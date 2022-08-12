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Новости Агрессия России против Украины Война
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Поддерживал вооруженную агрессию РФ, угрожал местным жителям и священнику: на Волыни объявили подозрение переселенцу из Донецкой области

сбу

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту из Донецкой области, который после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сбежал на Волынь.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

По данным спецслужбы, 40-летний мужчина нашел убежище в дселе близ Луцка.

"Находясь в относительной безопасности, злоумышленник систематически высказывался в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, угрожал местным жителям наказаниями от вооруженных формирований РФ и постоянно ожидал приход "русского мира" на Волынь", - рассказали в СБУ.

Кроме того, мужчина угрожал местному священнику, его семье и прихожанам Православной украинской церкви.

"Постоянно угрожал высказываниями вроде: "После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками", - говорится в сообщении

Мужчине сообщили о подозрении в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ (20033) русский мир (625) переселенцы (531) подозрение (503)


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Топ комментарии
+60
Надо было его втихаря порезать и закопать, ***** те суды для петушни даунбаской
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12.08.2022 13:31 Ответить
+29
На Волині мабуть дерева закінчилися! Хай приїдуть для консультацій на чернігівську землю Не один такий ще в квітні "возвисився над землею"! Поліція "ноги до колін стерла" "розшукуючи" "зловмисників"!
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12.08.2022 14:05 Ответить
+25
Так самое паскудное не то, что он говорил. Самое паскудное, что были уши которые его слушали. Он явно не один день там вещал на публику Хорошо, что нашелся священник, который в полицию обратился.
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12.08.2022 13:46 Ответить
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Надо было его втихаря порезать и закопать, ***** те суды для петушни даунбаской
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12.08.2022 13:31 Ответить
На Волині мабуть дерева закінчилися! Хай приїдуть для консультацій на чернігівську землю Не один такий ще в квітні "возвисився над землею"! Поліція "ноги до колін стерла" "розшукуючи" "зловмисників"!
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12.08.2022 14:05 Ответить
А по-тихому ,нельзя было прикопать рашистскую мразь⁉️
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12.08.2022 14:40 Ответить
На кукан питора!
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12.08.2022 13:34 Ответить
відправте його до кацапів.... з нього вийде классний мобік на пару годин....
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12.08.2022 13:34 Ответить
"Жору били всім селом" (с)
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12.08.2022 13:35 Ответить
Так самое паскудное не то, что он говорил. Самое паскудное, что были уши которые его слушали. Он явно не один день там вещал на публику Хорошо, что нашелся священник, который в полицию обратился.
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12.08.2022 13:46 Ответить
Даунецьк всюди даунецьк. Знаю не з чуток.
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12.08.2022 13:36 Ответить
Та буде вам ярлики вішати. Там нормальних теж чимало. А покидьки є усюди. Навіть в Донецьку.
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12.08.2022 13:44 Ответить
теж чимало? як би це було, то рюзьке мира не було б на лугондонії.
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12.08.2022 13:48 Ответить
На Донбассе с самого его заселения жили русские и украинцы. Национальность там никогда не имела значения до того момента пока русские не начали продвигать идеи русского мира. Человек со здоровой психикой это не может поддерживать.

будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми Джерело:
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12.08.2022 13:58 Ответить
ВСІ українці живуть на своїй єдиній землі - Україні (Русі)! А ВСІ кацапи, 100%, чи їх недалекі пращури приперлись в Україну зі свої смедячих мокшанських боліт! Така маленька відмінність....
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12.08.2022 14:46 Ответить
На Донбассе никто не жил. Это было дикое поле ещё чуть больше 200 лет тому назад. Были отдельные поселения или зимовья.
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12.08.2022 15:10 Ответить
За царським переписом 1897 року на Донбасі переважали українці! А русскіх почали завозити після того, як в Голодомор значна частина населення Донбасу вимерла і продовжили завозить після 1945.
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12.08.2022 15:30 Ответить
Но ещё до Голодомора они все поддерживали большевиков, а не УНР.
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12.08.2022 17:05 Ответить
Мура, ти така мура усруська, і досить смердіти своєю бидляцкою недомовою.
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12.08.2022 18:42 Ответить
Шо ти мелеш? Це було не "Дике поле" а "Великий Луг"! Землі Низового війська запорізького Заселялися "хуторами" де селилися сімейні козаки - "гречкосії" Займалися переважно скотарством але вздовж річок - і землеробством Саме тому запорожці не залежали (як донські козаки) від поставок продовольства з північних хліборобських земель
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12.08.2022 21:13 Ответить
"На Донбассе с самого его заселения жили русские и украинцы" - якщо точніше, то російські злочинці, яких імперія посилала на довічну каторгу в шахти. Пізніше до них долучилася бидлота, яку сталінські посіпаки завезли у виморені "вождьом народов" голодом села в товарних вагонах, позбиравши їх на вокзалах "руSSкай ґлубінкі". От звідки взялися "руSSкіє" на цих, споконвіку вкраїнських, землях. І їхні нащадки - то є нинішнє "насєлєніє бамбаса і луґандонії", якому так невистачає "руSSкаво міра". А та невелика частина нормальних, які залишилися - є потомками СПРАВЖНІХ хазяїв тої землі яких так боялася і яких нещадно знищувала "руSSкая" недоімперія у всі часи!
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12.08.2022 17:35 Ответить
чимало, але не достатньо, шоб протистояти тій фігні. В Донецьку теж був свій Майдан. І він був теж кривавий (хоча і звичайно набагато менший за масштабом).
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12.08.2022 14:00 Ответить
Можна забрали людину з Даунбасу, але Даунбас з неї не забереться ніколи
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12.08.2022 14:01 Ответить
Нє. У мене знайомі з донецька-луганська, З 14 воювали. І зараз, хто в ТРО, хто на фронті.
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12.08.2022 14:11 Ответить
После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, Джерело:

