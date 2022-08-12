Ситуация в Энергодаре критическая. Происходит наибольшее обострение за последние 2-3 месяца, - мэр Орлов

Ситуация в Энергодаре критическая. За последние несколько недель российские военные начали вести себя более агрессивно и дерзко.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орлова, оккупанты ведут обстрел по территории промышленной площадки ЗАЭС, а также противоположному берегу Каховского водохранилища. Также фиксировались и удары по частным домам, в результате чего были жертвы.

"Прикрываясь градообразующим предприятием, крупнейшей атомной станцией Европы, они позорно и цинично обстреливают противоположный берег Днепра, подконтрольный Вооруженным силам Украины", - добавил мэр.

Наши бойцы, как отметил Орлов, не имеют возможности предоставить адекватный ответ, чтобы избежать попадания по территории атомной станции.

"Поскольку ответного огня нет, а им нужно спровоцировать какую-то резонансную ситуацию, то они начали обстреливать саму станцию из гранатометов. Есть даже попадание в азотно-кислородную станцию, общестанционные объекты Запорожской атомной станции", - рассказывает Орлов.

Также были вражеские попадания по линии электросетей и частному сектору.

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Например, три дня назад, как рассказывает мэр, оккупанты, во время минометного обстрела, попали по распределительной подстанции, обеспечивающей Энергодар электричеством. В результате город несколько часов был без электроснабжения.

Газа в Энергодаре нет уже около месяца.

"То есть город был уже на грани гуманитарной катастрофы. Но благодаря слаженной работе специалистов атомной станции и коммунальщиков удалось за три часа восстановить все эти жизненно необходимые услуги", – заявил Орлов.