Стоимость уничтоженных российских самолетов на аэродроме в Крыму может достигать от 300 до 850 млн долларов США

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке потери России составляют тысячи миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

По предварительным подсчетам издания, перед взрывами на аэродроме размещалось техники на сумму от 650 до 850 млн долларов, учитывая приблизительную цену военного самолета каждой из моделей: Су-30 СМ оценивался в 50 млн долларов, Су-24МР – ориентировочно 6 млн долларов, Ил-76 – 86 млн долларов.

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В то же время, по подсчетам Международного разведывательного сообщества InformNapalm, потери авиатехники России после взрывов составляют: 8 Су-27, 4 Су-30СМ, 5 Су-24, 6 Ми-8 и один Ил-20 на общую сумму около 380 млн долларов.

Проект разведки из открытых источников UA Weapons Tracker подсчитал, что на аэродроме в Новофедоровке было уничтожено, по меньшей мере, 11 самолетов – 5 истребителей Су-30СМ и 6 ударно-разведочных самолетов Су-24МР, их цена примерно 300 млн долларов.

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Напомним, что 9 августа 2022 года на Сакском военном аэродроме в западном Крыму прогремели взрывы. В британской разведке подтвердили уничтожение в результате взрывов восьми боевых самолетов России: по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых Су-30.