В феврале военные РФ шли захватить Харьков, но запутались в картах и двинулись в противоположную сторону, - председатель Дергачевской громады Задоренко
Колонны российских военных, которые в феврале уходили захватывать Харьков, путались в топографии и ехали в противоположную сторону от областного центра, их разбили 92 и 93 бригады Сухопутных войск ВСУ.
Об этом рассказал в интервью Харьковскому пресс-клубу глава пограничной Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, в 6 утра 24 февраля Вооруженные силы шли навстречу врагу, завязался бой у Казачьей Лопани. Украинские защитники разбили первую колонну захватчиков и отошли в город Дергач.
"Российские войска перегруппировались и 25 февраля колонной шли в Харьков. Но они путались в топографии, в картах. Поехали в населенный пункт Безруки, это не доезжая в Дергачи, и через луга пытались выйти на окраины нашего города. В тех лугах их начали разбивать, и они выскочили, снова перепутали, повернули не налево, а направо и двинулись в сторону Золочевской громады (в противоположную сторону от Харькова. – Ред.). Поднялись на холм, есть видео – там было до сотни единиц техники, включая танки, "Грады", установки залпового огня. И наверху наши войска разбили эту колонну", - отметил Задоренко.
По его данным, остатки колонны разделились: часть двинулась на село Карасовка в Золочевской громаде, часть – на Сосновку в той же громаде в сторону Ветеринарного Дергачевской громады, где произошли тяжелые бои.
Как раз перед полномасштабным вторжением 92-я бригада базировалась в городе Дергачи. Она встретила врага в направлении Казачьей Лопани. А 93-я бригада подтягивалась в направлении Золочевской громады. Эти две легендарные бригады разбили врага и не дали ему зайти в город Дрогачи. Но враг оккупировал часть территории громады", - отметил Задоренко.
Он также отметил, что обстрел Дергачевской громады россияне начали с "Градов". Удары наносили по критической инфраструктуре, газопроводам, электроподстанциям, мостовым перекрытиям через реки. В громаде одновременно исчезли свет, связь, газ.
Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают бои за освобождение временно захваченных Казачелопанского, Проходовского, Токаровского округов Дергачевской громады. Подконтрольные Украине населенные пункты враг ежедневно обстреливают из танков, минометов, артиллерии. Некоторые села уничтожены почти полностью.
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Окупації Таврії, трагедії Марика, обстрілів Миколаєва просто б не було!!!
За легендою таке саме сталося, коли татари хотіли захопити Почаїв, а Мати Божа закрила його покровом та напустила на невірних облуду 🤔
а про того жукова хай назавжди забудуть, бо буде знову біда
У русожопых ракета Протон с дохера спутниками на борту упала после взлета, бо датчик вверх ногами молотком припендюрили.
Ракета хотела вверх, а обстоятельства тянули вниз.
Вони б ще леніна з мавзолея дістали...
"- О! Военные едут! Карту достали - сейчас дорогу спрашивать будут!"
А якщо серйозно - то тією картою ще треба вміть користуваться Зараз мало хто вміє "читать" карту Я сам уже позабував, як на неї наносить обстановку - тобто "піднімать" її
Не врахували лише одне: німці наступали з заходу на схід і на південь!
В мене є німецька карта з Мелитополем, видрукувана у 1941 р.!
Коли Олександр ІІІ вирішив захопить Середню Азію він розіслав більше десятка "наукових експедицій для вивчення тваринного та рослинного світу" Керували ними офіцери Генштабу В штаті - картографи Вони наносили на карти караванні шляхи, стежки, колодязі, караван-сараї (одним з них був Пржевальський) А ******* "картографи" в Кацапії гроші розтягли, карти не обновили і пустили війська в наступ по картах ще "дочорнобильських" часів - я бачив карту, на якій між станціями Дємєйки та Неданчичами - пустий лісовий масив А там вже чотири десятки років стоїть місто Славутич!
потому что воины так себя не ведут.
это мародеры, бвндиты, агрессоры, скоты, свиньи и убийцы.