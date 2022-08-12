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Новости Война
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В феврале военные РФ шли захватить Харьков, но запутались в картах и двинулись в противоположную сторону, - председатель Дергачевской громады Задоренко

армия,рф

Колонны российских военных, которые в феврале уходили захватывать Харьков, путались в топографии и ехали в противоположную сторону от областного центра, их разбили 92 и 93 бригады Сухопутных войск ВСУ.

Об этом рассказал в интервью Харьковскому пресс-клубу глава пограничной Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в 6 утра 24 февраля Вооруженные силы шли навстречу врагу, завязался бой у Казачьей Лопани. Украинские защитники разбили первую колонну захватчиков и отошли в город Дергач.

"Российские войска перегруппировались и 25 февраля колонной шли в Харьков. Но они путались в топографии, в картах. Поехали в населенный пункт Безруки, это не доезжая в Дергачи, и через луга пытались выйти на окраины нашего города. В тех лугах их начали разбивать, и они выскочили, снова перепутали, повернули не налево, а направо и двинулись в сторону Золочевской громады (в противоположную сторону от Харькова. – Ред.). Поднялись на холм, есть видео – там было до сотни единиц техники, включая танки, "Грады", установки залпового огня. И наверху наши войска разбили эту колонну", - отметил Задоренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Харькову. Повреждено учебное заведение, полотно дороги и админздание, - Синегубов. ФОТО

По его данным, остатки колонны разделились: часть двинулась на село Карасовка в Золочевской громаде, часть – на Сосновку в той же громаде в сторону Ветеринарного Дергачевской громады, где произошли тяжелые бои.

Как раз перед полномасштабным вторжением 92-я бригада базировалась в городе Дергачи. Она встретила врага в направлении Казачьей Лопани. А 93-я бригада подтягивалась в направлении Золочевской громады. Эти две легендарные бригады разбили врага и не дали ему зайти в город Дрогачи. Но враг оккупировал часть территории громады", - отметил Задоренко.

Он также отметил, что обстрел Дергачевской громады россияне начали с "Градов". Удары наносили по критической инфраструктуре, газопроводам, электроподстанциям, мостовым перекрытиям через реки. В громаде одновременно исчезли свет, связь, газ.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают бои за освобождение временно захваченных Казачелопанского, Проходовского, Токаровского округов Дергачевской громады. Подконтрольные Украине населенные пункты враг ежедневно обстреливают из танков, минометов, артиллерии. Некоторые села уничтожены почти полностью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области СБУ обнаружила 60 человек, которые передавали врагу разведданные и готовили диверсии. ФОТОрепортаж

армия РФ (19650) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+24
а тепер прикиньте, якби бригада, чи бодай батальон прикривав виходи із Криму!!!!

Окупації Таврії, трагедії Марика, обстрілів Миколаєва просто б не було!!!
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12.08.2022 12:10 Ответить
+13
Неудивлен.
У русожопых ракета Протон с дохера спутниками на борту упала после взлета, бо датчик вверх ногами молотком припендюрили.
Ракета хотела вверх, а обстоятельства тянули вниз.
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12.08.2022 12:10 Ответить
+10
Після дєрєвні в бурятії, і Дергачі - місто-міліонник з унітазами 😂
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12.08.2022 12:11 Ответить
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захопили білгород?
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12.08.2022 12:03 Ответить
а тепер прикиньте, якби бригада, чи бодай батальон прикривав виходи із Криму!!!!

Окупації Таврії, трагедії Марика, обстрілів Миколаєва просто б не було!!!
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12.08.2022 12:10 Ответить
глонас помогает
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12.08.2022 12:03 Ответить
Задоренко ще той троляка.
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12.08.2022 12:05 Ответить
Харківчанам треба намалювати та міцно молитись на ікону Покрова Божої матері

За легендою таке саме сталося, коли татари хотіли захопити Почаїв, а Мати Божа закрила його покровом та напустила на невірних облуду 🤔

