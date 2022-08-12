Поддерживал вооруженную агрессию РФ, угрожал местным жителям и священнику: на Волыни объявили подозрение переселенцу из Донецкой области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту из Донецкой области, который после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сбежал на Волынь.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

По данным спецслужбы, 40-летний мужчина нашел убежище в дселе близ Луцка.

"Находясь в относительной безопасности, злоумышленник систематически высказывался в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, угрожал местным жителям наказаниями от вооруженных формирований РФ и постоянно ожидал приход "русского мира" на Волынь", - рассказали в СБУ.

Кроме того, мужчина угрожал местному священнику, его семье и прихожанам Православной украинской церкви.

"Постоянно угрожал высказываниями вроде: "После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками", - говорится в сообщении

Мужчине сообщили о подозрении в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: За коллаборационизм осужден советник городского головы одного из местных советов в Хмельницкой области