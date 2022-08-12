СБУ открыла производство и назначила экспертизы для проверки "прослушки", которую нашли дома у Портникова
Львовское областное управление СБУ устанавливает все обстоятельства появления в квартире Виталия Потрникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области.
Как отмечают в ведомстве, сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, а также назначены экспертизы, которые должны установить, действительно ли обнаруженный предмет является специальным техническим средством и может ли он использоваться для негласного получения информации.
Также СБУ зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 359 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).
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Або це буданівці за наказом його співмешканця, гогіашвілі, який світив своїм таблом на блокпостах .
Сподівабсь, що СБУ за ним шпигувало не на замовлення *******.
Дуже даремно. Цей пристрій використовується Департаментом Контррозвідки СБУ в рамках "Контррозвідувальний захід у межах відпрацювання контактів Сівкович В.Л."
Якщо не замнуть, тобуде цікаво.
*********
То це Сівковича В.Л. підслуховували, а не Портнікова?
Яка цікава версія...
і вже "боротьба з опозицією".