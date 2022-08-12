РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12764 посетителя онлайн
Новости
11 077 35

СБУ открыла производство и назначила экспертизы для проверки "прослушки", которую нашли дома у Портникова

портников

Львовское областное управление СБУ устанавливает все обстоятельства появления в квартире Виталия Потрникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области.

Как отмечают в ведомстве, сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, а также назначены экспертизы, которые должны установить, действительно ли обнаруженный предмет является специальным техническим средством и может ли он использоваться для негласного получения информации.

Также СБУ зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 359 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналист Портников нашел "прослушку" в квартире во Львове, где проживает с начала войны. ФОТО

журналистика (3316) Портников Виталий (66) прослушка (350) СБУ (20023)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
главное, на шашлычных клоунов случайно не выйти
показать весь комментарий
12.08.2022 09:49 Ответить
+34
свою прослушку не узнают? посмотрите в журнале под номером 281
показать весь комментарий
12.08.2022 09:54 Ответить
+29
Та хто ще може бути як не саме СБУ.
Або це буданівці за наказом його співмешканця, гогіашвілі, який світив своїм таблом на блокпостах .
показать весь комментарий
12.08.2022 09:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное, на шашлычных клоунов случайно не выйти
показать весь комментарий
12.08.2022 09:49 Ответить
От реально, кому може заважати професійна діяльність шановного пана Портнікова? Правильно, це або смердючий Кремль, або нікчемний ОП. В обох випадках розслідування цієї справи ні до чого не призведе зі зрозумілих причин. Я взагалі схиляюсь до думки що це смердячий Кремль руками Дєрмака намагається в будь-який спосіб завадити працювати і закрити рота професійному журналісту, інтелектуалу, істинному патріотові своєї країни. Всеодно, з часом про все дізнаємось а зараз пану Віталію треба бути дуже обережним бо від держави захист не то що не гарантований а скоріше навпаки.
показать весь комментарий
12.08.2022 11:25 Ответить
А тебе прослуховують? Отже хто лайно..
показать весь комментарий
12.08.2022 09:54 Ответить
Свіжоспечений втікач з Португалії обізвався. Здриснув звідси, ось і сиди там як миша під віником.
показать весь комментарий
12.08.2022 10:10 Ответить
свою прослушку не узнают? посмотрите в журнале под номером 281
показать весь комментарий
12.08.2022 09:54 Ответить
Та хто ще може бути як не саме СБУ.
Або це буданівці за наказом його співмешканця, гогіашвілі, який світив своїм таблом на блокпостах .
показать весь комментарий
12.08.2022 09:56 Ответить
Є лише два варіанти і всі вони ведуть до єрмакової ОПи.
показать весь комментарий
12.08.2022 09:58 Ответить
але сенсації при цій владі не буде, бо СБУ вже зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). А це означає, що будуть шукати якісь кримінальні структури, "конкурентів" Портникова, можуть приплести і "любовні інтриги", як вони це вміють робити, і що дуже подобається наріду. А насправді це і занесло туди СБУ яким віддав наказ дєрмак.
показать весь комментарий
12.08.2022 10:28 Ответить
а сьогодні, вже легально слідчі СБУ будуть прослуховувати і стежити кожен рух Портникова по цій справі під приводом встановленні злочинця. Такі вони кривоохоронці.
показать весь комментарий
12.08.2022 11:00 Ответить
Як би вони в процесі розслідування не вийшли на самих себе...
показать весь комментарий
12.08.2022 09:58 Ответить
Розум Портнікова та його громадянська позиція завжди викликала у мене повагу.

Сподівабсь, що СБУ за ним шпигувало не на замовлення *******.
показать весь комментарий
12.08.2022 09:58 Ответить
За тим прослуховуваванням стоїть ОПа. А куди воно далі тягнеться знає хіба що дєрмак.
показать весь комментарий
12.08.2022 10:02 Ответить
Прослушка під ліжком - це тільки для компромату. А хто у світі спєц по компромату? Вірно - крембль. Це їхній фірмовий стайл шантажу та залякуванню.
показать весь комментарий
12.08.2022 10:28 Ответить
А от якраз навпаки - краще б таки кремля, ніж #идівня з опи.
показать весь комментарий
12.08.2022 10:11 Ответить
це і є єрмаковщина
показать весь комментарий
12.08.2022 10:04 Ответить
Один з небагатьох достойних поваги євреїв, і того #иди вирішили прибрати з інформпростору. От дійсно, коли кажуть про узурпацію влади зеленим недомірком, думаєш "та який з нього узурпатор", але ж таки да
показать весь комментарий
12.08.2022 10:09 Ответить
Главное во время проверки не выйти на себя.
показать весь комментарий
12.08.2022 10:21 Ответить
"ще не проведено слідчі дії, а вже нардепи Микола Княжицький та Іванна Климпуш-Цинцадзе зі списку Порошенко спрямовують громадську думку у певному напрямку - подають тільки вигідну п. Порошенко версію..." А яку вигідну Порошенко вони подають думку? Те, що влада бореться з опозицією? Так це не думка, це правда. А що можуть сказати слідчі, які підпорядковані ОП? Або нічого, або будуть розповсюджувати брехню, що когось оббразив, що комусь щось заборгував і ті найняли криміналітет для спостереження. Але цікаве і інше, коли то подоляк, то Зеленський призначали винних коли ще не було проведено розслідування, подоляк Порошенка по "показах" медвіедчука, а Зеленський "Ріфа", Кузьменко і Дугарь по яких сьогодні буде суд.
показать весь комментарий
12.08.2022 10:43 Ответить
Все дуже просто. В наш час для зеленої влади будь який неупереджений журналіст - ворог.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:41 Ответить
Членограй-недонаполеон не терпить опозиції... з крісла треба буде виковирювати як і Овоща, через кров.
показать весь комментарий
12.08.2022 10:33 Ответить
він суперсекретний агент який вдома розповідає про держтаємниці?
показать весь комментарий
12.08.2022 10:36 Ответить
Будуть самі себе ловити. Побажаємо їм успіху...
показать весь комментарий
12.08.2022 10:58 Ответить
СБУ буде розслідувати незаконну прослушку СБУ. Аплодисменти!
показать весь комментарий
12.08.2022 11:45 Ответить
СБУ заявить, що попередній мешканець квартири забув цей пристрій, а це просто муляжі все.
показать весь комментарий
12.08.2022 12:01 Ответить
Так вони ж самі туда його і поставили-клоуни на дроті якісь
показать весь комментарий
12.08.2022 12:07 Ответить
"Княжицький неакуратно виклав у себе її фото, на якому видно характерну нумерацію...
Дуже даремно. Цей пристрій використовується Департаментом Контррозвідки СБУ в рамках "Контррозвідувальний захід у межах відпрацювання контактів Сівкович В.Л."
Якщо не замнуть, тобуде цікаво.
показать весь комментарий
12.08.2022 12:26 Ответить
Тобто тепер вже і Княжицького замкнути за фото?
показать весь комментарий
12.08.2022 13:34 Ответить
"Контррозвідувальний захід у межах відпрацювання контактів Сівкович В.Л."
*********
То це Сівковича В.Л. підслуховували, а не Портнікова?
Яка цікава версія...
показать весь комментарий
12.08.2022 13:44 Ответить
Коли спецслужби справді борються з незручними людьми, то роблять їх каліками, або вбивають. А тут віником вимели з-під дивана диктофон -
і вже "боротьба з опозицією".
показать весь комментарий
12.08.2022 15:36 Ответить
 
 