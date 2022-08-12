Федоров о взрыве в Мелитополе: "По заслуге" получил коллаборант и приспешник гауляйтера Балицкого Олег Шостак

Мелитопольское подполье "охотится" на коллаборантов, которые готовятся к псевдореферендуму.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Мэр прокомментировал взрыв в городе, который произошел утром 12 августа. По его словам, это месть движения сопротивления коллаборантам, готовящим "референдум". Известно, что пострадал один из них – пропагандист и приспешник гауляйтера.

Также смотрите: Двум работникам железной дороги в оккупированном Мелитополе сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, - прокуратура. ФОТО

"По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой рассеи" - руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала "МТВ-Плюс". Систематически транслируя в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о вроде бы пылкой любви мелитопольцев к "россии". Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", – подчеркнул Федоров.

Ранее на этой неделе движение сопротивления подорвало главный штаб "единственной России" по проспекту Богдана Хмельницкого в Мелитополе. Там оккупанты формировали фальшивые списки и осуществляли подкуп избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе прогремел взрыв во дворе на улице Гоголя, - Федоров

На прошлой неделе было сожжено здание коллаборантки - сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков Мелитопольского района, всеми способами активно готовившегося к "голосованию". Ранения получили два приспешника оккупационных "властей", которые ходили по селам с непонятными "списками". Теперь жители нескольких населенных пунктов наотрез отказываются помогать оккупантам.