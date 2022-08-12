В Мелитополе прогремел взрыв во дворе на улице Гоголя, - Федоров

Мэр Мелитополя сообщил о взрыве в городе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утром 12 августа около 9:15 раздался один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов на улице Гоголя.

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Предварительно, это сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона уехали "скорые".

"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и имя и никого не оставит без должного внимания", - подчеркнул он.

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