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Новости Агрессия России против Украины Война
14 088 90

Медведев об обстреле ЗАЭС: В ЕС также есть атомные станции и там также возможны случайности

заес,аес,запорізька

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Евросоюзе также есть атомные станции, и там возможны "случайности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Медведев написал в Telegram.

Заместитель председателя Совбеза РФ обвинил в обстреле ЗАЭС украинских военных. По его словам, "ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и хранилищам радиоактивных изотопов".

"Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели.

Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны.", - написал Медведев.

Читайте: План РФ по легитимизации своей армии на ЗАЭС провалился, большинство участников Совбеза ООН понимают цену циничных заявлений, - Галущенко

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.

Медведев Дмитрий (4107) обстрел (27807) Запорожская АЭС (720)


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Топ комментарии
+44
Ни в коем случае! Через медведева транслируются настроения и истинные желания кремленов. Наоборот, надо его высеры распространять по максимуму, чтобы даже до самых миролюбивых особей дошло, с кем воюет Украина.
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12.08.2022 14:03 Ответить
+41
Отличные слова, которые должен услышать каждый европеец.
Интересно, пропагандоны скажут, что это медведева опять взломали?
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12.08.2022 14:00 Ответить
+18
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12.08.2022 14:04 Ответить
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Отберите у кто-то у ребенка возможность играть с телефоном и ПК, он пишет всякую чепуху.
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12.08.2022 13:59 Ответить
Ни в коем случае! Через медведева транслируются настроения и истинные желания кремленов. Наоборот, надо его высеры распространять по максимуму, чтобы даже до самых миролюбивых особей дошло, с кем воюет Украина.
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12.08.2022 14:03 Ответить
може і насправді, хай це кончане на весь світ демонструє сутність людиноненавистницького, смердючого рузького міру.
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12.08.2022 14:30 Ответить
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12.08.2022 14:24 Ответить
***** почему ***** выплевывала его на выходе не наткнулась на ракету Калибр????!!! таким ********** как Медведев ЖИТЬ ЗАПРЕЩЕНО ЭТО ОШИБКА БОГА дать такому уе@ану житие это даже не подобие человека....это сгусток АБСОЛЮТНОГО ЗЛА ДЕМОНИЗАЩИИ НЕЧИСТИ И ГОВНО ОТ ЛЮЦИФЕРА....
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12.08.2022 15:18 Ответить
Пошли дурня Мітьку-дурака в Луганськ, так він ЗАЕС підірве, та ще й із десяток АЕС в Європі 🤔

