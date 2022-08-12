Поддерживал вооруженную агрессию РФ, угрожал местным жителям и священнику: на Волыни объявили подозрение переселенцу из Донецкой области
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту из Донецкой области, который после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сбежал на Волынь.
Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.
По данным спецслужбы, 40-летний мужчина нашел убежище в дселе близ Луцка.
"Находясь в относительной безопасности, злоумышленник систематически высказывался в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, угрожал местным жителям наказаниями от вооруженных формирований РФ и постоянно ожидал приход "русского мира" на Волынь", - рассказали в СБУ.
Кроме того, мужчина угрожал местному священнику, его семье и прихожанам Православной украинской церкви.
"Постоянно угрожал высказываниями вроде: "После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками", - говорится в сообщении
Мужчине сообщили о подозрении в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков) Уголовного кодекса Украины.
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будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми Джерело:
Нужно это высказывания отдельного представителя восточных областей подготовить для будущего судебного процесса в ООН по конвенции по противодействию геноциду. Будем разбираться детально кто и с каких сторон готовил геноцид.
Про схоу тварину читав ще у 2016му - втік з окупованого Донецька у Дніпро і там розповідав про те, як скоро росія прийде у Днупро і як росіяни "знесуть хунту" і тп маячню. Коли його колега спитав - куда він побіжить з Дніпра у такому випадку - створіння не знало, що відповісти і глупо клипало очима.
Очень похож на этого ******* донецкого.
Наче вся поліція туди з'їхалась - диверсантів шукати.
На гілляку скотиняку! І сказати сам повісився, бо незнайшов "гуССкава міра".
Україна - країна для українофобів.