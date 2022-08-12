План РФ по легитимизации своей армии на ЗАЭС провалился, большинство участников Совбеза ООН понимают цену циничных заявлений, - Галущенко

Заседание Совбеза ООН в очередной раз подтвердило, насколько важна солидарность для противостояния России, стремящейся изменить мировой порядок.

Об этом сообщил в фейсбуке министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен странам-участницам Совбеза ООН, всем, кто поддержал Украину в попытке вернуть суверенное право на ЗАЭС, что очередной план России - на этот раз по легитимизации своих войск на украинской атомной станции - провалился", - отметил он.

По убеждению министра, подавляющее большинство участников заседания прекрасно понимают цену этих циничных заявлений и беззастенчивую манипуляцию со стороны Российской Федерации.

Также читайте: США в Совбезе ООН: Россия должна вывести войска с территории Запорожской АЭС

"Надеюсь, такая российская демонстрация презрения к здравому смыслу и пренебрежительное отношение к участникам Совбеза ООН станет драйвером для скорейшего принятия решения по совместной миссии МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС для ее деоккупации и обеспечения ядерной безопасности мира", - добавил Галущенко.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

Также читайте: Россия не поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.