После взрывов на аэродроме в Крыму мощности морской авиации РФ значительно снизились, – разведка Британии
Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" привели к падению мощностей морской авиации РФ. Теперь российская сторона не сочтет оккупированный Крым своим "безопасным тылом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
"Мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно ухудшены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть понимание угрозы. Наверное, Крым не воспринимается как безопасный тыл", - говорится в сводке.
Как пишет британская разведка, хотя первоначальная причина взрывов на Сакском военном аэродроме не известна, но крупные грибовидные облака, зафиксированные на видео очевидцев, могут свидетельствовать о результате детонации четырех складов боеприпасов.
"По меньшей мере, пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H были, вероятно, уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов. Аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации несмотря на разгром", - говорится в сообщении.
В разведке полагают, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка самолетов, доступных России для ведения войны, но преимущественно Саки использовались в качестве базы для авиации Черноморского флота России.
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Его место занял вице-адмирал Виктор Соколов.
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"Москву" йому вибачили. Зумів відбрехатися
Знищення стратегічного аеродрому вже не пережив.
Больше на аэродроме авиации нету.
-"Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром"
Даже розвідка Британії тонким намиканням **********.
В Саки летит украинский отряд.....
Поэтому я думаю что с ракетами на 300км будет все тихо и без шума, что бы по максимуму нанести урона.
Що зробив президент Зеленський ?Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела о тяжких наслідків це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.
Бо ми маємо право знати чия зрада, недбалість чи дурість була компенсована кров'ю та героїзмом найкращих людей цієї країни.