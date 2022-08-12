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Новости Война
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Стоимость уничтоженных российских самолетов на аэродроме в Крыму может достигать от 300 до 850 млн долларов США

крим,аеродром,саки

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке потери России составляют тысячи миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

По предварительным подсчетам издания, перед взрывами на аэродроме размещалось техники на сумму от 650 до 850 млн долларов, учитывая приблизительную цену военного самолета каждой из моделей: Су-30 СМ оценивался в 50 млн долларов, Су-24МР – ориентировочно 6 млн долларов, Ил-76 – 86 млн долларов.

Также читайте: После взрывов на аэродроме в Крыму мощности морской авиации РФ значительно снизились, – разведка Британии

В то же время, по подсчетам Международного разведывательного сообщества InformNapalm, потери авиатехники России после взрывов составляют: 8 Су-27, 4 Су-30СМ, 5 Су-24, 6 Ми-8 и один Ил-20 на общую сумму около 380 млн долларов.

Проект разведки из открытых источников UA Weapons Tracker подсчитал, что на аэродроме в Новофедоровке было уничтожено, по меньшей мере, 11 самолетов – 5 истребителей Су-30СМ и 6 ударно-разведочных самолетов Су-24МР, их цена примерно 300 млн долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет, - жена коллаборанта в перехвате ГУР не скрывает разочарования от РФ. АУДИО

Напомним, что 9 августа 2022 года на Сакском военном аэродроме в западном Крыму прогремели взрывы. В британской разведке подтвердили уничтожение в результате взрывов восьми боевых самолетов России: по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых Су-30.

авиация (2847) армия РФ (19650) Крым (26424) россия (96139) Саки (30)


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Топ комментарии
+19
Да и это не самое важное. Важно то, что все эти хваленные "Панцири", "Триумфы", С-400 и прочая требухень оказались абсолютно неспособными даже просто заметить атаку на объект. И на какой объект! А не то что попытаться отразить. Чем бы наши туда не шмальнули - орки этого даже не заметили. Хотя расстояние до наших позиций было минимум 240 км. по оккупированной территории, насыщенной эшелонами систем ПВО.
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12.08.2022 10:30 Ответить
+16
Сама інтрига полягає в тому, що пішов уже 5-й день із вибухів, а ніхто-нікого-ні в чому не звинувачує і ніхто-нічого не зізнається.
Навіть натяку немає на правдиву інформацію.
Росія Україну не звинувачує, Україна вчинене не визнає, міжнародні інформаційно-розвідувальні центри говорять лише про результати і жодного слова, хто і як це зробив.
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12.08.2022 10:20 Ответить
+15
Это хорошо, но еще интересует количество зажаренных паРашкинских пилотов и техников....
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12.08.2022 10:16 Ответить
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Это хорошо, но еще интересует количество зажаренных паРашкинских пилотов и техников....
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12.08.2022 10:16 Ответить
Да и это не самое важное. Важно то, что все эти хваленные "Панцири", "Триумфы", С-400 и прочая требухень оказались абсолютно неспособными даже просто заметить атаку на объект. И на какой объект! А не то что попытаться отразить. Чем бы наши туда не шмальнули - орки этого даже не заметили. Хотя расстояние до наших позиций было минимум 240 км. по оккупированной территории, насыщенной эшелонами систем ПВО.
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12.08.2022 10:30 Ответить
Около 50 - 200 ( летчики и обслуга) и 50 ранених где то читал, на аєродроме за 4 часа до єтого било 36 сам, и 6 вертов, если сгорели машини на парковке, какие варианти
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12.08.2022 10:32 Ответить
до знищених треба додати ще пошкоджені, які або вимагають ремонту, або вже не підлягають йому -
******** літак штука ніжна
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12.08.2022 11:35 Ответить
мало, давайте ще!
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12.08.2022 10:17 Ответить
Тисячі міліонів це міліарди.

