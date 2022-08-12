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Германия хочет, чтобы €8 млрд макрофинансовой помощи Украине от ЕС были не кредитом, а грантом, - Фельдгузен

фельдгузен

Германия хочет, чтобы часть макрофинансовой помощи ЕС для Украины в сумме 8 млрд. евро была не кредитом, а грантом.

Об этом в интервью Укринформу заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.

"Мы бы очень хотели, чтобы часть этой суммы была не кредитом, а грантом, поскольку считаем, что Украина в нынешних условиях не может вернуть эти средства", - сказала она.

По словам дипломата, сейчас прорабатываются технические финансовые детали предоставления этой помощи, в частности, кто будет гарантировать сумму, которая будет кредитом.

Также читайте: Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта на $4,5 млрд, - Минфин

"Мы ожидаем, что в начале сентября Еврокомиссия предоставит предложения, как это может быть сделано, и эта макрофинансовая помощь будет перечислена Украине", – сказала Фельдгузен.

Относительно суммы германской помощи посол отметила, что Германия вносит наибольший вклад в европейский бюджет, а 25% всех сумм, которые предоставляет Евросоюз, оплачивают германские налогоплательщики.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до 9 миллиардов евро. Первые два транша в размере по 500 миллионов евро поступили в июле. В августе в Офисе Президента обратили внимание на задержки с перечислением макрофинансовой помощи ЕС.

Германия (7066) помощь (7872) Евросоюз (17267) грант (28) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+17
Дай вам боже здоров'я! Тільки пильно слідкуйте за руками!
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12.08.2022 14:40 Ответить
+9
А ещё лучше проконтролируйте куда нелох и компания эти деньги будут тратить
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12.08.2022 14:41 Ответить
+8
Коломойський і Буратіно тільки «За!!!».
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12.08.2022 14:39 Ответить
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Украіна дає добро
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12.08.2022 14:37 Ответить
але щоб ніхто ті мані не привласнив.
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12.08.2022 14:40 Ответить
Якщо це буде кредит,то за повернення цього кредиту буде Німеччина,а якщо грант,то Німеччина і сама урве для себе пару сотень млн євро .
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12.08.2022 14:40 Ответить
Нам же краще, якщо це буде не кредит, а грант.
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12.08.2022 15:06 Ответить
Хм, а в чём разница?
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12.08.2022 15:53 Ответить
Коломойський і Буратіно тільки «За!!!».
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12.08.2022 14:39 Ответить
Тут вопрос в том, чего хочет коломойский...
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12.08.2022 14:40 Ответить
невже німці почали просипатися... залік
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12.08.2022 14:40 Ответить
Дай вам боже здоров'я! Тільки пильно слідкуйте за руками!
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12.08.2022 14:40 Ответить
А ещё лучше проконтролируйте куда нелох и компания эти деньги будут тратить
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12.08.2022 14:41 Ответить
німці починають виправлятися
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12.08.2022 14:41 Ответить
А ми горбатими і не були.
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12.08.2022 14:45 Ответить
що і з горбом прорашистської хвойди меркель,котрий називається "Північний потік" теж фріци не горбаті???І з блокуванням постачання озброєнь Україні теж не горбаті , і з голосуванням у 2008 році протів надання Україні ПДЧ,теж не "горбуни" рашистські???

Колишня канлцерка Німеччини https://lb.ua/file/person/2009_merkel_angela.html Ангела Меркель заявила, що її рішення протидіяти наданню Україні Плану дій щодо членства до НАТО у 2008 році було викликане неготовністю країни.

В інтверʼю телеканалу ARD вона заявила, що тоді приєднання України до Альянсу "було передчасним", пише https://www.bbc.com/russian/news-61727760 російська служба BBC .

Меркель стверджує, що розуміла, як мислить Путін, і не хотіла його провокувати на вторгнення в Україну.

"Величезна трагедія, що це не спрацювало, але я не звинувачую себе в тому, що намагалася", - заявила вона.
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12.08.2022 14:57 Ответить
Поддерживаем на все сто!
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12.08.2022 14:41 Ответить
це - діло!
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12.08.2022 14:43 Ответить
аплодую німцям
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12.08.2022 14:44 Ответить
ЗЕлупи вже рученьки потерають
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12.08.2022 14:44 Ответить
Контроль від ЄС,бо ці кошти будуть у Зе шобли!
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12.08.2022 14:44 Ответить
А як бєня цього хоче...
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12.08.2022 14:49 Ответить
Щоб і зарплати з бюджета десятками тис, і курс стабільний, і армія щоб наступала. Так небуває валюта має йти виключно на імпорт зброї.
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12.08.2022 14:53 Ответить
Ця банда і кредити вкраде і гранти без будь-якої користі для країни. Та краще вже гранти.
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12.08.2022 15:06 Ответить
А Шольц часом не проти?
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12.08.2022 15:07 Ответить
Кодломойские сыграли спектакль с Игорем Валерьевичем нехило...типа Кодломойский сдал паспорт Украины на хранение в Швейцарский банк... кловуны...
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12.08.2022 15:29 Ответить
Эту сумму следует увеличить кратно, учитывая, что Украина платит кровью и жизнями своих граждан, которые в том числе, защищают и Запад!
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12.08.2022 15:35 Ответить
Зелена наволоч вже кишені підготувала.
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12.08.2022 15:46 Ответить
Почитайте що таке "грант" і на що виділяє кошти грантодавець
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12.08.2022 15:57 Ответить
дякуємо канешно ! але дайте краще зброєю , там пушки та важка . техніка яку складно вкрасти нашим посадовцям. грошив не давайте не копійки , бо буде вкрадено та відмито через їхні сімейні фірми 95 %
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12.08.2022 16:19 Ответить
Аудит за виділеними коштами повинні проводити держави-кредитори...інакше зеленобобіки все просруть(тобто, спиз...ть). Провірено ...
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12.08.2022 19:05 Ответить
Послу поступила команда удобрить почву. Наблюдаем стремительный переход из режима наиглубочайшей озабоченности в режим "принципиально всегда поддерживали". Ожидается визит высокого лица.
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12.08.2022 22:12 Ответить
 
 