Германия хочет, чтобы €8 млрд макрофинансовой помощи Украине от ЕС были не кредитом, а грантом, - Фельдгузен

Германия хочет, чтобы часть макрофинансовой помощи ЕС для Украины в сумме 8 млрд. евро была не кредитом, а грантом.

Об этом в интервью Укринформу заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.

"Мы бы очень хотели, чтобы часть этой суммы была не кредитом, а грантом, поскольку считаем, что Украина в нынешних условиях не может вернуть эти средства", - сказала она.

По словам дипломата, сейчас прорабатываются технические финансовые детали предоставления этой помощи, в частности, кто будет гарантировать сумму, которая будет кредитом.

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"Мы ожидаем, что в начале сентября Еврокомиссия предоставит предложения, как это может быть сделано, и эта макрофинансовая помощь будет перечислена Украине", – сказала Фельдгузен.

Относительно суммы германской помощи посол отметила, что Германия вносит наибольший вклад в европейский бюджет, а 25% всех сумм, которые предоставляет Евросоюз, оплачивают германские налогоплательщики.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до 9 миллиардов евро. Первые два транша в размере по 500 миллионов евро поступили в июле. В августе в Офисе Президента обратили внимание на задержки с перечислением макрофинансовой помощи ЕС.