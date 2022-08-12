РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12281 посетитель онлайн
Новости Война
6 460 14

Ситуация в Энергодаре критическая. Происходит наибольшее обострение за последние 2-3 месяца, - мэр Орлов

енергодар

Ситуация в Энергодаре критическая. За последние несколько недель российские военные начали вести себя более агрессивно и дерзко.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орлова, оккупанты ведут обстрел по территории промышленной площадки ЗАЭС, а также противоположному берегу Каховского водохранилища. Также фиксировались и удары по частным домам, в результате чего были жертвы.

"Прикрываясь градообразующим предприятием, крупнейшей атомной станцией Европы, они позорно и цинично обстреливают противоположный берег Днепра, подконтрольный Вооруженным силам Украины", - добавил мэр.

Наши бойцы, как отметил Орлов, не имеют возможности предоставить адекватный ответ, чтобы избежать попадания по территории атомной станции.

"Поскольку ответного огня нет, а им нужно спровоцировать какую-то резонансную ситуацию, то они начали обстреливать саму станцию из гранатометов. Есть даже попадание в азотно-кислородную станцию, общестанционные объекты Запорожской атомной станции", - рассказывает Орлов.

Также были вражеские попадания по линии электросетей и частному сектору.

Также смотрите: Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС, зафиксировано 10 "прилетов", - мэр Орлов. ВИДЕО

Например, три дня назад, как рассказывает мэр, оккупанты, во время минометного обстрела, попали по распределительной подстанции, обеспечивающей Энергодар электричеством. В результате город несколько часов был без электроснабжения.

Газа в Энергодаре нет уже около месяца.

"То есть город был уже на грани гуманитарной катастрофы. Но благодаря слаженной работе специалистов атомной станции и коммунальщиков удалось за три часа восстановить все эти жизненно необходимые услуги", – заявил Орлов.

армия РФ (19650) обстрел (27784) Энергодар (158) Запорожская АЭС (720)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Колотять понти щоб Україна пішла на якісь поступки.
показать весь комментарий
12.08.2022 12:26 Ответить
+9
КАПИТУЛИРОВАЛА ПРИЗНАЛА КРЫМ ЗА РОССИЕЙ И ДОНБАСС ДЕМИЛИТАРИЗИРОВАЛАСЬ И ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ МЕЖДУ УРАЛОМ И ТИХИМ ОКЕАНОМ.... не дождется ***** ***** сдохнет все одно раньше...
показать весь комментарий
12.08.2022 12:30 Ответить
+9
Ситуація в Енергодарі критична з моменту коли туди кацапня приперлася. Як вона туди потрапила? Може клован в черговому відосіку розповість?
показать весь комментарий
12.08.2022 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МАГАТЕ вже летит із спецназом
показать весь комментарий
12.08.2022 12:20 Ответить
Ага, якомога далі від АЕС
показать весь комментарий
12.08.2022 12:24 Ответить
Колотять понти щоб Україна пішла на якісь поступки.
показать весь комментарий
12.08.2022 12:26 Ответить
КАПИТУЛИРОВАЛА ПРИЗНАЛА КРЫМ ЗА РОССИЕЙ И ДОНБАСС ДЕМИЛИТАРИЗИРОВАЛАСЬ И ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ МЕЖДУ УРАЛОМ И ТИХИМ ОКЕАНОМ.... не дождется ***** ***** сдохнет все одно раньше...
показать весь комментарий
12.08.2022 12:30 Ответить
Китай після ваших слів:
показать весь комментарий
12.08.2022 12:34 Ответить
Понтыгон рабZeи занимается шантажом уже больше ста лет...
Фишка такая у быдла Шариковых...
Киев взяли уже за три дня и шесть месяцев...вояки сраные...
показать весь комментарий
12.08.2022 12:32 Ответить
Ситуація в Енергодарі критична з моменту коли туди кацапня приперлася. Як вона туди потрапила? Може клован в черговому відосіку розповість?
показать весь комментарий
12.08.2022 12:36 Ответить
Пр******, понять і простіть
показать весь комментарий
12.08.2022 12:39 Ответить
Там не было наших ,как сказал люся после захвата Мелитополя ,Бердянска и Энергодара рашистами
показать весь комментарий
12.08.2022 12:55 Ответить
Ну так правильно, як і Херсонську та Запорізьку області.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:17 Ответить
после войны на зоне петухи их будут "прощать"
показать весь комментарий
12.08.2022 13:12 Ответить
Як би цього не хотілось, дуже сумніваюсь, що когось із вищого керівництва посадять.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:41 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
показать весь комментарий
12.08.2022 17:22 Ответить
 
 