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Более 2 тысяч солдат элитной 101-й воздушно-десантной дивизии США прибудут в ЕС для защиты восточного фланга НАТО
Соединенные Штаты направляют своих военных в страны Восточной Европы.
Об этом сообщается на официальной странице Миссии США при НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Через 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная как "Screaming Eagles", возвращается в Европу. Почти 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", – говорится в сообщении.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США перебросят в страны Балтии дополнительные войска, если это потребуется для защиты от любой возможной угрозы со стороны России. Запланированы дополнительные учения войск США с Латвией, Литвой и Эстонией.
Топ комментарии
+12 jklpqrs
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+11 акаб акабіч
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+8 акаб акабіч
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это он хермакам лизнул неудачно
на 16.000 состава в дивизии больше 400 ед. авиатехники, из них 88 апачей, жесть они там затарены
А рашкоармии их штук 12 и еще отдельных десантно-штурмовых бригад без счета, а как дошло до поля боя, то что "супер-войска ВДВ", что спецназ, что морская пехота показали себя на уровне необученных новобранцев
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