Заспокоює лише те, що через цього придурка транслюють саме погрози-фейки кремля
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12.08.2022 15:07 Ответить
А дебил Дима не в курсе что есть спутниковые снимки у американцев ??
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12.08.2022 14:00 Ответить
Спутниковые снимки от радиации не защищают...
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12.08.2022 14:03 Ответить
Якщр друкувати їх на товстій свинцевій плиті, тоді - захищають
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12.08.2022 14:05 Ответить
Ну, я так понимаю, что в паРаше АЭС нет, или опять - А нас то за что????
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12.08.2022 15:11 Ответить
Отличные слова, которые должен услышать каждый европеец.
Интересно, пропагандоны скажут, что это медведева опять взломали?
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12.08.2022 14:00 Ответить
Как это заявление должны рассматривать западные партнеры? Понятно что медведь - конченный алкаш, но всё же. Как никак пьяное, но официальное лицо.
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12.08.2022 14:01 Ответить
Він в кремлі працює Васілієм Блаженним.
Той кацапський пророк транслював "чаянія народниє" рашиським мас
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12.08.2022 15:10 Ответить
За одни такие угрозы можно в рог с хлопатать!!! Но в Европе эе толерантность, можно только озабоченность выразить, глубокую... А жопа та играет, кто этих придурашных упырей знает, возьмут и кинут бобмочку!!! А вы все раскачивайтесь!!!
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12.08.2022 14:01 Ответить
якщо зустрінете на вулиці блаженого, від якого нічого не залежить і який несе галіму невсунітницю, як Ви будете реагувати?... ото й Ойропа так реагує...
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12.08.2022 14:07 Ответить
Ваша аналогія - фуфло.
Не на вулиці, а чувак, якому ви платите за електроенергію щомісяця, і за опалення, раптом стоїть у вас під дверима з калашем і каже - якщо ви не будете йому *** смоктать, то завтра з вами може статися всяке. Нормальна людина в таких обставинах викликає копів і складає заяву. Дехто в Європі робить вигляд, шо нічого не відбувається і ващє все якось само розсосеться, а деякі так і взагалі напряму кажуть - "ну і шо? ну соснем ***, зато буде світло і опалення! і халявний білок теж!"
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12.08.2022 14:37 Ответить
що блажений і придурок одне й те саме - виключно москальський наратив. Бо насправді слово блажений прийшло у мову з Благої Звістки (Євангелія). І там у ознаках блаженства вимога бути придурком відсутня зовсім.
блаженні, це - у Богім Дусі, лагідні, засмучені через несправедливість, спраглі правди і праведності, милосердні, чисті серцем, миротворці, стійкі в переслідуваннях, що не бояться гонінь через віру в Бога. По-суті: поняття блаженства і розкриваються ознаками з дев'ятьох правил.
А москалі чомусь вирішили, що так вести себе можуть лише люди несповна розуму. Рашисти - вони і сімсот років тому рашисти. Не слідуйте їхнім наративам, якщо не рашист.
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12.08.2022 14:52 Ответить
так і на кацапщині є
я би не легковажила з подібними заявочками
бо хто знає що на роісьці може зааплодувати хлопками..
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12.08.2022 14:02 Ответить
Красава!! "Жги єщо"...
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12.08.2022 14:02 Ответить
Идиот упоротый, заканчивай с барбитуратами
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12.08.2022 14:03 Ответить
Что с алкаша возьмёшь?🤷
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12.08.2022 14:03 Ответить
Ничего, кроме анализа и то протухшего
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12.08.2022 15:27 Ответить
Интересное сообщение сделал широко известный в узких кругах алкоблогер, потрахиваемый в.в.путиным в углу за лояльность...)))
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12.08.2022 14:03 Ответить
шо ж він не закусює?
дайте йому сєльодки!
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12.08.2022 14:04 Ответить
Бухарь Дмитрий допивая бутль вина, и рыгая: а ***** также есть АЭС в Европе...и упав
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12.08.2022 14:04 Ответить
давай, Димон, накати еще для смелости, Европа ждёт "можем повторить"
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12.08.2022 14:04 Ответить
Дімон, ти - мій герой! Браво! Пʼять з плюсом.
Я вам вже казав і ще раз повторюю - Дімон своїм "ядєрним пєплом" для України робить більше, ніж Зєля зі своїми гундявими відосіками. А ви його ще вбить пропонували. Хто тоді буде ралаштовувати проти рашки весь світ?
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12.08.2022 14:04 Ответить
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12.08.2022 14:04 Ответить
Димон употреблял, употребляет и будет употреблять. Кстати, курск - это не ЕС, и даже не подлодка, это ...йня с нюансом: там тоже есть АЭС.
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12.08.2022 14:04 Ответить
Браво давай ще.
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12.08.2022 14:05 Ответить
ядерний терорист-недомірок-алкоголік
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12.08.2022 14:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-CTzQl6XjWk https://www.youtube.com/watch?v=-CTzQl6XjWk