Нужно это высказывания отдельного представителя восточных областей подготовить для будущего судебного процесса в ООН по конвенции по противодействию геноциду. Будем разбираться детально кто и с каких сторон готовил геноцид.
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12.08.2022 13:37 Ответить
Разбираться с чем ⁉️Всегда творили ГЕНОЦИД исключительно -КАЦАПСКИЕ КОММУНЯКИ ,А ТЕПЕРЬ РАШИСТЫ ,ИХ ВЫРОДКИ !
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12.08.2022 14:45 Ответить
І що, нікому було цю гнидь підвісити на смереку???
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12.08.2022 13:41 Ответить
Сашко,де ти під Луцьком знайдеш смереку?Посадили ,поливали,побачили що довго росте.Взяли та й здали падлюку.А що зробиш,проти природи не підеш...
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12.08.2022 14:06 Ответить
Некому, его еще и терпели столько времени, наверно сильно борзеть стал, вот кто-то и стуканул на этого ушлёпка, а так он же у родичей наверно там жил, вот и терпели как могли ... идиоты
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12.08.2022 14:09 Ответить
Стукануть ***** , припершегося от "русского мира " , а не выслушивать угрозы
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12.08.2022 14:51 Ответить
Тепер по всій країні, особливо на заході держави порозселялось таке створіння, що прийшло на все готове і знову за своє, але тут не Донбас, людям потрібно зразу заявляти на таких гнид.
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12.08.2022 13:43 Ответить
Отрезать яйца,засунуть в пасть и отправить на родину!
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12.08.2022 13:45 Ответить
В цій країні нічого не зміниться. Ніякого реального строку він не отримає. Нехай Зеля його громадянства позбавить. Слабо?
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12.08.2022 13:47 Ответить
Нельзя, если у него оно единственное.
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12.08.2022 13:47 Ответить
А где доказательства ,что у Корбана было ещё какое - то гражданство ⁉️Почему не отдали в руки ФБР КАЛАМОЯ уж у него ТОЧНО(он сам заявил)- три гражданства⁉️⁉️⁉️
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12.08.2022 14:55 Ответить
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12.08.2022 13:47 Ответить
Щож його ніхто не зарізав раніше? Яйця на Волині є?
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12.08.2022 13:54 Ответить
а чого він втік ???? з данбасу????? там же якраз і пришли ті, кого він чекав???? ...може, він не просто даунбаский дурник, а мав суворий наказ?
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12.08.2022 14:00 Ответить
Логіка цим тваринам не відома.
Про схоу тварину читав ще у 2016му - втік з окупованого Донецька у Дніпро і там розповідав про те, як скоро росія прийде у Днупро і як росіяни "знесуть хунту" і тп маячню. Коли його колега спитав - куда він побіжить з Дніпра у такому випадку - створіння не знало, що відповісти і глупо клипало очима.
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12.08.2022 15:12 Ответить
В Одесі таких повно. Спочатку роками чекали на "руській мір", а як тільки він почав наближатися - ні, навіть не до Одеси, а до Миколаєва - хутко здриснули до Західної Європи. Тепер чекають на "руській мір" там, у комфорті (чомусь саме їм надали окремі квартири... мабуть, тому що здриснули першими?).
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12.08.2022 16:38 Ответить
І що, на Волині не найшлося нікого аби поріза це свинча на органи...?
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12.08.2022 14:03 Ответить
А що, там місцевих не знайшлося, щоби виховну роботу провели? Але, якщо СБУ підійде відповідально і по законам воєнного часу, то нехай би попрацював на оборону.
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12.08.2022 14:05 Ответить
Ахренеть. Это случайно не Виктор Федоррвич Янукович?
Очень похож на этого ******* донецкого.
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12.08.2022 14:12 Ответить
Було цього тижня в Ківерцях.
Наче вся поліція туди з'їхалась - диверсантів шукати.
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12.08.2022 14:12 Ответить
А чого він не на кацапію втік? Що гадав що і на Волині срач кацапський розведе
