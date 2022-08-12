В Мелитополе прогремел взрыв во дворе на улице Гоголя, - Федоров
Мэр Мелитополя сообщил о взрыве в городе.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, утром 12 августа около 9:15 раздался один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов на улице Гоголя.
Предварительно, это сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона уехали "скорые".
"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и имя и никого не оставит без должного внимания", - подчеркнул он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на вулиці Гоголя