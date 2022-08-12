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Новости Война
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Территориальный компромисс с РФ – выход Украины на границы 1991 года, - Резников

резніков

Территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на границы 1991 года. Мы будем последовательно освобождать все свои территории, включая Крым.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в эфире DR Denmark, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как подчеркнул министр, для этого Украине нужно стабилизировать фронт, чтобы Генштаб мог выбрать наиболее благоприятные способы и направления для контрнаступления.

"Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активные действия, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия. Наша главная цель - это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года. Включительно с Херсоном, Мариуполем, Бердянском, Луганском, Донецком, и, конечно, Крымом", - отметил Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что вопросы по "компромиссам" с Россией могут допускаться лишь тогда, когда наша страна получит стабильную поддержку союзников и понимание архитектуры безопасности на годы вперед.

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"Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев - за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс - это выход Украины на границы 1991 года", - подчеркнул он.

граница (5303) переговоры (5072) территориальная целостность (238) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+33
Им весело. Проблему "Азова" они уже решили тоже. Можно и поржать.

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12.08.2022 16:44 Ответить
+30
Корбан був керівником штабу, який координував оборону Дніпропетровської та Запорізької областей. Вийшов ненадовго та повернутися не зміг.
Марченко організував оборону Миколаєва, недавно був помічений на Херсонському напрямку. Завели справу.
Чомусь акценти на південному напрямку
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12.08.2022 16:36 Ответить
+27
******* - не мішки таскати
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12.08.2022 16:29 Ответить
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Який він міністр він юрист .Яка репарація за 50000 вбитих????????????
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12.08.2022 19:04 Ответить
+90км пояс безопасности от украинских границ - полная демилитаризация.
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12.08.2022 19:08 Ответить
лучше застрелись...
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12.08.2022 19:40 Ответить
компроміс може бути лише один - москалі самі уїобують у свої болота, а українці, так і бути, не наздоганятимуть їх і не вбиватимуть
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12.08.2022 19:46 Ответить
Це самий правильний компроміс.

Інакше росія буде заставлена силою заплатити своїми територіями щоб у подальшому майбутні війни стала для рф фізично не можливими. Тобто або рф вже йде на компроміс віддаючи Україні всі території станом на 1991 рік і плюсом репарації, або потім українці зроблять росії ампутацію таких територій як Білгород, Ростов, Краснодар та вернуть їх на батьківщину в Україну.
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12.08.2022 20:27 Ответить
Нияких территориальных компромиссов с рашкой быть не может. Только повыбивать ей зубы и изолировать от нормальных людей, ото и весь компромисс
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12.08.2022 21:46 Ответить
Я вже не рз казав, що тут треба шукати якийсь розумний вихід. Ми не маємо права стріляти по їх території і що далі? Ну припустимо, ми вийшли на кордони з РФ. Ми на своїй території, а вони продовжують бомбардувати Сумщину, Чернігівщину, Харківщину - ми і надалі не відповідаємо і що далі? Так може тягнутись безкінечно - це якійсь абсурд у якого немає кінця!
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12.08.2022 22:18 Ответить
Дивлячись як ці дебіли просрали ЗАЕС то язиком молотити вони лише можут, підари зелені.
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12.08.2022 22:33 Ответить
Письдобол Хренов!
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12.08.2022 22:45 Ответить
тему Кубані не розкрито...
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12.08.2022 22:59 Ответить
А почему не по потребованиям делегации УНР на Парижской мирной конференции 1919 года!?

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12.08.2022 23:16 Ответить
пару цифр переставить (1991 на 1919)!
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12.08.2022 23:18 Ответить
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