Германия хочет, чтобы €8 млрд макрофинансовой помощи Украине от ЕС были не кредитом, а грантом, - Фельдгузен
Германия хочет, чтобы часть макрофинансовой помощи ЕС для Украины в сумме 8 млрд. евро была не кредитом, а грантом.
Об этом в интервью Укринформу заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.
"Мы бы очень хотели, чтобы часть этой суммы была не кредитом, а грантом, поскольку считаем, что Украина в нынешних условиях не может вернуть эти средства", - сказала она.
По словам дипломата, сейчас прорабатываются технические финансовые детали предоставления этой помощи, в частности, кто будет гарантировать сумму, которая будет кредитом.
"Мы ожидаем, что в начале сентября Еврокомиссия предоставит предложения, как это может быть сделано, и эта макрофинансовая помощь будет перечислена Украине", – сказала Фельдгузен.
Относительно суммы германской помощи посол отметила, что Германия вносит наибольший вклад в европейский бюджет, а 25% всех сумм, которые предоставляет Евросоюз, оплачивают германские налогоплательщики.
Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до 9 миллиардов евро. Первые два транша в размере по 500 миллионов евро поступили в июле. В августе в Офисе Президента обратили внимание на задержки с перечислением макрофинансовой помощи ЕС.
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Колишня канлцерка Німеччини https://lb.ua/file/person/2009_merkel_angela.html Ангела Меркель заявила, що її рішення протидіяти наданню Україні Плану дій щодо членства до НАТО у 2008 році було викликане неготовністю країни.
В інтверʼю телеканалу ARD вона заявила, що тоді приєднання України до Альянсу "було передчасним", пише https://www.bbc.com/russian/news-61727760 російська служба BBC .
Меркель стверджує, що розуміла, як мислить Путін, і не хотіла його провокувати на вторгнення в Україну.
"Величезна трагедія, що це не спрацювало, але я не звинувачую себе в тому, що намагалася", - заявила вона.