Отой редактор, який розмістив пост школу закінчував?
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12.08.2022 11:28 Ответить
Вибачте, між словами пост та школу я пропустив кому... 😂
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12.08.2022 11:56 Ответить
Строят из воздуха?
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12.08.2022 10:26 Ответить
Военные самолёты и вертолёты в Рашке строят на своих заводах, из своих ( в большинстве процентовки и контрабанду ещё никто не отменял) комплектующих и главное за свои деньги, которых запасено заранее не кисло. Это тоже надо понимать, а не закидывать врага шапками и лапшой на ушки своих граждан смешными подсчётами, которые у нас становятся новой забавой. А вот что наш ВПК сделал за это время и что с нашим военным бюджетом, вот это уже серьёзный вопрос, вечно на "дайте нам 5 лярдов долларов в месяц на пенсии и зарплаты" не просидишь и перехода экономики на военные рельсы мы тоже не видим
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12.08.2022 10:36 Ответить
Не преуменьшайте их потери, ущерб для них значителен и для нас значительный эффект, ведь все это взлетало и бомбило, а теперь надо восстанавливать там инфраструктуру и завозить новое. А самолеты не за один день новые строятся. Врядли они их строят быстрей чем теряют.
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12.08.2022 10:50 Ответить
А эффект пропагандистский тут даже измерить нельзя. Он колоссален. От вида пляжа на фоне взрывов и истошных криков всяких мамзелей, от многокилометровых очередей на выход на мосту, от истерик всяких понаехавших блогеров. Миф про "несокрушимость" превратился в дым и пепел.
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12.08.2022 12:12 Ответить
Так это ещё и не начинали.......
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12.08.2022 14:57 Ответить
Сама інтрига полягає в тому, що пішов уже 5-й день із вибухів, а ніхто-нікого-ні в чому не звинувачує і ніхто-нічого не зізнається.
Навіть натяку немає на правдиву інформацію.
Росія Україну не звинувачує, Україна вчинене не визнає, міжнародні інформаційно-розвідувальні центри говорять лише про результати і жодного слова, хто і як це зробив.
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12.08.2022 10:20 Ответить
Так, трохи кумедно виглядає. Мої диванні припущення - росія, типово для неї, не хоче визнавати недоліки своєї ПВО та розвідки (нє по пацанскі, та глибинні не розуміють), а наші не розкривають усі карти, мабуть є якісь дуже вагомі козирі, принаймі сподіваюсь на це. Або до ЗСУ дійшло щось дальнобійне, або (у випадку діверсії) не розкривають дірки у контррозвідці рашистів.
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12.08.2022 10:27 Ответить
Військові аналітики розкрили факт, що за 30 км від цього аеродрому стоїть полк ППО С-400 "Тріумф".
Не С-300 "Фаворит", ще радянської розробки, а С-400 вже ********, російський, без питань, що "аналоговнет" і супер-пупер модерновий, який збиває цілі ще до того, як їх запустили.
Думаю, що саме це і є причиною повного, гробового мовчання з російської країни. Системи С300/400 40 років вважалися найкращими у світі, але жодного разу не випробувались в умовах реального нападу. Тільки зі слів розробників. І, ось, перший раз, і таке тпру...
Літаки, то й хєр із ними. Але жодної шкоди для репутації С300/400 їм допустити не можна.
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12.08.2022 10:40 Ответить
💯
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12.08.2022 11:31 Ответить
Китайці колись вісловились із приводу С-400, що це ті самі С-300, тільки заново пофарбовані.
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12.08.2022 11:38 Ответить
Саме так. У китайському аналогу газети "Звезда" була стаття на цю тему.
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12.08.2022 11:44 Ответить
Саме так.
Трохи не на тему. Вже давненько, коли я ще дивився російські ток-шоу, мене зачепила репліка внучки Брежнєва. І начхати, що вона виглядала яка розпухла баба бомжувато-алкогольного вигляду, але слова вона сказала абсолютно правильні:
- Та ви навіть пофарбувати до ладу не можете те, що мій дід збудував.
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12.08.2022 11:52 Ответить
Вдумайтесь какой Эрдоган лох.
Купил С400, посрался с НАТО, а они даже перделку не сбивают.
Лучще б бабло на ****** спустил. Пользы больше было бы.
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12.08.2022 11:42 Ответить
💯😂
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12.08.2022 11:57 Ответить
ракеты молния )
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12.08.2022 15:00 Ответить
Так и запишем, что паРашкинцы обстреляли сами себя....
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12.08.2022 10:44 Ответить
Форбс не пише, що кацапстан може дозволити собі виділяти на війну з Україною щоденно від 0,5 до 1 млрд.дол.США?
Все пізнається у порівнянні.
Коли тут, на шпальтах цензор.нет, пишуть про чесну журналістику, про донесення до суспільства обо'єктивної інформації, то воно саме про це...
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12.08.2022 10:21 Ответить
Стільки не може.
До війни стільки не виділяв, а після конфіскацій та санкцій - тим паче.
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12.08.2022 11:37 Ответить
Після санкцій у них покищо доходи тільки вирісли, бо вирісла ціна на нафту й газ, які є основними статтями доходу їх бюджету.
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12.08.2022 11:40 Ответить
А обсяги впали...
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12.08.2022 11:58 Ответить
У них бюджет не в баксах, а в рублях. Учитывая искусственное укрепление курса рубля внутри и уменьшение объемов поставок при вынужденном увеличении дисконта - бюджет уже трещит по швах. Это основы экономики. Обычная арифметика. Иначе бы ***** не прогибался так перед Эрдоганом по поводу обхода санкций.
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12.08.2022 12:17 Ответить
Грошей у **** як у дурня фантиків, а ось наклепати нових ватольотів проблематично. Електронна начинка і т.п.
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12.08.2022 10:21 Ответить
💯
Авіоніка по грошах складає більшу частину вартості бойового літака.

