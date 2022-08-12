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Новости Российская агрессия
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Более 2 тысяч солдат элитной 101-й воздушно-десантной дивизии США прибудут в ЕС для защиты восточного фланга НАТО

нато

Соединенные Штаты направляют своих военных в страны Восточной Европы.

Об этом сообщается на официальной странице Миссии США при НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Через 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная как "Screaming Eagles", возвращается в Европу. Почти 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", – говорится в сообщении.

Читайте: В Мариуполь двумя вертолетами привезли чиновников из России, - Андрющенко

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США перебросят в страны Балтии дополнительные войска, если это потребуется для защиты от любой возможной угрозы со стороны России. Запланированы дополнительные учения войск США с Латвией, Литвой и Эстонией.

НАТО (10070) США (27118) Евросоюз (17267)


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Топ комментарии
+12
К чему это? Бахмут не в НАТО, если что, и американцы ему ничем не обязаны, тем более защищать...
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12.08.2022 17:22 Ответить
+11
без их оружия ты бы з федерального округа сейчас скулил
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12.08.2022 17:33 Ответить
+8
поблагодарить за помощь и заткнуться
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12.08.2022 17:31 Ответить
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набирлин!абырвалг!
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12.08.2022 17:19 Ответить
К чему это? Бахмут не в НАТО, если что, и американцы ему ничем не обязаны, тем более защищать...
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12.08.2022 17:22 Ответить
поблагодарить за помощь и заткнуться
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12.08.2022 17:31 Ответить
иди на ***
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12.08.2022 17:34 Ответить
Nedaleko ot Baxmuta jest Ukraine takoj posiolok NIujork,vot tam mozno byla amerikansev poslat.Vsio bylo v temu
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12.08.2022 17:44 Ответить
Все изображают бурную деятельность, в то время, когда Украина отдувается одна от бешенного зверя.
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12.08.2022 17:22 Ответить
без их оружия ты бы з федерального округа сейчас скулил
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12.08.2022 17:33 Ответить
гуляй, клоунский шут
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12.08.2022 17:39 Ответить
ты тупее хозяев, дунька. дрыгай ходулями в оп
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12.08.2022 17:46 Ответить
я вижу. у вас, в квартале, умных отродясь не было
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12.08.2022 18:43 Ответить
Т.е.,в том, шо вы 30 лет плясали "две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад", виноваты Штаты? Президента Дерьмака на 9-м годе войны вам тоже Штаты в карман подкинули?
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12.08.2022 17:42 Ответить
Мо, вам сначала свои портки отстирать, а уж после на чужие смотреть? У вас сговора с кгб не было - у вас до сих пор кгб на Банковой сидит.
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12.08.2022 18:08 Ответить
Ну, по части перевода стрелок я Вам не конкурент. ТАК перевести стрелки с собственных обсеров на Штаты никто лучше Вас не сможет....ну разве шо русня.
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12.08.2022 18:18 Ответить
угомонись, истеричка. твой хозяин хермак на фсб работает, а ты стрелки переводишь
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12.08.2022 18:45 Ответить
не юли на швабре, дунька. отвечай на вопрос фсбшное кукарекало.
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12.08.2022 18:53 Ответить
И какие же выводы вы, нелохи, сделали? На 9-ом годе войны с русней у вас президент - руснявая мразота Дерьмак.
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12.08.2022 18:50 Ответить
дунька, кто Крым сдал, хитросделанное? открой секрет
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12.08.2022 18:54 Ответить
отвечай на вопрос и продолжай гадить, чучело. ты же интриговало. а как до дела -наложило в штаны и сливаешься, как хермак в феврале из Украины
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12.08.2022 18:58 Ответить
Я не знаю шо такое "путин". Фюрера дикой русни зовут *****.
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12.08.2022 18:56 Ответить
А де ти був до 06.08.22. Тільки зареєструвався?
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12.08.2022 18:03 Ответить
А ти з якого контингенту?
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12.08.2022 18:23 Ответить
дунька, ты чего хочешь, недалекая? попробуй внятно сформулировать
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12.08.2022 18:42 Ответить
а что им делать,если наш дебил продал Украину
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12.08.2022 17:35 Ответить
Ніхто Українців не змушував все своє життя з кацапами цілуватися та жити під їхню дудку.
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12.08.2022 17:51 Ответить
україна відбивається одна по делу! потрібно було 30 років не в малоросів грати, а як балтійські країни, будуввати свою. Для цього потрібно було обирати українців патріодів а не малоросів та комуняк.. та ще багато чого. А свідомості у більшості малоросів і після цієї війни не з'явиться. Так що паделом нам, так би мовити колективна відповідальність за те, що забули свою віру, мову, культуру, історію.
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12.08.2022 20:27 Ответить
А **** підніме свої консерви - емігрантів. Вони з іконками будуть зупиняти танко НАТО, як у нас зупиняли. Тільки в Германії їх вже 2 млн. І що елітні солдати ГАТО з ними зроблять? По мирняку ж не можна стріляти, це ж Європа, демократія, законність! Депортуйте всю русню, поки не пізно! Позбавляйте їх громадянства і викидайте їх в Рашку, по буде всій Європі тринда!
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12.08.2022 17:24 Ответить
Наші біженці вже погоди не зроблять. На заході вже так багато совкової русні, прозомбованої кремлем, що Заходу настане срака, якщо Хло пустить їх в хід, як консерви. Їх нереально багато.
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12.08.2022 17:33 Ответить
пхр ему беженцы
это он хермакам лизнул неудачно
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12.08.2022 17:35 Ответить
инфа с википедии, и то на 90тые года

