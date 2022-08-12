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Новости Война
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Украина призывает мир не допустить судилища над защитниками Мариуполя: Требуем немедленно отправить представителей ООН и Красного Креста в Оленовку

азов,евакуація

Операция по спасению 2,5 тысячи защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим Героям.

Об этом говорится в совместном заявлении сил безопасности и обороны в отношении пленных защитников Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, альтернативы типа экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстале" прежде всего тяжелораненых. А ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались.

"Именно тяжелораненых нам удалось спасти первыми во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 - защитников Мариуполя, уже вернули. Большинство из них получили тяжелые ранения. По состоянию на данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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"В то же время мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите", - говорится далее.

Между тем, как подчеркивается в заявлении, Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Учитывая это вопрос обмена пленными, сложный и чувствительный.

Со своей стороны, Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с нашими партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые оказывает враг с находящимися в плену украинскими военными.

"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, в которых удерживают украинских военнопленных, прежде всего - Оленовки" - говорится в заявлении.

Мариуполь (5724) Минобороны (9421) ООН (4191) Красный Крест (443) Азов (800) Азовсталь (379) 36 отдельная бригада морской пехоты (207)


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Топ комментарии
+26
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12.08.2022 15:32 Ответить
+21
16 буде 3 довгі смертельні місяці, як наших захисників здало пафосне недолуге падло у полон
де ті хто підморгував і посміхався, мовляв не заважайте, мовчіть, все буде путьом !!!
один за одним "харанти" відхрещуються від придуманих зе-шмарклею якихось "кейсів"...
один за одним АЗОВці відходять у Вічність... не дочекавшись волі і повіривши пустобріху...
коли останній раз рашка виконувала хоч шось? в які набати треба бити щоб це почули і зрозуміли?
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12.08.2022 15:38 Ответить
+13
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12.08.2022 15:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ті "іполіти" окрім "стурбованості", та "великої стурбованості" більше на ніц не здатні.
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12.08.2022 15:28 Ответить
Черевний Хрест - це оговорочка по Фройду, однозначно)))
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12.08.2022 15:28 Ответить
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12.08.2022 15:28 Ответить
Ніхто нікого нікуди не відправить. Тупик. Всі питання до "гаранта" клована. Але вибіжить маляр і промекає, що "неначасі".
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12.08.2022 15:29 Ответить
и опять раша в своем репертуаре!!!
по каким законам захватчик может судить защитников своей Родины ???????
ни логики ни смысла ни законности... одно показное шоу для раша-планктона, который продает своих детей за жигули...
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12.08.2022 15:30 Ответить
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12.08.2022 15:32 Ответить
Військова операція .....
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12.08.2022 15:33 Ответить
Да досить скиглити в'їбати по центру прийняття рішення, що так тяжко вбити того пушиліна? Так звісно що то колоун, кремлівська лялька але якщо їх відстрілювати регулярно то охочих значно поменшає
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12.08.2022 15:33 Ответить
от іменно! гаряче підтримую!
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12.08.2022 16:04 Ответить
-ведь знают где именно здание и какое под суд и что мешает захерачить туда кое что как в Саках??? чтобы потом рашисты ******* ой ***** опять не там курнулы...
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12.08.2022 16:06 Ответить
начебто писали, що клітки будують в маріуполі, у філармонії.
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12.08.2022 18:19 Ответить
Хреста на них нема -- нелюди
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12.08.2022 15:34 Ответить
Вперше для багатьох слово "Екстракція" прозвучало у зверненні до Папи Римського від Волини, командира загону морпіхів, що прорвались на Азовсталь...
В тому і трагедія азовців, що вибору боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою, як це сталось із захисниками ДАПу, коли рашисти підло підірвали їх, заклавши вибухівку під несучі стіни під час евакуації трупів своїх, або ж здатись у полон у воїнів полку Азов не було.
І справа навіть не у браку *********** і їжі, а у позиції багатьох бійців з інших підрозділів, які вже не мали сил для участі у бойових діях.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, продовжуючи обстріли й бомбардування Азовсталі.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон гарнізону Маріуполя не міг бути проігнорований командирами Азову, бо це б викликало неконтрольований хаос в лавах захисників Азовсталі, що в подальшому могло призвести не лише до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх битві за Маріуполь.
