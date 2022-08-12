РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4983 посетителя онлайн
Новости Война
6 202 13

Украинцу, который стал командиром роты российских десантников и приказывал проводить "фильтрацию" в Херсонской области, сообщено о подозрении

херсонщина,херсонська

Житель Донетчины вместе с подчиненными российскими военными проводил "фильтрацию" гражданских на оккупированном юге Украины.

Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Мужчине заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, житель Донетчины перешел на сторону врага и добровольно вступил в ряды вооруженных формирований РФ, где стал командиром 1 роты 5 батальона 109 полка 11 десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ).

Читайте: Список антикоррупционных расследований, которых боится Зеленский, - СМИ

В конце марта 2022 года подозреваемый вместе с подчиненными военнослужащими страны-агрессора через неподконтрольную территорию Донецкой области попали в поселок Архангельское Херсонской области и получили задачу удерживать захваченный район.

Мужчина организовал деятельность подчиненных по подавлению сопротивления местного населения, склонению к сотрудничеству с оккупантами, а также усилению так называемых "фильтрационных" мер на подведомственной ему территории.

Также смотрите: Двум работникам железной дороги в оккупированном Мелитополе сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, - прокуратура. ФОТО

коллаборационизм (882) Офис Генпрокурора (2494) Херсонская область (4884)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Гнида він кацапська,а не українець. Маю велику надію,що скоро здохне,як шолудива собака.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:26 Ответить
+5
Цього відвести в сторонку але щоб бачили решта і пристрелити.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:22 Ответить
+4
Ви там при розумі взагалі ? Яка підозра, звинувачення в держ зраді як мінімум!
показать весь комментарий
12.08.2022 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цього відвести в сторонку але щоб бачили решта і пристрелити.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:22 Ответить
Гнида він кацапська,а не українець. Маю велику надію,що скоро здохне,як шолудива собака.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:26 Ответить
Ви там при розумі взагалі ? Яка підозра, звинувачення в держ зраді як мінімум!
показать весь комментарий
12.08.2022 15:32 Ответить


Процедура. Сначала вручается подозрение в совершении преступления. А факт уже устанавливается следствием и судом.
показать весь комментарий
12.08.2022 16:56 Ответить
А как подозрение вручается? Ему на руки выдали?
показать весь комментарий
12.08.2022 19:20 Ответить
какой украинец, зачем писать такое? недогражданин он.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:35 Ответить
По факту Костромская и Псковская дивизии ВДВ рабZeи не существуют...из расхерячили под Киевом и Черниговом..драпалт что Мерины цыгана Будулая...остальные сгорели заживо в БТРах и танках...земля Стекловатой быдлу..😁💪
показать весь комментарий
12.08.2022 15:42 Ответить
Нажаль. Військова частина існує допоки є командир, прапор і кухар.
показать весь комментарий
12.08.2022 16:54 Ответить
С каких пор измену начали называть подозрением?
показать весь комментарий
12.08.2022 15:53 Ответить
Процедура. Сначала вручается подозрение в совершении преступления. А факт уже устанавливается следствием и судом.
показать весь комментарий
12.08.2022 16:18 Ответить
Ну і який він українець? Рашист з паспортом України!
показать весь комментарий
12.08.2022 16:23 Ответить
Коли вже наші кореспонденти навчаться писати "громадянин України" ??
показать весь комментарий
12.08.2022 16:53 Ответить
Можливо коли за безграмотність будуть звільнення...
показать весь комментарий
12.08.2022 19:07 Ответить
 
 