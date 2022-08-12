План РФ по легитимизации своей армии на ЗАЭС провалился, большинство участников Совбеза ООН понимают цену циничных заявлений, - Галущенко
Заседание Совбеза ООН в очередной раз подтвердило, насколько важна солидарность для противостояния России, стремящейся изменить мировой порядок.
Об этом сообщил в фейсбуке министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен странам-участницам Совбеза ООН, всем, кто поддержал Украину в попытке вернуть суверенное право на ЗАЭС, что очередной план России - на этот раз по легитимизации своих войск на украинской атомной станции - провалился", - отметил он.
По убеждению министра, подавляющее большинство участников заседания прекрасно понимают цену этих циничных заявлений и беззастенчивую манипуляцию со стороны Российской Федерации.
"Надеюсь, такая российская демонстрация презрения к здравому смыслу и пренебрежительное отношение к участникам Совбеза ООН станет драйвером для скорейшего принятия решения по совместной миссии МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС для ее деоккупации и обеспечения ядерной безопасности мира", - добавил Галущенко.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.
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Сами-то в это верите? Если СЕЙЧАС, имея на руках все средства реального противодействия - не решают, то уж потом... потом тихо и мирно:
а) либо просто разгонят любой их митинг с которого они начнут решать
б) либо просто введут очередной карантин и будут все "решалы" сидеть по домам в масочках
в) комбинация вариантов "а" и "б".
г) после Победы ... Вы правда верите что кто-либо сможет хоть что-то решать против команды победившего в войне Верховного?
1) В маркетинге они сильнее. Плюс админресурс допуска к медиа. Как пример - см. предыдущие выборы. Что мешает поступить как с Порошенко, творчески доработав концепт? Причем тогда Зеля был - лишь клоун из сериала. А в условиях новых - будет победоносным Главнокомандующим.
2) Солдат мало. Остальных больше, а в их отношении куда как легче работает п.1
3) В легкую. Отбирается. Вводится карантин и солдаты сидят себе в масочках - кто по расположениям, кто по домам. Уже было.
4) Не забывайте главное - считать будет кто?
"Свободные" выборы... не более чем иллюзия. Просто потому что есть такая штука как деньги. И выборы - это из их поля боя, социально-экономического, на котором воины... мягко говоря слабее.
Запорізька АЕС окупована військами РФ ще 4 березня.
На 12-й день від початку війни...