрел (27784) Донецкая область (9972) Славянск (2600)


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а українською мовою назву міста не хочуть написати?
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12.08.2022 09:40 Ответить
 
 