Украина призывает мир не допустить судилища над защитниками Мариуполя: Требуем немедленно отправить представителей ООН и Красного Креста в Оленовку
Операция по спасению 2,5 тысячи защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим Героям.
Об этом говорится в совместном заявлении сил безопасности и обороны в отношении пленных защитников Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, альтернативы типа экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстале" прежде всего тяжелораненых. А ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались.
"Именно тяжелораненых нам удалось спасти первыми во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 - защитников Мариуполя, уже вернули. Большинство из них получили тяжелые ранения. По состоянию на данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
"В то же время мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите", - говорится далее.
Между тем, как подчеркивается в заявлении, Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Учитывая это вопрос обмена пленными, сложный и чувствительный.
Со своей стороны, Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с нашими партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые оказывает враг с находящимися в плену украинскими военными.
"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, в которых удерживают украинских военнопленных, прежде всего - Оленовки" - говорится в заявлении.
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по каким законам захватчик может судить защитников своей Родины ???????
ни логики ни смысла ни законности... одно показное шоу для раша-планктона, который продает своих детей за жигули...
В тому і трагедія азовців, що вибору боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою, як це сталось із захисниками ДАПу, коли рашисти підло підірвали їх, заклавши вибухівку під несучі стіни під час евакуації трупів своїх, або ж здатись у полон у воїнів полку Азов не було.
І справа навіть не у браку *********** і їжі, а у позиції багатьох бійців з інших підрозділів, які вже не мали сил для участі у бойових діях.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, продовжуючи обстріли й бомбардування Азовсталі.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон гарнізону Маріуполя не міг бути проігнорований командирами Азову, бо це б викликало неконтрольований хаос в лавах захисників Азовсталі, що в подальшому могло призвести не лише до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх битві за Маріуполь.
де ті хто підморгував і посміхався, мовляв не заважайте, мовчіть, все буде путьом !!!
один за одним "харанти" відхрещуються від придуманих зе-шмарклею якихось "кейсів"...
один за одним АЗОВці відходять у Вічність... не дочекавшись волі і повіривши пустобріху...
коли останній раз рашка виконувала хоч шось? в які набати треба бити щоб це почули і зрозуміли?
Я дуже добре пам'ятаю це шоу.
Ну що, ******, допрацювались?
Та ще й набрехали. мабуть, для цього і писали. а не для того, щоб щось зробити для цих людей, яких ви зрадили. Треба кричати на весь світ про них, а не сидіти соплі жувати.
зло боїться світла, боїться розголосу.
ну і жахнуть треба по Душиліну, ми ж уже придумали.
спасіба вумному наріду - живете, ідіоти, як наголосували і, нажаль, уся Україна з вами, дебілами-експериментаторами