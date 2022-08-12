Медведев об обстреле ЗАЭС: В ЕС также есть атомные станции и там также возможны случайности
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Евросоюзе также есть атомные станции, и там возможны "случайности".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Медведев написал в Telegram.
Заместитель председателя Совбеза РФ обвинил в обстреле ЗАЭС украинских военных. По его словам, "ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и хранилищам радиоактивных изотопов".
"Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели.
Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны.", - написал Медведев.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.
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Заспокоює лише те, що через цього придурка транслюють саме погрози-фейки кремля
Интересно, пропагандоны скажут, что это медведева опять взломали?
Той кацапський пророк транслював "чаянія народниє" рашиським мас
Не на вулиці, а чувак, якому ви платите за електроенергію щомісяця, і за опалення, раптом стоїть у вас під дверима з калашем і каже - якщо ви не будете йому *** смоктать, то завтра з вами може статися всяке. Нормальна людина в таких обставинах викликає копів і складає заяву. Дехто в Європі робить вигляд, шо нічого не відбувається і ващє все якось само розсосеться, а деякі так і взагалі напряму кажуть - "ну і шо? ну соснем ***, зато буде світло і опалення! і халявний білок теж!"
блаженні, це - у Богім Дусі, лагідні, засмучені через несправедливість, спраглі правди і праведності, милосердні, чисті серцем, миротворці, стійкі в переслідуваннях, що не бояться гонінь через віру в Бога. По-суті: поняття блаженства і розкриваються ознаками з дев'ятьох правил.
А москалі чомусь вирішили, що так вести себе можуть лише люди несповна розуму. Рашисти - вони і сімсот років тому рашисти. Не слідуйте їхнім наративам, якщо не рашист.
я би не легковажила з подібними заявочками
бо хто знає що на роісьці може зааплодувати хлопками..
дайте йому сєльодки!
Я вам вже казав і ще раз повторюю - Дімон своїм "ядєрним пєплом" для України робить більше, ніж Зєля зі своїми гундявими відосіками. А ви його ще вбить пропонували. Хто тоді буде ралаштовувати проти рашки весь світ?
Дорогие подписчики и гости канала! У президента России Владимира Путина специфическое чувство юмора. Юмор и издевки Путина прекрасно понимают в кремлевских кругах, но шутки президента зачастую бывают непонятны обычным гражданам России и внешним наблюдателям. Так, отправив заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева главой координационной делегации в ЛНР с формулировкой: "Кто может лучше всех координировать алкоголиков и наркоманов, как не главный алкоголик России", Путин просто поиздевался как над самим Дмитрием Анатольевичем, заставив его заниматься не по рангу "мышиной возней", так и над членами делегации: Бортниковым, Бастрыкиным, Красновым и Кириенко- поставив во главе клоуна и откровенного фрика Медведева. Издевательство в форме "шутки" любимая забава Владимира Путина и многие процессы в российской политике становятся понятны исходя именно из этого аспекта.
Тільки повна ізоляція кацапів від цивілізованого світу..
Думаю, так точнее.)
- Никогда не угрожай, тем более если не сможешь выполнить угрозы.....
П.С.
Дайте алкашу почитать эту книгу !
Хлопок газа... покурили не там...
)))
Кличте санітарів...
Не зря хотели там пустьіе города-милионники строить
Китайцы всполошились:
- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!
Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
І, дуже дивно, що рашистська безалаберність, дурість, алкоголизм та паління ще не призвели до аварій на АЕС Рашки (на інших атомних об'ектах аварії в Рашці вже були).
ЩОБ КОРИСТУВАЛИСЬ ЇХ ГАЗОМ, А НЕ АТОМКАМИ.
КОЛИСЬ ЇМ В НІМЕЧЧИНІ ВЖЕ ВДАЛОСЯ ТАКЕ РЕАЛІЗУВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ШРЕДЕРА І МЕРКЕЛЬ, КОЛИ ПОЛІТИКИ ПОЧАЛИ ЗАЛЯКУВАТИ НАСЕЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЕМ.
За таке треба щоб країни ЄС відправили тону тротилу прямо в голову.
Ну або що буде не гуманно і що швидше за все не захоче ЄС так нагодували радіоактивними ізотопами щоб воно помучилось перш чим здохло.