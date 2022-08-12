Украинцу, который стал командиром роты российских десантников и приказывал проводить "фильтрацию" в Херсонской области, сообщено о подозрении

Житель Донетчины вместе с подчиненными российскими военными проводил "фильтрацию" гражданских на оккупированном юге Украины.

Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Мужчине заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, житель Донетчины перешел на сторону врага и добровольно вступил в ряды вооруженных формирований РФ, где стал командиром 1 роты 5 батальона 109 полка 11 десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ).

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В конце марта 2022 года подозреваемый вместе с подчиненными военнослужащими страны-агрессора через неподконтрольную территорию Донецкой области попали в поселок Архангельское Херсонской области и получили задачу удерживать захваченный район.

Мужчина организовал деятельность подчиненных по подавлению сопротивления местного населения, склонению к сотрудничеству с оккупантами, а также усилению так называемых "фильтрационных" мер на подведомственной ему территории.

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