Нє, вони можуть випускати, звісно літаки попроще - без подушок безпеки та кондиціонерів.... 😂
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12.08.2022 11:40 Ответить
один день нафтових доходів?
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12.08.2022 10:23 Ответить
А літати на чому? На нафтових доходах?
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12.08.2022 10:26 Ответить
Женщина, сэр
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12.08.2022 11:02 Ответить
Русофобы!
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12.08.2022 10:25 Ответить
Пілоти більш важливі, насправді
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12.08.2022 10:26 Ответить
Якутский скульптор этих сушек наклепает, только дождутся холодов
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12.08.2022 10:30 Ответить
"тисячі мільйонів доларів" називаються мільярдами. Цікаво з яких шкіл та вишів виходять такі автори?
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12.08.2022 10:38 Ответить
З КШЕ, якою керує такий собі Мілованов.
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12.08.2022 10:41 Ответить
Тисяча мільйонів це на 999од. більше ніж всього навсього один мільярд.
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12.08.2022 10:45 Ответить
Не все так просто. У різних країнах великі числа називають по різному. Наприклад, трильйоном у США, Франції називають число 10^12 , а в Англії, Німеччині 10^18 . Ми словами «мільярд» і
«більйон» називаємо одне й те саме число 10^9, а в Німеччині більйоном прийнято називати число 10^12.
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12.08.2022 11:55 Ответить
втрати Росії становлять тисячі мільйонів доларів. Джерело:

Писатель в школе наверное заочно учился?
Вообще-то, "тысячи миллионов" это называется "миллиарды" . Событие конечно масштабное, но убытки все-таки не "тысячи миллионов", а пока только "сотни тысяч тысяч"
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12.08.2022 10:49 Ответить
Может все-таки "сотни миллионов"?
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12.08.2022 10:58 Ответить
До відома великих арифметиків, які писали й редагували цей допис, тисячі мільйонів називаються мільярдами.
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12.08.2022 10:50 Ответить
А если вы так хорошо учились в школе то вам не приходила мысль что это может быть не математическое а литературное выражение ))
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12.08.2022 10:52 Ответить
В принципе, да...
Что такое "один миллиард"?
Миллиард, он и есть миллиард.
А вот "тысячи миллионов", это уже звучит солидно!
Зачем говорить просто и понятно, если можно говорить "вчено" и непонятно.Называется "Метод Филиппа Петровича Голохвастова":

- "Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
НО НЕТ......

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12.08.2022 11:00 Ответить
Пречудова новина!!!!
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12.08.2022 11:29 Ответить
Где-то мелькала инфа что смотрят на возвращение в строй су-17-22 и миг27. Не знаю чего пропустили Су-24, но то что вообще пропали су34 из информационного поля это точно.
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12.08.2022 12:08 Ответить
 
 