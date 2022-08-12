Украина вернула тела 522 погибших защитников, находившихся в списках пропавших без вести, - Котенко
Украина вернула тела 522 погибших защитников, числившихся в списках пропавших без вести.
Об этом сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"522 тела нам уже удалось забрать. Мы забираем их с разных направлений", - сказал Котенко.
Он заверил, что Украина сделает все возможное для того, чтобы забрать тела всех своих погибших защитников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий12.08.2022 10:36 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Oleh Bondarenko
показать весь комментарий12.08.2022 10:43 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
николай николаенко #464850
показать весь комментарий12.08.2022 10:45 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий12.08.2022 11:51 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль