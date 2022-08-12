После скандального отчета о ВСУ сотрудничать с финским филиалом правозащитной организации Amnesty International отказались 400 доноров

Несколько сот доноров отказались от работы с финским филиалом правозащитной организации Amnesty International после отчета с критикой действий ВСУ международной организацией.

Об этом рассказал руководитель финского отделения Amnesty Франк Йоханссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTV Uutiset.

По его словам, на этой неделе возросло количество людей, прекративших посылать пожертвования филиалу, но появились и новые доноры.

"Возможно, окончательные цифры можно будет увидеть только в начале сентября, когда будет получена информация о всех августовских пожертвованиях", - сказал Йоханссон.

Читайте: Соучредитель шведской Amnesty International Вестберг ушел из организации из-за несогласия с отчетом об Украине

Согласно вебсайту Amnesty, количество доноров организации в Финляндии составляет около 40 000 доноров, из них 30 тысяч донатят ежемесячно. Прекратили донорство около 1% от общего количества. Это самый отток доноров, по словам Йоханссона, который он вспоминает за свою 32-летнюю карьеру в Amnesty.

Ранее доноры прекращали пожертвования из-за позиции организации относительно проституции и наркополитики, а также из-за заявления Amnesty о том, что Израиль совершает апартеид против палестинцев.

Также читайте: Еврокомиссия о скандальном докладе Amnesty International: Происходящее в Украине – это прямые последствия развязанной Россией войны

По словам Йоханссона, в отчете об ВСУ не было достаточного контекста, и в нем недостаточно четко говорилось, что Amnesty International осуждает военные действия России.

"Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведённой Amnesty", - сказал он.