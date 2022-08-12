СБУ открыла производство и назначила экспертизы для проверки "прослушки", которую нашли дома у Портникова

Львовское областное управление СБУ устанавливает все обстоятельства появления в квартире Виталия Потрникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области.

Как отмечают в ведомстве, сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, а также назначены экспертизы, которые должны установить, действительно ли обнаруженный предмет является специальным техническим средством и может ли он использоваться для негласного получения информации.

Также СБУ зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 359 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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