на 16.000 состава в дивизии больше 400 ед. авиатехники, из них 88 апачей, жесть они там затарены
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12.08.2022 17:25 Ответить
Ну так у США всего две дивизии ВДВ, но зато это ДИВИЗИИ!!!
А рашкоармии их штук 12 и еще отдельных десантно-штурмовых бригад без счета, а как дошло до поля боя, то что "супер-войска ВДВ", что спецназ, что морская пехота показали себя на уровне необученных новобранцев
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12.08.2022 17:29 Ответить
А все дуже просто--це відповідь на **міжнародні** навчання в Білорусі,попре з Білорусі всілякі корейці,шмурейці--підуть з Польщі.
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12.08.2022 17:31 Ответить
Не думаю, что "учения" сателлита влияют на такие решения. Уверен, происходящие процессы куда серьезней.
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12.08.2022 17:35 Ответить
Что за наркомания в комментах?! США увеличивают контингент на восточных рубежах ЕС. Ещё и символично 101 дивизией. Наконец-то начинаются телодвижения в правильном направлении. Заметьте, США укрепятся в Венгрии. Орбонятам отдельный привет. Благодаря Украине, за свинарник наконец-то берутся всерьез. Единственное, за что страшно, так это за консервы и полезных дурачков, которые могут сильно подгадить Победе Украине.
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12.08.2022 17:31 Ответить
скулеж инфантилов и ботов. не обращайте внимания
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12.08.2022 17:36 Ответить
не мямли, дуня. ты уже себя проявила.
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12.08.2022 18:39 Ответить
ты, болезная, собиралась рассказать, кто сдал крым. методичка затерялась?
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12.08.2022 18:41 Ответить
это вина клоунской власти, а не союзников
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12.08.2022 17:37 Ответить
чья, дуняша? у тебя есть на этот счет методичка
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12.08.2022 17:47 Ответить
На сегодня на стороне Украины воюют граждане более 50 стран Мира...
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12.08.2022 17:59 Ответить
Крысы Труплера...валите на Бурятию ..там очень не спокойно...лесные пожары плюс бабы Бурятии готовят Майдан...
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12.08.2022 18:03 Ответить
...ну вот быдло с болот мацковии,виш как заинтриговали вы твари США
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12.08.2022 18:07 Ответить
10 000 солдат и офицеров Украины находятся на базе НАТО в Шотландии..ещё столько же на базе НАТО в германском Рамштайне...
Крысы Труплера...на выход...ещё есть время удрать из украинского Крыма...
Генералы Залужный и Марченко включили Счётчик...
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12.08.2022 18:14 Ответить
Лучше бы они сюда в Украину прибыли нам подсобить,а то так сплошная показуха
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12.08.2022 18:52 Ответить
от тебя зато пользы) зарегился и обосрал союзников. чисто кцп
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12.08.2022 18:56 Ответить
Для Украины звучит как издевательство.
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12.08.2022 19:04 Ответить
Про 101 ВДД посмотрите классный минисериал Спилберга и Хенкса Братья по оружию
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12.08.2022 20:09 Ответить
А цікаво чому не посилюють свій контингент в Польщі?
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12.08.2022 20:12 Ответить
 
 