Украина призывает мир не допустить судилища над защитниками Мариуполя: Требуем немедленно отправить представителей ООН и Красного Креста в Оленовку

Операция по спасению 2,5 тысячи защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим Героям.

Об этом говорится в совместном заявлении сил безопасности и обороны в отношении пленных защитников Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, альтернативы типа экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстале" прежде всего тяжелораненых. А ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались.

"Именно тяжелораненых нам удалось спасти первыми во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 - защитников Мариуполя, уже вернули. Большинство из них получили тяжелые ранения. По состоянию на данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также читайте: За несколько дней до взрыва в оккупированной Оленовке его перевели в барак, - дочь "азовца" Виктора Музыки

"В то же время мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите", - говорится далее.

Между тем, как подчеркивается в заявлении, Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Учитывая это вопрос обмена пленными, сложный и чувствительный.

Со своей стороны, Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с нашими партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые оказывает враг с находящимися в плену украинскими военными.

"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, в которых удерживают украинских военнопленных, прежде всего - Оленовки" - говорится в заявлении.