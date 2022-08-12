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Новости Война
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Украина вернула тела 522 погибших защитников, находившихся в списках пропавших без вести, - Котенко

память,світла

Украина вернула тела 522 погибших защитников, числившихся в списках пропавших без вести.

Об этом сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"522 тела нам уже удалось забрать. Мы забираем их с разных направлений", - сказал Котенко.

Он заверил, что Украина сделает все возможное для того, чтобы забрать тела всех своих погибших защитников.

Читайте: Более 7 тыс. защитников Украины считаются пропавшими без вести

память (1498) потери (4428) ВСУ (6686) пропавший без вести (161)


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