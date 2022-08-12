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Новости Агрессия России против Украины Война
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После взрывов на аэродроме в Крыму мощности морской авиации РФ значительно снизились, – разведка Британии

крим,новофедорівка

Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" привели к падению мощностей морской авиации РФ. Теперь российская сторона не сочтет оккупированный Крым своим "безопасным тылом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно ухудшены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть понимание угрозы. Наверное, Крым не воспринимается как безопасный тыл", - говорится в сводке.

Как пишет британская разведка, хотя первоначальная причина взрывов на Сакском военном аэродроме не известна, но крупные грибовидные облака, зафиксированные на видео очевидцев, могут свидетельствовать о результате детонации четырех складов боеприпасов.

"По меньшей мере, пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H были, вероятно, уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов. Аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации несмотря на разгром", - говорится в сообщении.

В разведке полагают, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка самолетов, доступных России для ведения войны, но преимущественно Саки использовались в качестве базы для авиации Черноморского флота России.

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Великобритания (5023) взрыв (6805) Крым (26424) разведка (4193) аэродром (303)


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Топ комментарии
+12
Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше на аэродроме авиации нету.
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12.08.2022 09:48 Ответить
+11
Да, вот смотришь на событие в Крыму и понимаешь, как бы все изменилось, будь у нас ракетные комплексы.
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12.08.2022 09:59 Ответить
+8
А ещё: современные системы ПВО, самолёты, танки.... патриоты депутаты и Президент....и народ при памяти !
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12.08.2022 10:05 Ответить
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Поступают сообщения, что командующий Черноморским флотом Игорь Осипов был снят со своей должности.

Его место занял вице-адмирал Виктор Соколов.
__________________________________________________________________________________

"Москву" йому вибачили. Зумів відбрехатися
Знищення стратегічного аеродрому вже не пережив.
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12.08.2022 09:40 Ответить
И это радует....
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12.08.2022 09:47 Ответить
Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше на аэродроме авиации нету.
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12.08.2022 09:48 Ответить
Лікувальна бавовна.
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12.08.2022 09:50 Ответить
Дивує, що наші діють якось несміливо.Там щось взірвали, почекали місяць... Чому не підірвати у кацапів все і одразу ? Як вони нас бомбили в перший день війни.
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12.08.2022 09:54 Ответить
Смакують задоволення від бавовни.
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12.08.2022 09:57 Ответить
-"У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни."

-"Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром"

Даже розвідка Британії тонким намиканням **********.
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12.08.2022 10:06 Ответить
"Намиканням"? Ці літаки є також незначною частиною від парку відправленного до кобзону, і що?
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12.08.2022 10:32 Ответить
Так а воно кацапам нічого і не дало у військовому сенсі, що вони там бомбили в перший день війни. Мабуть, просто так все одразу забомбить не працює.
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12.08.2022 10:30 Ответить
Косточки в ряд и звёздочки в ряд
В Саки летит украинский отряд.....
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12.08.2022 09:55 Ответить
***** казало що Крим суверенна територія запаребріка, а коли влупили по ній то мовчать. Значить не така вже і суверенна.
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12.08.2022 09:55 Ответить
Значит никто и не лупил. Наше МО уже открестилось от атаки на этот объект. Может действительно - кацапское рукожопство в деле.
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12.08.2022 11:33 Ответить
И ты в это веришь? 🤡
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12.08.2022 12:34 Ответить
Не хочется в это верить. Но наше МО меня в этом почему-то убеждает.
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12.08.2022 13:39 Ответить
Какой урон мы смогли нанести кацапам с приходом химарса с дальностью на 80км? При том кацапы уже знали что идут ракеты и готовились к ним - отодвигали командные пункты в глубь тыла.. А вот если бы без пафоса и объявления начали их мочить, результат был бы куда эффективнее.
Поэтому я думаю что с ракетами на 300км будет все тихо и без шума, что бы по максимуму нанести урона.
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12.08.2022 14:30 Ответить
Да, вот смотришь на событие в Крыму и понимаешь, как бы все изменилось, будь у нас ракетные комплексы.
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12.08.2022 09:59 Ответить
А ещё: современные системы ПВО, самолёты, танки.... патриоты депутаты и Президент....и народ при памяти !
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12.08.2022 10:05 Ответить
достатньо тільки народа при пам'яті, все інше буде автоматом.
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12.08.2022 10:33 Ответить
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун", біля двух сотень 2С22 «Богдана» і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
Що зробив президент Зеленський ?Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела о тяжких наслідків це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.
Бо ми маємо право знати чия зрада, недбалість чи дурість була компенсована кров'ю та героїзмом найкращих людей цієї країни.
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12.08.2022 11:09 Ответить
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12.08.2022 11:04 Ответить
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12.08.2022 12:22 Ответить
Пароль "Чернобаевка 2"
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12.08.2022 21:08 Ответить
 
 