После взрывов на аэродроме в Крыму мощности морской авиации РФ значительно снизились, – разведка Британии

Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" привели к падению мощностей морской авиации РФ. Теперь российская сторона не сочтет оккупированный Крым своим "безопасным тылом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно ухудшены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть понимание угрозы. Наверное, Крым не воспринимается как безопасный тыл", - говорится в сводке.

Как пишет британская разведка, хотя первоначальная причина взрывов на Сакском военном аэродроме не известна, но крупные грибовидные облака, зафиксированные на видео очевидцев, могут свидетельствовать о результате детонации четырех складов боеприпасов.

"По меньшей мере, пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H были, вероятно, уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов. Аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации несмотря на разгром", - говорится в сообщении.

В разведке полагают, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка самолетов, доступных России для ведения войны, но преимущественно Саки использовались в качестве базы для авиации Черноморского флота России.

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