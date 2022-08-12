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Новости Война Российская агрессия
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После скандального отчета о ВСУ сотрудничать с финским филиалом правозащитной организации Amnesty International отказались 400 доноров

amnesty,international,амнести

Несколько сот доноров отказались от работы с финским филиалом правозащитной организации Amnesty International после отчета с критикой действий ВСУ международной организацией.

Об этом рассказал руководитель финского отделения Amnesty Франк Йоханссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTV Uutiset.

По его словам, на этой неделе возросло количество людей, прекративших посылать пожертвования филиалу, но появились и новые доноры.

"Возможно, окончательные цифры можно будет увидеть только в начале сентября, когда будет получена информация о всех августовских пожертвованиях", - сказал Йоханссон.

Читайте: Соучредитель шведской Amnesty International Вестберг ушел из организации из-за несогласия с отчетом об Украине

Согласно вебсайту Amnesty, количество доноров организации в Финляндии составляет около 40 000 доноров, из них 30 тысяч донатят ежемесячно. Прекратили донорство около 1% от общего количества. Это самый отток доноров, по словам Йоханссона, который он вспоминает за свою 32-летнюю карьеру в Amnesty.

Ранее доноры прекращали пожертвования из-за позиции организации относительно проституции и наркополитики, а также из-за заявления Amnesty о том, что Израиль совершает апартеид против палестинцев.

Также читайте: Еврокомиссия о скандальном докладе Amnesty International: Происходящее в Украине – это прямые последствия развязанной Россией войны

По словам Йоханссона, в отчете об ВСУ не было достаточного контекста, и в нем недостаточно четко говорилось, что Amnesty International осуждает военные действия России.

"Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведённой Amnesty", - сказал он.

Amnesty International (206) армия РФ (19650) Финляндия (982) боевые действия (4304) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+11
тепер нехай сосуть у *****
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12.08.2022 11:44 Ответить
+10
Не вчи курву її ремесла ! 😂
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12.08.2022 11:45 Ответить
+9
"Це була величезна помилка....." ©

у КОЖНОЇ помилки є ім'я і прізвище, а в деяких навіть "отчєство"!!!!
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12.08.2022 11:48 Ответить
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тепер нехай сосуть у *****
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12.08.2022 11:44 Ответить
Не вчи курву її ремесла ! 😂
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12.08.2022 11:45 Ответить
Финны то причем?
Крысы в штаб-квартире организации засели
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12.08.2022 11:44 Ответить
а финнов ни кто и не трогает а кошмарят филиал этой ******** организации
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12.08.2022 11:48 Ответить
Чого варті ті 400 "клієнтів" проти одного папочки-буйла для Путінесті проститушинал?
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12.08.2022 11:44 Ответить
Пропагандоны раши пишут, что они сбивают украинские ракеты над ЗАЭС. Странное дело. Ракеты над Оленивкой и Новофедоровкой у них не получается сбивать, а над ЗАЭС получается.
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12.08.2022 11:44 Ответить
ЭТУ ПРОСТИТУТОЧНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ АМНИСТИЮ ФРАНЦУЖЕНКИ ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ МИНЕТА ДЯДИ ВОВЕ ***** И ЗА ЕГО ЖЕ БАБКИ ЧУДОТВОРНЫЕ ДЕЛА ДЕЛАЮТ СПОНСОРСТВО И ДОНОРСТВО ДЕНЕГ НЕТ...... НАДЕЖДА-- ЧТО ДЯДЯ ВОВА ПОДБРОСИТ БАБЛО РЕАЛЬНА..... НО ДУМАЮ В ЕС США И МНОГИХ СТРАНАХ ЭТУ ОРГАНИЗАЦИЮ УЖЕ ВНЕСЛИ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД САНКЦИИ ВООБЩЕ И РУКОВОДСТВА ЭТОЙ ПОДСТИЛКИ В ЧАСТНОСТИ
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12.08.2022 11:46 Ответить
Яка там ще довіра до повій за викликом?
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12.08.2022 11:48 Ответить
"Це була величезна помилка....." ©

у КОЖНОЇ помилки є ім'я і прізвище, а в деяких навіть "отчєство"!!!!
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12.08.2022 11:48 Ответить
Їм достатньо одного, "хорошого" донора.
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12.08.2022 11:52 Ответить
"За його словами, цього тижня зросла кількість людей, які припинили надсилати пожертвування філії, але з'явилися й нові донори."

Джерело:

КаZапи своїх агентів підгодовують.
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12.08.2022 11:55 Ответить
У них є донор Московія, навіщо їм інші?
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12.08.2022 12:04 Ответить
400 донорів... як круто. Про 1% в заголовку можна не писати.
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12.08.2022 12:13 Ответить
***********- что называется. Бабла не видать.
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12.08.2022 12:13 Ответить
Всякие "правозахисники" забугряндские играются в куколки, трясут законами, в то время как ***** и российцам законы не писаны. Мало того- эти самые законы, точнее их трактовку подкручивают под наросийскую пропаганду. Украинцы не расстреливают школы, детсады и прочие здания и помещения на авось. А рашенские твари уничтожают все подряд и без разницы был там кто или нет. Есть на карте институт- херанули по институту. Указана общага, влупят по ней. И завывают- там штаб игил... пардон, Азова. Или ПС. Или- да пофигу им кого...
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12.08.2022 12:14 Ответить
Эмглисты интернеШинель использовали показания бывших мариупольцев...которых забрали в концлагерь путлера..типа фильтрационный лагерь..там под надсмотром ФСБ они чесали языком похлеще Ольги **********...типа Украина напала на Украину и убивает мариупольцев находясь с ними в одном городе... в такую туфту может поверить только Вофик Салавьев и Дима Сикелев ..
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12.08.2022 12:26 Ответить
х..ло забашляє, будуть їснувати
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12.08.2022 12:30 Ответить
Восстановите доверие, осудите кацапов за размещение военных аэродромов вблизи курортных зон. Что за безобразие? Мирные гражданские люди подвергаются опасности! Это преступная халатность и безответственность со стороны россии!

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12.08.2022 12:30 Ответить
Один раз помилився і ти... помилився. Думати треба.
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12.08.2022 12:48 Ответить
"... я побудував сто домів, але ніхто не згадує мене як Хуан-будівельник, я приготував найсмачнішу паєлью, але ніхто не загує мене як Хуан-повар. І лише один раз в житті я трахнув вівцю..." (С) з одного анекдота...
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12.08.2022 13:51 Ответить
Та кому ці вонючі пропагандони потрібні! Тальки парашці.
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12.08.2022 12:50 Ответить
найбільший спонсор мабуть газпром параши
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12.08.2022 13:07 Ответить
вірус путіна, зроби ляп а потім тяп, здравствуй долар і до побачення авторитет...
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12.08.2022 13:20 Ответить
Это скандально-коммерческая организация, зарабатывающая скандалами на человеческом горе, беззащитных людях и жертвах. Для них чем больше жертв - тем больше скандал - тем больше денег.
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12.08.2022 14:00 Ответить
Да против этих тварей надо дело заводить.
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12.08.2022 15:06 Ответить
1% вышел. А должно было 99%! Значит, большинство все устраивает
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12.08.2022 15:21 Ответить
"Це була величезна помилка в плані комунікації"

"Дорогая, ты не так всё поняла, я сейчас всё объясню..."
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12.08.2022 15:24 Ответить
 
 