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12.08.2022 15:35 Ответить
16 буде 3 довгі смертельні місяці, як наших захисників здало пафосне недолуге падло у полон
де ті хто підморгував і посміхався, мовляв не заважайте, мовчіть, все буде путьом !!!
один за одним "харанти" відхрещуються від придуманих зе-шмарклею якихось "кейсів"...
один за одним АЗОВці відходять у Вічність... не дочекавшись волі і повіривши пустобріху...
коли останній раз рашка виконувала хоч шось? в які набати треба бити щоб це почули і зрозуміли?
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12.08.2022 15:38 Ответить
Та да, так і було. Всілякі д'єрмакі, подляки і абдристовичи робили вумні **@ла, багатозначні паузи, закатували очі до гори, тіпа "журналісти і активісти не заважайте нам працювати", "надмірна увага суспільства заважає успішному проведенню операції з порятунку...".
Я дуже добре пам'ятаю це шоу.
Ну що, ******, допрацювались?
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12.08.2022 16:16 Ответить
І сам Білецький кричав, мовчить, не заважайте. А Білецький хто? Отож.
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12.08.2022 17:16 Ответить
Очевидно, що ООН та ЧХ нічого не будуть робити. Не можуть. Що буде робити гарант "обміну" від України- ВАЗеленський, окрім пред'яв посередникам?
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12.08.2022 15:39 Ответить
Світом керують зажирівші боягузи .
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12.08.2022 15:46 Ответить
Навіть,якщо вони не боягузи,які у них повноваження. Їх просто не пустять,не послухають і пошлють. Раніше треба було думати Зеленському,обманюючи одних і віддаючи других на муки.
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12.08.2022 15:56 Ответить
Кто входит в "сили безпеки і оборони". А, Министерство обороны значит
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12.08.2022 15:53 Ответить
Довго ж ви писали цю заяву, довбні.
Та ще й набрехали. мабуть, для цього і писали. а не для того, щоб щось зробити для цих людей, яких ви зрадили. Треба кричати на весь світ про них, а не сидіти соплі жувати.
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12.08.2022 16:03 Ответить
а хто такий цей "світ"?! Звертатися до "світу" це те саме що звертатися до всесвіту, або чорної дири, результат той самий, наче перднув у пустоту... І, що він там вимогає від ООН та ЧХ? Вони вже чітко заявили що ніяких гарантій ненадавали, та і що вони взагалі можуть гарантувати? Тут треба діяти, а не ніжками тупотіти, хоча на справді діяти треба було пів року, рік, два, тому назад. Зараз взагалі якась безвихідь.
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12.08.2022 16:06 Ответить
хай Анжеліну Джолі викликають, якщо гутерріш не допомагає. від Анжеліни у рашистів завжди підгорає. хай радбез ООН скликають. хай у Опри виступають. хай позорять рашистів на всіх каналах у прайм-тайм.
зло боїться світла, боїться розголосу.
ну і жахнуть треба по Душиліну, ми ж уже придумали.
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12.08.2022 16:17 Ответить
ЗеЛя будет за все отвечать! Подонок который дал окружить их
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12.08.2022 16:08 Ответить
Та все порешае дЕрмак и Безмозглая ...
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12.08.2022 16:08 Ответить
взагалі-то на усих міжнародних майданчиках про це має КРИЧАТИ! Найвеличнівшиве, типу головний дипломат Держави.. якби воно не було надувною лялькою дермаків-бень або ще когось с бажаючих побавитися з дурепою..
спасіба вумному наріду - живете, ідіоти, як наголосували і, нажаль, уся Україна з вами, дебілами-експериментаторами
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12.08.2022 16:09 Ответить
в нього дипломатія в межах 95 кварталy в Кривому Розі
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12.08.2022 18:37 Ответить
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12.08.2022 16:10 Ответить
Так зелупи казали що це евакуація. Формальна процедура обміну. Їх мол сразу обміняють.... Люди одумайтеся... Переглянте риторику зелуп, в той час як Азов сдавали в полон. Зелупи це вороги не гірше русні. І чим раніше це зрозуміє більша частина населення, тим більше шансів на перемогу у нас буде
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12.08.2022 16:10 Ответить
А отправить серию снарядов в "строителей" - слабо?
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12.08.2022 16:22 Ответить
Це ви повинні зупинить судилище ! Це ж ваш договорняк ,ви без гарантій віддали АЗОВ ! А тепер світ допоможи !
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12.08.2022 16:29 Ответить
Розкажи, які саме мали бути гарантії, як вони мали виглядати. От ти президент, наприклад, чи Залужний. Конкретніше. Такі гарантії, щоб ***** їх залізно не порушило.
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12.08.2022 17:19 Ответить
Єдине що роблять зелені уй обки це "закликають"
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12.08.2022 16:41 Ответить
папу римського з хрестом чого не закликаєте? може поможе
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12.08.2022 16:59 Ответить
А засідання ООН по Оленівці скликали?????
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12.08.2022 17:21 Ответить
Звичайний "зелено- рашистський" гешефт. Захисники "Азова" в обмін на рашистське розблокування вивозу зерна з Українських портів
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12.08.2022 18:09 Ответить
Треба щоб у тій Консерваторії покурили напередодні суду!
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12.08.2022 18:25 Ответить
 
 