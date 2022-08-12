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Новости Война
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Россия с начала войны не разрешает обеспечивать оккупированные территории лекарствами, - Минздрав

ліки

С начала войны Россия не позволяет обеспечивать временно оккупированные территории Украины лекарствами через гуманитарные коридоры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, про это сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения

"С начала войны Россия ни разу не предоставила Украине возможность обеспечить временно оккупированную территорию лекарственными средствами гуманитарными коридорами", - отметил замминистра Александр Комариду.

По его словам, Россия не позволяет обеспечить лекарствами временно оккупированную Херсонскую область, при этом "случаются такие циничные случаи, когда оккупационные войска отбирают грузы у волонтеров и выдают их за обеспечение от России".

"Минздрав обращался к международным партнерам - Красному Кресту, Всемирной организации здравоохранения, организации "Врачи без границ", однако не получило никаких гарантий безопасности и подтверждений организации гуманитарных коридоров", - сказал он.

В то же время он отметил, что в прифронтовых регионах работает госпрограмма реимбурсации стоимости лекарств "Доступные лекарства", а также точки выдачи лекарств, поступающих в качестве гуманитарной помощи.

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А разве не оккупирующая сторона должна это делать? Что Амнистия об этом думает? Не происходит ли нарушение прав гражданского населения?
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12.08.2022 13:19 Ответить
Це ще один метод знищення українців. Люди непомітно будуть вмирати вже без зброї. Навіть здоровій людині буде достатньо перманентного стресу, відсутність медичного обслуговування та ліків.

Ми домашнього улюбленця втратили саме через те, що були зачинені усі ветеринарні клініки і зробити аналіз крові не було ніякої можливості. Ми вже були готові їхати до Стойкова на окуповану Київщину, але не встигли.
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12.08.2022 13:30 Ответить
а чому це питання не піднімається на радбезі оон? воно не важливе?
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12.08.2022 13:34 Ответить
Раша веде політику геноциду українського народу
раше потрібна гола земля , щоб завести сраних узкоглазихкацапів і казати , що вони і е потомки Київської русі
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12.08.2022 13:53 Ответить
оккупант и должен заботиться о тех, кто его долго ждал
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12.08.2022 14:10 Ответить
Нічого дивного бо лапатнікі і територію своєї балалайні ліками як це потрібно не забезпечували ніколи...
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12.08.2022 16:43 Ответить
 
 