На гілляку скотиняку! І сказати сам повісився, бо незнайшов "гуССкава міра".
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12.08.2022 14:17 Ответить
Старинная фраза звучит надежно. А был бы принят закон о коротком огнестреле как в Молдове в 1993г, не угрожал был этот утырок на Волыни, приехав с ордло. И ордло бы тоже ни какого бы не было! И ментов было бы меньше и на много, как показала мировая статистика, запросто на 40% можно сокращать их. И на лавках кури сколько хочешь, не попросят. И музыка резко бы затихала к 23ч. А за феерверки отдельная тема. Даже слово бы такое забыли. Та много разного. Но и здесь мы все просрали.
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12.08.2022 14:18 Ответить
Все началось в конце 2004 года, начале 2005 года. Предположительно Ющенко вступил в сговор с россиянами, или скорее с пророссийскими силами, которые были представлены олигархами. Если Кучма отдал Донбасс им на разграбление, то с 2004/2005 началось продвижение националистических идей о превосходстве русской/российской нации.
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12.08.2022 14:23 Ответить
Дивно, що він, такий борзий, ніразу в ліс по гриби не зходив ...
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12.08.2022 14:22 Ответить
может, первая похоронка в село пришла ?
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12.08.2022 14:42 Ответить
Ця домбаська мразота з 2014 го загадила Київ,а зараз розповзлася по всій Україні.Відрізнити від нормальних людей доволі просто-нахабні,хрюкають виключно руським нарєчієм,залишають після себе купу сміття,на зауваження реагують агресивно,являються прихильниками руського міра,у фаворитах різне політичне проросійське лайно,типу ригів,опзжоперів,шаріїв...Потенційні зрадники і сепаратюги.Вилупки від старих нічим не відрізняються,бо "виховувались" в одному домбаському хліві. Українці,будьте пильними,якщо поряд з вами з'явились подібні істоти- "перевиховання" буде дієвим виключно за допомогою фізичного впливу.
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12.08.2022 14:54 Ответить
Таку курву на вінничіні, де ми зараз терміново мешкаємо, побили у черзі за гуманітаркою, почала там вякати нагла тварюка
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12.08.2022 15:20 Ответить
Ці "біженці" вже розповзаються світом, треба щось з цим робити.
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12.08.2022 15:49 Ответить
Проблема в нашій ВЛАДІ,яка чи то ЗДУРУ,чи то навмисно робить так,щоб вся лугандонська мерзота,яка отримала рашистські пашпорти та не здавши український,могла СПОКІЙНО переїхати в ЄС.Одна дура взагалі пропонує приймати БЕЗ ПАШПОРТІВ.Розповідаю на пальцях.Лугандонці,які раніше виїхали в лаптєстан і жінки,і чоловіки, з територіі РФ перетинають,по УКРАЇНСЬКОМУ ПАШПОРТУ,кордон з ЄС,як "біженці" і проповідують там,рашистську ідеологію,як громадяни України.А банкова їм підігрує.Що це?Дурість?Чи що?
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12.08.2022 16:11 Ответить
Треба розуміти,що такої погані понаїхало з донбасу,стільки всюди,що навіть важко порахувати.Ця мерзота нічим не краще тієї яка сім років сиділа в лугандоні та мріяла про окупацію всієї України та яку,сьогодні мобілізують воювати проти України.Здавати житло переселенцям надо але тільки ПІСЛЯ постанови на військовий облік в військоматі.Всім інших(з дітьми,без дітей) палатку та в ліс.Вони дружин та дітей реєструють переселенцями а самі ховаються.Треба чітко розуміти ВОНИ тікали не від рашистської окупаціі а від війни.А це різні речі.Цей тупорилий,бо багато розповідав.А скільки таких мовчунів?
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12.08.2022 16:04 Ответить
і шо, в цьому селі немає кому це гівно прикопать?
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12.08.2022 16:14 Ответить
Що за підозру? Чому воно досі не в СІЗО? Потім присудять книжку почитати?
Україна - країна для українофобів.
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12.08.2022 16:21 Ответить
Серед них багато вати яки тікали не від росіян а від ЗСУ яке як вони кажуть їх обстрілювало. І Ссукі ходять і зудять про це при кожному удобному випадку
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12.08.2022 16:25 Ответить
 
 