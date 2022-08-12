Более 2 тысяч солдат элитной 101-й воздушно-десантной дивизии США прибудут в ЕС для защиты восточного фланга НАТО

Соединенные Штаты направляют своих военных в страны Восточной Европы.

Об этом сообщается на официальной странице Миссии США при НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Через 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная как "Screaming Eagles", возвращается в Европу. Почти 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", – говорится в сообщении.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США перебросят в страны Балтии дополнительные войска, если это потребуется для защиты от любой возможной угрозы со стороны России. Запланированы дополнительные учения войск США с Латвией, Литвой и Эстонией.