Россия с начала войны не разрешает обеспечивать оккупированные территории лекарствами, - Минздрав
С начала войны Россия не позволяет обеспечивать временно оккупированные территории Украины лекарствами через гуманитарные коридоры.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, про это сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения
"С начала войны Россия ни разу не предоставила Украине возможность обеспечить временно оккупированную территорию лекарственными средствами гуманитарными коридорами", - отметил замминистра Александр Комариду.
По его словам, Россия не позволяет обеспечить лекарствами временно оккупированную Херсонскую область, при этом "случаются такие циничные случаи, когда оккупационные войска отбирают грузы у волонтеров и выдают их за обеспечение от России".
"Минздрав обращался к международным партнерам - Красному Кресту, Всемирной организации здравоохранения, организации "Врачи без границ", однако не получило никаких гарантий безопасности и подтверждений организации гуманитарных коридоров", - сказал он.
В то же время он отметил, что в прифронтовых регионах работает госпрограмма реимбурсации стоимости лекарств "Доступные лекарства", а также точки выдачи лекарств, поступающих в качестве гуманитарной помощи.
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Ми домашнього улюбленця втратили саме через те, що були зачинені усі ветеринарні клініки і зробити аналіз крові не було ніякої можливості. Ми вже були готові їхати до Стойкова на окуповану Київщину, але не встигли.
раше потрібна гола земля , щоб завести сраних узкоглазихкацапів і казати , що вони і е потомки Київської русі