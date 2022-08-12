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Новости Война
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План РФ по легитимизации своей армии на ЗАЭС провалился, большинство участников Совбеза ООН понимают цену циничных заявлений, - Галущенко

заес,аес,запорізька

Заседание Совбеза ООН в очередной раз подтвердило, насколько важна солидарность для противостояния России, стремящейся изменить мировой порядок.

Об этом сообщил в фейсбуке министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен странам-участницам Совбеза ООН, всем, кто поддержал Украину в попытке вернуть суверенное право на ЗАЭС, что очередной план России - на этот раз по легитимизации своих войск на украинской атомной станции - провалился", - отметил он.

По убеждению министра, подавляющее большинство участников заседания прекрасно понимают цену этих циничных заявлений и беззастенчивую манипуляцию со стороны Российской Федерации.

Также читайте: США в Совбезе ООН: Россия должна вывести войска с территории Запорожской АЭС

"Надеюсь, такая российская демонстрация презрения к здравому смыслу и пренебрежительное отношение к участникам Совбеза ООН станет драйвером для скорейшего принятия решения по совместной миссии МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС для ее деоккупации и обеспечения ядерной безопасности мира", - добавил Галущенко.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

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8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.

Совбез ООН (1122) Галущенко Герман (262) Запорожская АЭС (720)


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Топ комментарии
+19
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12.08.2022 13:56 Ответить
+12
Не перестаю удивляться как их вообще терпят еще в ООН, они же несут там полный бред, не поддерживают ни одной нормальной инициативы. Гнут свою гнилую линию и это все знают!
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12.08.2022 13:49 Ответить
+4
Крадуть все.
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12.08.2022 13:47 Ответить
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Кацапи збираються законсервувати ЗАЕС.
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12.08.2022 13:38 Ответить
Крадуть все.
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12.08.2022 13:47 Ответить
Не перестаю удивляться как их вообще терпят еще в ООН, они же несут там полный бред, не поддерживают ни одной нормальной инициативы. Гнут свою гнилую линию и это все знают!
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12.08.2022 13:49 Ответить
Не перестаю удивляться,что ООН ещё не разогнали.
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12.08.2022 13:50 Ответить
Сами себя не разгонят.
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12.08.2022 13:56 Ответить
це як мати Північну Корею в Раді Безпеки тільки тому, що вони мають ядерну зброю.
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12.08.2022 14:22 Ответить
Добре якщо так, а то орки зовсім інше кажуть...
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12.08.2022 13:56 Ответить
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12.08.2022 13:56 Ответить
Слухаючи Азію,то зешобла буде знесена. Не знаю хто їм це каже, але це не атака від орків, а розуміння що робить болото на сьогодні
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12.08.2022 14:48 Ответить
Я бы не был так оптимистично настроен. В "свое время"... надо полагать - после Победы? Добро. Победили. Вернулись солдаты на гражданку. Сдали перед этим оружие в оружейки, и... начинают решать.
Сами-то в это верите? Если СЕЙЧАС, имея на руках все средства реального противодействия - не решают, то уж потом... потом тихо и мирно:
а) либо просто разгонят любой их митинг с которого они начнут решать
б) либо просто введут очередной карантин и будут все "решалы" сидеть по домам в масочках
в) комбинация вариантов "а" и "б".
г) после Победы ... Вы правда верите что кто-либо сможет хоть что-то решать против команды победившего в войне Верховного?
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12.08.2022 15:26 Ответить
В отличии от рсукой *********, сев. кореи и прочих венесуэл, в Украине есть свободные выборы. Вернувшимся солдатам, сдавшим свое оружие, предоставлено право прийти на следующие выборы и поменять Зеленского на того, кого они считают достойным. Этого права никакая шобла у них не отберет.
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12.08.2022 16:16 Ответить
Отберет. Легко и непринужденно.
1) В маркетинге они сильнее. Плюс админресурс допуска к медиа. Как пример - см. предыдущие выборы. Что мешает поступить как с Порошенко, творчески доработав концепт? Причем тогда Зеля был - лишь клоун из сериала. А в условиях новых - будет победоносным Главнокомандующим.
2) Солдат мало. Остальных больше, а в их отношении куда как легче работает п.1
3) В легкую. Отбирается. Вводится карантин и солдаты сидят себе в масочках - кто по расположениям, кто по домам. Уже было.
4) Не забывайте главное - считать будет кто?
"Свободные" выборы... не более чем иллюзия. Просто потому что есть такая штука как деньги. И выборы - это из их поля боя, социально-экономического, на котором воины... мягко говоря слабее.
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15.08.2022 09:45 Ответить
Більшість але ж не всі?
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12.08.2022 14:26 Ответить
Та понимают они то понимают---а потом вынимают. А сперматозодиды уже и тю-тю---вырвались!
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12.08.2022 14:31 Ответить
Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня. Ще раз.

Запорізька АЕС окупована військами РФ ще 4 березня.

На 12-й день від початку війни...
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12.08.2022 15:19 Ответить
ти ж не каєшся, 73%-тний
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12.08.2022 16:46 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
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12.08.2022 17:19 Ответить
 
 