а про того жукова хай назавжди забудуть, бо буде знову біда
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12.08.2022 12:06 Ответить
Да разобрались уже с Жуковым без твоих советов.
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12.08.2022 16:10 Ответить
ЗСУ наші рятівники!
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12.08.2022 12:07 Ответить
Та ну нахер -- Дергачі попутали з Харковом
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12.08.2022 12:08 Ответить
Після дєрєвні в бурятії, і Дергачі - місто-міліонник з унітазами 😂
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12.08.2022 12:11 Ответить
Неудивлен.
У русожопых ракета Протон с дохера спутниками на борту упала после взлета, бо датчик вверх ногами молотком припендюрили.
Ракета хотела вверх, а обстоятельства тянули вниз.
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12.08.2022 12:10 Ответить
Кацапи таки перемогли закони фізики - їх датчик виявився сильнішим за першу космічну швидкість 😂
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12.08.2022 12:13 Ответить
Отрицательный взлет...
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12.08.2022 12:59 Ответить
Скрепные карты,1969 года...
Вони б ще леніна з мавзолея дістали...
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12.08.2022 12:11 Ответить
Що в них смартфонів нема?
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12.08.2022 12:15 Ответить
мабудь, вони їх сдали, це в нас ******* зі смартфонами по окопах бігати і їх потім накривають...
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12.08.2022 12:19 Ответить
Ще з радянських часів жарт ходить:
"- О! Военные едут! Карту достали - сейчас дорогу спрашивать будут!"
А якщо серйозно - то тією картою ще треба вміть користуваться Зараз мало хто вміє "читать" карту Я сам уже позабував, як на неї наносить обстановку - тобто "піднімать" її
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12.08.2022 14:21 Ответить
Дураки и дороги... . Як же добре, що росіяни справжні довбойоби.
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12.08.2022 12:18 Ответить
Це вони орієнтувались по картам, що від вермахту лишилися?
Не врахували лише одне: німці наступали з заходу на схід і на південь!
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12.08.2022 12:19 Ответить
В німців карти були суперові!
В мене є німецька карта з Мелитополем, видрукувана у 1941 р.!
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12.08.2022 15:29 Ответить
Пішли по стопам матроса Желєзняка, який йшов на Одесу а вийшов до Херсона.
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12.08.2022 12:23 Ответить
Вони півдня шукали поворот на "Цюрюпинськ"! Бо він кілька років як повернув свою історичну назву - "Олешки"
Коли Олександр ІІІ вирішив захопить Середню Азію він розіслав більше десятка "наукових експедицій для вивчення тваринного та рослинного світу" Керували ними офіцери Генштабу В штаті - картографи Вони наносили на карти караванні шляхи, стежки, колодязі, караван-сараї (одним з них був Пржевальський) А ******* "картографи" в Кацапії гроші розтягли, карти не обновили і пустили війська в наступ по картах ще "дочорнобильських" часів - я бачив карту, на якій між станціями Дємєйки та Неданчичами - пустий лісовий масив А там вже чотири десятки років стоїть місто Славутич!
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12.08.2022 14:30 Ответить
Нє мудрєно. Набірают мясо із села. От єслі би масквічі каренниє єхалі било би еще лучше. Касмічі, падгребайте.
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12.08.2022 12:25 Ответить
да они и родились не в ту сторону
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12.08.2022 12:28 Ответить
сам ты "запутался"!, наши их размочили!!!
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12.08.2022 12:50 Ответить
так заплутались, шо окупували південь України
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12.08.2022 12:50 Ответить
Кацапи захопили Казачу Лопань, це на самому кордоні з Бєлгородом, люди живуть під окупацієй, хто як, вата радіє, інщі терплять, електрику їм підключили до кацапських електромереж, газ мабуть також.
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12.08.2022 13:01 Ответить
Глонасс рулит,они тогда одну БТГ отправили на Полтаву с стороны Охтырки думая что наступают на Киев.
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12.08.2022 13:08 Ответить
только не "военные рф".
потому что воины так себя не ведут.
это мародеры, бвндиты, агрессоры, скоты, свиньи и убийцы.
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12.08.2022 13:30 Ответить
Що,за дебільні співанки? У лютому загарбник був в цетрі Харкова. Суцільні нісенітниці від несповнарозумних
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12.08.2022 14:18 Ответить
В каком ещё центре Харькова? Что ты несёшь?
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12.08.2022 16:12 Ответить
 
 