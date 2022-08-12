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Новости Война
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Федоров о взрыве в Мелитополе: "По заслуге" получил коллаборант и приспешник гауляйтера Балицкого Олег Шостак

мелітополь

Мелитопольское подполье "охотится" на коллаборантов, которые готовятся к псевдореферендуму.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Мэр прокомментировал взрыв в городе, который произошел утром 12 августа. По его словам, это месть движения сопротивления коллаборантам, готовящим "референдум". Известно, что пострадал один из них – пропагандист и приспешник гауляйтера.

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"По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой рассеи" - руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала "МТВ-Плюс". Систематически транслируя в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о вроде бы пылкой любви мелитопольцев к "россии". Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", – подчеркнул Федоров.

Ранее на этой неделе движение сопротивления подорвало главный штаб "единственной России" по проспекту Богдана Хмельницкого в Мелитополе. Там оккупанты формировали фальшивые списки и осуществляли подкуп избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе прогремел взрыв во дворе на улице Гоголя, - Федоров

На прошлой неделе было сожжено здание коллаборантки - сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков Мелитопольского района, всеми способами активно готовившегося к "голосованию". Ранения получили два приспешника оккупационных "властей", которые ходили по селам с непонятными "списками". Теперь жители нескольких населенных пунктов наотрез отказываются помогать оккупантам.

взрыв (6805) Мелитополь (616) коллаборационизм (882) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+14
Пердак не выдержал псевдорфередумной борьбы.
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12.08.2022 11:40 Ответить
+12
Влада зеленського вимагає від усього світу санкцій та арешту активів рашистів.
Сама не робить цього.

War in Ukraine, Live from Kyiv

Майно гауляйтера росіян в окупованій частинні Запоріжжя регіонала і опзжешніка Балицького в Україні досі не арештоване.
Клопотання про арешт і конфіскацію подавали слідчий СБУ і прокурор.
Їх розглядали два судді в один день.

І обоє повернули клопотання авторам, щоб ті протягом 72 годин усунули недоліки.

В обох випадках була та сама причина, мовляв автори клопотань не додали документів про право власності, або не обгрунтували взагалі необхідність арешту майна.
Це було ще 11 липня.

Рішення оприлюднені 19 липня. Зараз 8 серпня. І я не бачу більше жоних рішень в реєстрі. ЧОМУСЬ ...
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12.08.2022 11:53 Ответить
+4
Постпред раши в ООН ******** заявил, что если раша покинет ЗАЭС, то Украина может устроить провокацию там.

Лучше для всех будет, если провокацию на ЗАЭС устроит раша - заявил ********.
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12.08.2022 11:41 Ответить
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Пердак не выдержал псевдорфередумной борьбы.
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12.08.2022 11:40 Ответить
Постпред раши в ООН ******** заявил, что если раша покинет ЗАЭС, то Украина может устроить провокацию там.

Лучше для всех будет, если провокацию на ЗАЭС устроит раша - заявил ********.
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12.08.2022 11:41 Ответить
вибухівка це діло
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12.08.2022 11:44 Ответить
Лаптеногие бухают
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12.08.2022 11:46 Ответить
Балицкий ещё та гнида...при Кучме был холуем путлера...но мудрий нарід обрав щура...сперечатися з народом дарма праця ..
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12.08.2022 11:50 Ответить
Даремна .
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12.08.2022 12:39 Ответить
Влада зеленського вимагає від усього світу санкцій та арешту активів рашистів.
Сама не робить цього.

War in Ukraine, Live from Kyiv

Майно гауляйтера росіян в окупованій частинні Запоріжжя регіонала і опзжешніка Балицького в Україні досі не арештоване.
Клопотання про арешт і конфіскацію подавали слідчий СБУ і прокурор.
Їх розглядали два судді в один день.

І обоє повернули клопотання авторам, щоб ті протягом 72 годин усунули недоліки.

В обох випадках була та сама причина, мовляв автори клопотань не додали документів про право власності, або не обгрунтували взагалі необхідність арешту майна.
Це було ще 11 липня.

Рішення оприлюднені 19 липня. Зараз 8 серпня. І я не бачу більше жоних рішень в реєстрі. ЧОМУСЬ ...
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12.08.2022 11:53 Ответить
пердак рвануло у ватана =)
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12.08.2022 12:10 Ответить
Надо внимательно читать инструкцию к стиральной машине, учитесь пользоваться хлопками!

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12.08.2022 12:38 Ответить
Тобто у нього палала срака
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12.08.2022 12:45 Ответить
Бережи Боже наших захисників
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12.08.2022 13:21 Ответить
В отличии от наших судов, которые отпускают рашистских прихвостней, радует очень правильное использование в их отношении "пистолета макарова", динамита и прочих горюче-взрывоопасных средств доброй воли ... хотя нельзя забывать и про элементарный кусок мыла в сочетании с верёвочной петлёй !
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12.08.2022 13:53 Ответить
 
 