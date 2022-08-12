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Новости Война
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В Мелитополе прогремел взрыв во дворе на улице Гоголя, - Федоров

мелітополь

Мэр Мелитополя сообщил о взрыве в городе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утром 12 августа около 9:15 раздался один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов на улице Гоголя.

Читайте: В Мелитополе был слышен взрыв, предварительно горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты, - мэр Федоров

Предварительно, это сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона уехали "скорые".

"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и имя и никого не оставит без должного внимания", - подчеркнул он.

Также смотрите: Мелитопольские партизаны "повредили" готовивший псевдореферендум штаб "Единой России" - мэр Федоров. ФОТО

взрыв (6805) Мелитополь (616) оккупация (10193) Федоров Иван (469)


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Ой бяда бяда-апять калабарантські пєрдаки вибухають...
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12.08.2022 09:28 Ответить
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12.08.2022 09:47 Ответить
мертві душі..
на вулиці Гоголя
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12.08.2022 09:51 Ответить
Партизанам-бандерівцям Мелітополя респект та подяка!
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12.08.2022 10:20 Ответить
 
 