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12.08.2022 14:09 Ответить
Цього алкоголіка треба просто вколоти чимсь один раз.
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12.08.2022 14:10 Ответить
Так на кацапії теж багато АЕС, і останнім часом на кацапії багато "бавовни" розвелося. А вона може і десь там на кацапській АЕС розвестися.
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12.08.2022 14:11 Ответить
А ви і далі пускайте потвор в ЄС,вони і втілять погрози алкаша в життя
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12.08.2022 14:13 Ответить
https://t.me/generalsvr2/245 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! У президента России Владимира Путина специфическое чувство юмора. Юмор и издевки Путина прекрасно понимают в кремлевских кругах, но шутки президента зачастую бывают непонятны обычным гражданам России и внешним наблюдателям. Так, отправив заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева главой координационной делегации в ЛНР с формулировкой: "Кто может лучше всех координировать алкоголиков и наркоманов, как не главный алкоголик России", Путин просто поиздевался как над самим Дмитрием Анатольевичем, заставив его заниматься не по рангу "мышиной возней", так и над членами делегации: Бортниковым, Бастрыкиным, Красновым и Кириенко- поставив во главе клоуна и откровенного фрика Медведева. Издевательство в форме "шутки" любимая забава Владимира Путина и многие процессы в российской политике становятся понятны исходя именно из этого аспекта.
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12.08.2022 14:15 Ответить
Нюанси жабогадюкінга у орків це звичайно дуже цікаво, але виключно людям, що мають дипломи докторів психіатрії. Нам сюди нащо це гівно постить? Ми нічого не бажаємо, окрім світу щасливих людей!
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12.08.2022 14:40 Ответить
це потрібно транслювати по телебаченню країн ЄС, щоб любителів їх поменшало. Лінгвісти зробіть благе діло. перекладіть та закиньте в твітер OOН. Бундесверу. парламенту ЄС, президкенту Туреччини. А то як ці дебіли загхнуть ЗАЕС. то весело буде і: Ромунії, Болгарії, Туреччині, а далі це лайно черес Чогне море піде в Атлантику.
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12.08.2022 14:16 Ответить
Шо у п'яного на язиці,то у трезвого на умі...
Тільки повна ізоляція кацапів від цивілізованого світу..
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12.08.2022 14:17 Ответить
Пора вже видати ліцензію на відстріл цих кацапських потвор. Бо чим довше вони існують, тим людям більше горя буде.
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12.08.2022 14:18 Ответить
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12.08.2022 14:18 Ответить
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12.08.2022 14:20 Ответить
,,,,Я люблю тебя дима, что мне так необходимо. Ты единственный пилот, отправляйся в свой полёт..... ,
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12.08.2022 14:22 Ответить
... отправляйся в свой помет!
Думаю, так точнее.)
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12.08.2022 15:16 Ответить
Це заміна жиріка, тобто треба ставитися до цих нациських меседжів максимально серйозно. Бо це те що думає ***** на справді
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12.08.2022 14:24 Ответить
Ой мля дурак, яке ж воно кончене
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12.08.2022 14:25 Ответить
Кажется, Аль Капоне говорил:
- Никогда не угрожай, тем более если не сможешь выполнить угрозы.....
П.С.
Дайте алкашу почитать эту книгу !
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12.08.2022 14:25 Ответить
Дон Карлеоне.
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12.08.2022 15:19 Ответить
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12.08.2022 14:26 Ответить
"Що у тверезого на умі, те у п"яного - на язиці!"
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12.08.2022 14:32 Ответить
и в россиии есть и я думаю что возможным случайностям пора начатся на российских аэс
Хлопок газа... покурили не там...
)))
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12.08.2022 14:27 Ответить
Бен Ладен нервно курит в сторонке
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12.08.2022 14:28 Ответить
але рашистські окупанти на території України і Запоріжської АЕС не випадковість.Рашистський ібанат
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12.08.2022 14:29 Ответить
краще би він застрелився. і для нас, і для нього
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12.08.2022 14:30 Ответить
Обнінська АЕС під москвою теж не застрахована
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12.08.2022 14:34 Ответить
Ну всьо, експеримент по повному розчиненню мозку алкоголем успішно завершено!
Кличте санітарів...
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12.08.2022 14:35 Ответить
Кремлівський алкаш і ублюдок відверто і голосно шантажує весь цивілізований світ , а у відповідь тиша 😡
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12.08.2022 14:36 Ответить
Та хто ж з нормальних людей опуститься до рівня цієї істоти? Ви б, наприклад, вели філософські бесіди з обдристаним алкашем в стані білої гарячки?
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12.08.2022 15:04 Ответить
цього ведмедика взяли б в 95 квартал без конкурса за тупість і недолугість
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12.08.2022 14:38 Ответить
Обнінська атомна під москвою теж не застрахована
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12.08.2022 14:40 Ответить
Свежая идея на расее! Засрать всю Европу (до Урала!) радиацией,а самим переселиться в китайскую провинцию Сибирь!
Не зря хотели там пустьіе города-милионники строить
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12.08.2022 14:40 Ответить
В ответ на очередное «быкование» министра иностранных дел РФ Лаврова в Стокгольме США приняли решение перебросить две группы стратегических бомбардировщиков В-1В из Португалии в Польшу и Румынию

Китайцы всполошились:

- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!

Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
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12.08.2022 17:24 Ответить
*******
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12.08.2022 14:43 Ответить
походу тупориле алкаш-невдаха дмитро мєдвєдєв-уточкін впевнений, що працюючих атомних станцій вже нема на Мокші
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12.08.2022 14:45 Ответить
Алкаш забув що на россії теж є АС
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12.08.2022 14:47 Ответить
и это - экс-президент россии. Этого мало, чтобы не признать эту страну террористом? не пускать этих уродов в Европу? лишить их виз?
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12.08.2022 14:47 Ответить
Это не страна-террорист, это страна-шизофреник в стадии обострения! Террористам присуща логика, а здесь налицо полное отсутствие таковой, как следствие даже не изменения, а полного разложения сознания! Изоляция, изоляция и ещё раз изоляция! Плюс регулярные инъекции ковровых бомбардировок (точечные уже не помогут)!
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12.08.2022 15:13 Ответить
Недалеко от границы рабZeи находятся три атомные станции хмырей мавзолейных..Смоленская и Нововоронежская...бавовна может бахнуть в любой момент... Ведмедев денег нет починит запросто..возьмёт у Рогозина Скотч и заклеит дырки...что на МКС...два Димона это сила...
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12.08.2022 14:58 Ответить
Алкаш Дімон щось там про Крим казав, про його захист, про армагедон.
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12.08.2022 15:11 Ответить
А что на параше разве нет атомных станций. А вообще европейцам пора уже задуматься стоит ли принимать у себя туристов из бензоколонки и сколько россиянцев там натурализовалось.
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12.08.2022 15:21 Ответить
Задница у Медведева тоже есть
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12.08.2022 15:29 Ответить
Видать,знову бояришніка нах###уярився...
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12.08.2022 15:30 Ответить
Боже, яке воно кончене...
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12.08.2022 15:46 Ответить
Лавры жириновского не дают ему покоя. Все в придворные шуты набивается
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12.08.2022 16:05 Ответить
А я нагадаю, що, найчастіше, всі рашистські погрози, зазвичай, трапляються на самій Рашці.
І, дуже дивно, що рашистська безалаберність, дурість, алкоголизм та паління ще не призвели до аварій на АЕС Рашки (на інших атомних об'ектах аварії в Рашці вже були).
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12.08.2022 17:17 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
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12.08.2022 17:26 Ответить
Нлющевый Медвежонок намЭкнул европейцам,что ,мол,тоже их атомки могут быть под прицелом...Ну,теперь даже у начинающих "уставать от Украины" (кстати,а почему устают от Украины,а не от агрессора РФ ?) сразу кровяное давление поднимется...Теперь поймут,насколько им важна Украина как щит от обезумевшей шайки в российской власти..)А Плюшевому Медвежонку уже пора искать хорошего ветеринара..
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12.08.2022 17:43 Ответить
...захватите пару АЭС на болотах мацковии...Хотят твари поигратцо сыграем...
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12.08.2022 18:15 Ответить
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12.08.2022 18:33 Ответить
ЦЕ ВОНИ ПРОВОДЯТЬ КАМПАНІЮ ПРОТИ АТОМНИХ СТАНЦІЙ.
ЩОБ КОРИСТУВАЛИСЬ ЇХ ГАЗОМ, А НЕ АТОМКАМИ.

КОЛИСЬ ЇМ В НІМЕЧЧИНІ ВЖЕ ВДАЛОСЯ ТАКЕ РЕАЛІЗУВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ШРЕДЕРА І МЕРКЕЛЬ, КОЛИ ПОЛІТИКИ ПОЧАЛИ ЗАЛЯКУВАТИ НАСЕЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЕМ.
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12.08.2022 18:40 Ответить
У жирика хоть харизма была ,а у митьки только перегар.
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12.08.2022 18:58 Ответить
Ну наляйтє дімону стакан бояришніка і хай спить вжє і нє тявкає.
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12.08.2022 20:02 Ответить
А если ЗАЕС взять в кольцо, перекрыть поставки оружия и продовольствия из рашки и держать в осаде, то как долго там протянут росийцы без провизии? Мне кажется, это единственный способ выкурить их оттуда... Или есть варианты получше?
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12.08.2022 20:14 Ответить
Дихлофосом. А нам боюсь не дозволять.
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12.08.2022 21:06 Ответить
Це пряма погроза від свині.

За таке треба щоб країни ЄС відправили тону тротилу прямо в голову.

Ну або що буде не гуманно і що швидше за все не захоче ЄС так нагодували радіоактивними ізотопами щоб воно помучилось перш чим здохло.
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12.08.2022 21:05 Ответить
У карликового алкоголика окончательно кукуха съехала
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12.08.2022 21:29 Ответить
Карлику- *******- алкашу няшной вспомнить , что в Раше тоже есть много атомных станций и опасных объектов с последствиями очень трагическими. Не выпускайте пожалуйста придурка из дурдома!!!!
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25.08.2022 15:37 Ответить
 
 