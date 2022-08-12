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БЭБ открыло производство в отношении 1xBet в Украине: подозревают в уклонении от уплаты налогов

1xbet

Бюро экономической безопасности Украины подозревает ООО "Твоя беттинговая компания", которое получило лицензии на работу российского букмекера 1xBet в Украине, в уклонении в уплате налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос delo.ua сообщили в отделе коммуникаций Бюро.

Напомним, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта 2022 года, на 36 день полномасштабной войны РФ против Украины, выдала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино российской букмекерской конторе 1xBet, которая публично поддерживает военную агрессию РФ против Украины.

В КРАИЛ в комментарии delo.ua ранее заявляли, что при выдаче лицензий не увидели связи с РФ у букмекера 1xBet, принадлежащего трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину.

С целью проверки достоверности данных в документах, на основании которых выдавались лицензии ООО "Твоя беттинговая компания", детективы Бюро экономической безопасности направили в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей запрос о получении копии лицензионных дел ООО "Твоя беттинговая компания", но в КРАИЛ отказали детективам в предоставлении данных документов.

Поэтому БЭБ обратилось в суд, который предоставил детективам временный доступ к документам: на данный момент БЭБ изъяло копии лицензионных дел 1xBet для проведения их анализа.

"В то же время, сотрудники БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и вели букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии, за прошлый период", – сообщили в отделе коммуникаций Бюро.

Таким образом, добавляют в БЭБ, в действиях ООО "Твоя беттинговая компания" предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности, что привело к фактическому не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Как ранее сообщалось, за одну неделю петиция на сайте Президента Украины с требованием запретить 1xBet в Украине набрала более 26 тысяч голосов. Владимир Зеленский в ответ на эту петицию поручил Премьер-министру Денису Шмыгалю решить этот вопрос, подчеркнув, что при выдаче лицензий операторам азартных игр есть ограничения в отношении тех операторов, которые связаны со страной-агрессором.

Автор: 

букмекеры (66) лицензия (179) Бюро экономической безопасности (210)


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на 170 день.. чудово..
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12.08.2022 09:56 Ответить
Давно пора убрать эту помойку
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12.08.2022 09:57 Ответить
Пригадую масштабну спецоперацію імені зеленського по закриттю казино-забігайловок. Це ж він свідомо відкрив шлях для російських інтернет-букмекерів.
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12.08.2022 09:59 Ответить
І дуже добре, що зеленський їх закрив!!!! Я мала нещастя жити під таким закладом "Космолот", то це було справжнє пекло. Життя починало там вирувати вночі. Запах сигаретного диму, крики, сміх, голосна музика кожної ночі. На претензії працівники взагалі не реагували, сміялися в лице, коли я говорила, що викличу міліцію!!! Тому що міліція була їхня "криша"!!! Міліція приїжджала, але ніякого толку з цього не було. І це єдине за що можна подякувати цьому недорозумінню в ролі президента.
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12.08.2022 13:13 Ответить
🤦
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12.08.2022 10:11 Ответить
А Коломойський платить податки?
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12.08.2022 10:31 Ответить
Замість того аби закрити цю рашистську помийку, Zeкоманда займається банальним розводняком насєлєнія розказуючи про якісь ухиляння. Вангую, у суді рашисти доведуть, що ніякого ухиляння не було і далі будуть продовжувати свій найопувальний бізнес.
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12.08.2022 10:43 Ответить
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
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12.08.2022 11:41 Ответить
 
 