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В Славянске оккупанты ударили по микрорайону Черевковка, уничтожено несколько домов, - мэр Лях
Оккупанты снова обстреляли Славянск, под обстрел попал микрорайон.
Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью 12 августа оккупанты обстреляли микрорайон Черевковка. В результате разрушены несколько частных домов и сгорели два автомобиля. Пострадавших в результате атаки нет.
В городе уже три месяца нет централизованной подачи воды, подвоз осуществляют автомобилями. Каждый день идет эвакуация. За прошедший месяц 1202 человека из Славянской громады, из них - 226 детей.
Организован вывоз маломобильных людей санитарными вагонами в Днепр, эвакуационными поездами в Кировоградскую область или во Францию. Ежедневно выезжают от 30 до 50 жителей громады.
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Віталій Маркович
показать весь комментарий12.08.2022 09:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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