Украина вернула тела 522 погибших защитников, находившихся в списках пропавших без вести, - Котенко

Украина вернула тела 522 погибших защитников, числившихся в списках пропавших без вести.

Об этом сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"522 тела нам уже удалось забрать. Мы забираем их с разных направлений", - сказал Котенко.

Он заверил, что Украина сделает все возможное для того, чтобы забрать тела всех своих погибших защитников.

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