Федоров о взрыве в Мелитополе: "По заслуге" получил коллаборант и приспешник гауляйтера Балицкого Олег Шостак
Мелитопольское подполье "охотится" на коллаборантов, которые готовятся к псевдореферендуму.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Мэр прокомментировал взрыв в городе, который произошел утром 12 августа. По его словам, это месть движения сопротивления коллаборантам, готовящим "референдум". Известно, что пострадал один из них – пропагандист и приспешник гауляйтера.
"По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой рассеи" - руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала "МТВ-Плюс". Систематически транслируя в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о вроде бы пылкой любви мелитопольцев к "россии". Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", – подчеркнул Федоров.
Ранее на этой неделе движение сопротивления подорвало главный штаб "единственной России" по проспекту Богдана Хмельницкого в Мелитополе. Там оккупанты формировали фальшивые списки и осуществляли подкуп избирателей.
На прошлой неделе было сожжено здание коллаборантки - сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков Мелитопольского района, всеми способами активно готовившегося к "голосованию". Ранения получили два приспешника оккупационных "властей", которые ходили по селам с непонятными "списками". Теперь жители нескольких населенных пунктов наотрез отказываются помогать оккупантам.
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Лучше для всех будет, если провокацию на ЗАЭС устроит раша - заявил ********.
Сама не робить цього.
War in Ukraine, Live from Kyiv
Майно гауляйтера росіян в окупованій частинні Запоріжжя регіонала і опзжешніка Балицького в Україні досі не арештоване.
Клопотання про арешт і конфіскацію подавали слідчий СБУ і прокурор.
Їх розглядали два судді в один день.
І обоє повернули клопотання авторам, щоб ті протягом 72 годин усунули недоліки.
В обох випадках була та сама причина, мовляв автори клопотань не додали документів про право власності, або не обгрунтували взагалі необхідність арешту майна.
Це було ще 11 липня.
Рішення оприлюднені 19 липня. Зараз 8 серпня. І я не бачу більше жоних рішень в реєстрі. ЧОМУСЬ ...